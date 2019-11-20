«Кто вы такие?» - сборная России обратилась к фанатам, оскорблявшим Дзюбу

Сборная России после заключительного матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино обратилась к болельщикам, которые оскорбляли во время игры капитана национальной команды Артема Дзюбу. В конце сообщения пресс-служба прикрепила хэштег «Кто вы такие».
Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку.
На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои.
На Морозззззззза намекаешь?)))
На Морозззззззза намекаешь?)))
Вот так и Дзюба, который слишком много сказал негатива про болел Спартака и Федуна...нет ему и не будет прощения, пока как Быстров на коленях не выпросит прощения у Фратрии и простых болел Спартака за своё предательство и циничные слова! Став бомжом, он замарал свою фамилию навечно и то что ему кричат Болелы... это наука для таких же предателей и Иуд!
Вот так и Дзюба, который слишком много сказал негатива про болел Спартака и Федуна...нет ему и не будет прощения, пока как Быстров на коленях не выпросит прощения у Фратрии и простых болел Спартака за своё предательство и циничные слова! Став бомжом, он замарал свою фамилию навечно и то что ему кричат Болелы... это наука для таких же предателей и Иуд!
https://www.youtube.com/watch?v=otIofgVLEgE
Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно ещё фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148834/semak-sergey-zenit
Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно ещё фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148834/semak-sergey-zenit
Что-то давно тебя на сайте не было, я уж думал ушёл как писерман на другой ресурс?
З.Ы. Выкрики не одобряю, но и павлинство Дзюбы из всех утюгов уже раздражает.
Что-то давно тебя на сайте не было, я уж думал ушёл как писерман на другой ресурс?
З.Ы. Выкрики не одобряю, но и павлинство Дзюбы из всех утюгов уже раздражает.
И я напомню как эта сборная в свое время сделала козлом отпущения Аршавина, не заступившись за него, а за вора вступились
И я напомню как эта сборная в свое время сделала козлом отпущения Аршавина, не заступившись за него, а за вора вступились
У питерских сразу глаза на лоб полезут и случится когнитивный диссонанс 😂😂
У питерских сразу глаза на лоб полезут и случится когнитивный диссонанс 😂😂
В сборной нет Лое, Зенита, Спартака, ЦСКА и других клубов, там есть только наши игроки. Да можно злиться, ругаться на них, но никогда не оскорблять!
Зачем они приехали на этот матч? Болеть? Нет вести себя по свински, такой у них образ жизни. Лично у меня презрении к таким!!!
В сборной нет Лое, Зенита, Спартака, ЦСКА и других клубов, там есть только наши игроки. Да можно злиться, ругаться на них, но никогда не оскорблять!
Зачем они приехали на этот матч? Болеть? Нет вести себя по свински, такой у них образ жизни. Лично у меня презрении к таким!!!
победа над Сан-Марино уже причисляется к празднику?
победа над Сан-Марино уже причисляется к празднику?