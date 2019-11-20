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«Кто вы такие?» - сборная России обратилась к фанатам, оскорблявшим Дзюбу

20 ноября 2019, 10:00
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России после заключительного матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино обратилась к болельщикам, которые оскорбляли во время игры капитана национальной команды Артема Дзюбу. В конце сообщения пресс-служба прикрепила хэштег «Кто вы такие».

Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку.

На стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации ЕВРО-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои.
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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 08:03
Из масквы свиньи приехали и сразу визг.
Правдин Семён
Правдин Семён
   164 / 831
21 ноября в 23:02
Сборная ответила.. Вот интересно, они типа всей командой посты сочиняют?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил makkie
   49 / 831
21 ноября в 22:26
Привет. У меня времени немного. Я на последнем курсе института.
KLINSI
KLINSI
20 ноября в 23:36
....Почерк питерских свиней....
На Морозззззззза намекаешь?)))
морозз
морозз
   38 / 831
20 ноября в 20:05
Предателей проклинают те, кого они предали! - вспомним бомжа Быстрова, в которого бросали бутылки и били возле гей клуба! Так его и не простили, хотя он и стоял на коленках перед трибуной Виража выпрашивая у него прощения!
Вот так и Дзюба, который слишком много сказал негатива про болел Спартака и Федуна...нет ему и не будет прощения, пока как Быстров на коленях не выпросит прощения у Фратрии и простых болел Спартака за своё предательство и циничные слова! Став бомжом, он замарал свою фамилию навечно и то что ему кричат Болелы... это наука для таких же предателей и Иуд!
RIR68
RIR68
   443 / 831
20 ноября в 17:45
    mugik1973
    mugik1973
       566 / 831
    20 ноября в 17:34
    И самое интересное, за дзюбу еще не отписался джек дениелс
    За адекватность
    За адекватность
       37 / 831
    20 ноября в 13:29
    Как интересно. "Кто Вы такие" Где сказано? В данной новости точно нет. Возникает вопрос к сайту. Кто мы такие? Дзюба сам себя спасет.
    zim289
    zim289
       507 / 831
    20 ноября в 13:11
      galem72
      galem72
         69 / 831
      20 ноября в 12:58
      По такому вопиющему случаю пора зюбу причислить к числу великомучеников. Это ж как болельщики себе позволили так заслуженно охаить такого "топаря"? ))
      Zeychba
      Zeychba
         575 / 831
      20 ноября в 12:49
      Кто такие? Ясен пень спартачи, тут и к бабке не ходи. Их нелюбовь к Дзюбе понятна, но зачем во время игры сборной капитана оскорблять? Позорники.
      Байкал-38
      Байкал-38
         55 / 831
      20 ноября в 11:40
      Семак: «Болельщики материли Кононова прямо за скамейкой. Мне это непонятно»
      Если возвращаться к истории с уходом Кононова из «Спартака», то мне непонятно, что происходило в ходе встречи с «Оренбургом». Ладно ещё фанатская трибуна, но когда болельщики сидят и матерят тренера прямо за его скамейкой... Мне такое непонятно.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1148834/semak-sergey-zenit
      kastites
      kastites
         357 / 831
      20 ноября в 11:11
        makkie
        makkie ответил Scuderia Ferrari
           24 / 831
        20 ноября в 11:03
        А у тебя нет когнитивного диссонанса, что Бакаев, Джикия и Зобнин тоже участвовали в обращении к фанам, а значит, заступились за Дзюбу? Опровергать эти слова они точно не будут .
        Привет!
        Что-то давно тебя на сайте не было, я уж думал ушёл как писерман на другой ресурс?

        З.Ы. Выкрики не одобряю, но и павлинство Дзюбы из всех утюгов уже раздражает.
        mars6791
        mars6791
           417 / 831
        20 ноября в 11:03
        Конечно до оскорблений нельзя опускаться, какой-никакой Дзюба , а все таки профессионал. Наверное как то по-остроумнее надо критику высказывать.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           6 / 831
        20 ноября в 11:00
        Посмотрим как эта сборная будет обращаться к нам после влета датчанам.
        И я напомню как эта сборная в свое время сделала козлом отпущения Аршавина, не заступившись за него, а за вора вступились
        SU_R_
        SU_R_ ответил Константин Белых
           335 / 831
        20 ноября в 10:57
        Вот вот. Язык длинней чем дорога на Санмарино-и что он хотел. Да я да мы ..После отскока с Ипанией флягу сорвало и своими шутками-заявлениями достал всех. Это все равно что в секции по боксу бить малолеток и хвастатся какой ты рекордсмен и считаться чемпионом. А потом огрести от умелого бойца и заткутся в тряпку..
        Дык вот и нужно объяснить ВОТ ТАК ЖЕ ЕМУ,его никчёмные перлы,а не на показ всем и вся,тем более не дома.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил makkie
           49 / 831
        20 ноября в 10:50
        А у тебя нет когнитивного диссонанса, что Бакаев, Джикия и Зобнин тоже участвовали в обращении к фанам, а значит, заступились за Дзюбу? Опровергать эти слова они точно не будут .
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           6 / 831
        20 ноября в 10:49
        Просто на распиле такое кричать не дадут либо тупо не слышно, а на пустом любетельском поле все по честному, без питерских ментов. Так что пусть все лазурные примут как есть отношение к себе в стране, это правда то что они кричали
        Tommy Lee
        Tommy Lee
           260 / 831
        20 ноября в 10:48
        Какой ещё праздник? Вышли на Евро месяц назад - теперь праздник каждый день полгода не смотря на матч с Бельгией.
        Литейный 4
        Литейный 4
           16 / 831
        20 ноября в 10:48
        Да это засланые казачки из Тарасовки.
        SU_R_
        SU_R_
           335 / 831
        20 ноября в 10:48
        Грёбаеный парадокс позорный! Опростоволосился Дзыба,а скулят болельщики,тьфу! !!!
        makkie
        makkie
           24 / 831
        20 ноября в 10:46
        Вот будет хохма, если это окажутся болельщики "дружественного" цска :)
        У питерских сразу глаза на лоб полезут и случится когнитивный диссонанс 😂😂
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           6 / 831
        20 ноября в 10:44
          An Jo
          An Jo
          20 ноября в 10:42
          Вы кто такие? Мы вас не звали. Идите на х3р! (С) вот полная фраза песни.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             6 / 831
          20 ноября в 10:41
          Уважаемые люди в отличае от дзюбы
          Байкал-38
          Байкал-38
             55 / 831
          20 ноября в 10:38
            Константин Белых
            Константин Белых ответил Project Pandora
               123 / 831
            20 ноября в 10:36
            Дзюбе нужно было не языком трепать, а показывать делом то, о чём он говорил. Эта реакция исключительно из-за его разговоров до игры. Такие заявления нужно подкреплять делом и очень ярко, иначе смысл сказанного девальвируется. Молчал бы, сейчас выкрики не слушал.
            Вот вот. Язык длинней чем дорога на Санмарино-и что он хотел. Да я да мы ..После отскока с Ипанией флягу сорвало и своими шутками-заявлениями достал всех. Это все равно что в секции по боксу бить малолеток и хвастатся какой ты рекордсмен и считаться чемпионом. А потом огрести от умелого бойца и заткутся в тряпку..
            LOpp
            LOpp
               19 / 831
            20 ноября в 10:32
            неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник.


            победа над Сан-Марино уже причисляется к празднику?
            Roman Borovikov
            Roman Borovikov
               34 / 831
            20 ноября в 10:27
            Так по делу же, слабый соперник, а лев превратился в котёнка))
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