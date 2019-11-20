Бэйл отметил выход на Евро-2020 с провокационным флагом

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл провокационно отпраздновал выход своей национальной команды на Евро-2020
После победы над сборной Венгрии Гарет взял у болельщиков флаг Уэльса, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке».
Отметим, что в Мадриде Бэйл подвергается критике за постоянную игру в гольф. Болельщики считают, что это мешает ему качественно играть за клуб. Гарету уже дали прозвище «Игрок в гольф».
После этой выходки скажу только одно - жду не дождусь когда гольфист свалит из Реала, и чем быстрее тем лучше!
После этой выходки скажу только одно - жду не дождусь когда гольфист свалит из Реала, и чем быстрее тем лучше!
Надо было Роналду, после первых двух сезонов, потребовать от руководства Реала замены этой макаки, которая из больничной койки не вылезала, на другого партнера по атаке, на более забивного и не хрустального(аналога Суареса)
Из за этого валийца, Реал потерял немало очков, которых недосчитался в чемпионате.
Перес его жалел, не продавал, (хотя с Роббеном Реал сразу расстался из-за его травм), а он вот такой вот благодарностью ответил.
Надо было Роналду, после первых двух сезонов, потребовать от руководства Реала замены этой макаки, которая из больничной койки не вылезала, на другого партнера по атаке, на более забивного и не хрустального(аналога Суареса)
Из за этого валийца, Реал потерял немало очков, которых недосчитался в чемпионате.
Перес его жалел, не продавал, (хотя с Роббеном Реал сразу расстался из-за его травм), а он вот такой вот благодарностью ответил.