Бэйл отметил выход на Евро-2020 с провокационным флагом

20 ноября 2019, 10:12

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса провокационно отпраздновал выход своей национальной команды на Евро-2020

После победы над сборной Венгрии Гарет взял у болельщиков флаг Уэльса, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».

Отметим, что в Мадриде Бэйл подвергается критике за постоянную игру в гольф. Болельщики считают, что это мешает ему качественно играть за клуб. Гарету уже дали прозвище «Игрок в гольф».