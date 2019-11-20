«Кто вы такие?» - сборная России обратилась к фанатам, оскорблявшим Дзюбу

20 ноября 2019, 10:00

Сборная России после заключительного матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино обратилась к болельщикам, которые оскорбляли во время игры капитана национальной команды . В конце сообщения пресс-служба прикрепила хэштег «Кто вы такие».

Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку.



На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои.