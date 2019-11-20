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Бэйл отметил выход на Евро-2020 с провокационным флагом

20 ноября 2019, 10:12
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс2 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл провокационно отпраздновал выход своей национальной команды на Евро-2020

После победы над сборной Венгрии Гарет взял у болельщиков флаг Уэльса, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке»

Отметим, что в Мадриде Бэйл подвергается критике за постоянную игру в гольф. Болельщики считают, что это мешает ему качественно играть за клуб. Гарету уже дали прозвище «Игрок в гольф».

Бэйл

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Hamman
   166 / 831
20 ноября в 23:49
Крайне неприятно удивлюсь если его после этого будут выпускать на поле...
а скорее всего повыпускают, учитывая молчание Зидана...чтобы хоть что-то поиметь с трансфера. Трансфера скорее всего в Китай.
Hamman
Hamman ответил Ruslan3132
   419 / 831
20 ноября в 18:16
вот таким этот дурачок и останется в истории ))) неудачник, гольфист, хрусталь ) Удивлюсь если его не будут освистывать во всех оставшихся его матчах за Мадрид
Крайне неприятно удивлюсь если его после этого будут выпускать на поле...
Hamman
Hamman
   419 / 831
20 ноября в 18:14
Насколько помню, я был единственным из стана болельщиков Реала кто до сих пор поддерживал Бейла.
После этой выходки скажу только одно - жду не дождусь когда гольфист свалит из Реала, и чем быстрее тем лучше!
Ruslan3132
Ruslan3132
   166 / 831
20 ноября в 16:48
вот таким этот дурачок и останется в истории ))) неудачник, гольфист, хрусталь ) Удивлюсь если его не будут освистывать во всех оставшихся его матчах за Мадрид
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Neymar 10
   166 / 831
20 ноября в 16:46
Только не останавливайся Гарет , продолжай троллить весь Мадрид попутно обчищая карманы Переса ! У тебя это здорово получается 😏👍
у малыша пернатого с твоей авы похлеще получается из лазарета обчищать карманы арабов )
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 16:40
уровень его развития как у игрока барселоны)))
cool4back
cool4back
   640 / 831
20 ноября в 16:18
Идиот...
Neymar 10
Neymar 10
   450 / 831
20 ноября в 14:12
Только не останавливайся Гарет , продолжай троллить весь Мадрид попутно обчищая карманы Переса ! У тебя это здорово получается 😏👍
Сантус
Сантус ответил feris1
   72 / 831
20 ноября в 12:47
Получается у него Реал на последнем месте.
Это флажок фанатов.Надпись внизу:именно в такой последовательности.Бэйл снимком и лучезарной улыбкой подтвердил.Знает что на выход...
feris1
feris1
   147 / 831
20 ноября в 12:13
Да он просто издевается,пора валийца сдать в утиль,а перец с Зиданом с ним носятся.
Tott_Hot
Tott_Hot
   133 / 831
20 ноября в 11:56
Как бы я не любил Реал, но даже я считаю, что это перебор. Но смешно)
feris1
feris1
   147 / 831
20 ноября в 11:54
Получается у него Реал на последнем месте.
NGYRZ
NGYRZ ответил Слайш
   26 / 831
20 ноября в 11:49
это уже перебор.. Пора с этой обезьяной прощаться, засиделся он в Мадриде.. Это не просто неуважение к клубу - это хамство.. Очень упал в моих глазах
Я же говорил, что он самая настоящая крыса!

Надо было Роналду, после первых двух сезонов, потребовать от руководства Реала замены этой макаки, которая из больничной койки не вылезала, на другого партнера по атаке, на более забивного и не хрустального(аналога Суареса)

Из за этого валийца, Реал потерял немало очков, которых недосчитался в чемпионате.

Перес его жалел, не продавал, (хотя с Роббеном Реал сразу расстался из-за его травм), а он вот такой вот благодарностью ответил.
Варвар7
Варвар7
20 ноября в 11:48
Гарет сделал это спонтанно. Он 11! Потом скорее всего будет сожалеть и оправдываться!
Сантус
Сантус
   72 / 831
20 ноября в 11:37
...да он еще и безмозглый....
Слайш
Слайш
   392 / 831
20 ноября в 11:21
это уже перебор.. Пора с этой обезьяной прощаться, засиделся он в Мадриде.. Это не просто неуважение к клубу - это хамство.. Очень упал в моих глазах
Don trambon
Don trambon
   95 / 831
20 ноября в 10:57
Очень интересно на действия заидана и переса. Их прилюдно опустил гольфист) Штрафы понавыписывать и в команду до 19 сослать, и там же штрафы клепать)
St David
St David
   712 / 831
20 ноября в 10:42
Правильный порядок
An Jo
An Jo
20 ноября в 10:41
Троль 99 уровня.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
20 ноября в 10:27
🤣🤣🤣👍
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 831
20 ноября в 10:17
ахахах))) что зидан ответит?
Bullкин
Bullкин
   573 / 831
20 ноября в 10:16
За такое можно было бы и штраф лупануть хороший.
cadmiy
cadmiy
   485 / 831
20 ноября в 10:13
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