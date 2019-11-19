Месси и Кавани устроили потасовку во время товарищеского матча

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая произошла потасовка.
Аргентинец Лионель Месси повздорил с уругваским форвардом Эдинсоном Кавани. Причина конфликта до сих пор неизвестна, но футболистов пришлось разнимать. Во время этого, игроки продолжили обмениваться колкостями: Кавани сказал, что хочет подраться с Месси, на что Лионель ответил «Когда захочешь». Стычка продолжилась и в подтрибунном помещении.
Ранее сообщалась, что в чемпионате Германии произошла потасовка в концовке одного из матчей.
- "Жаль, что ты не в моей команде, одно мое слово - и ты с двумя-тремя приятелями заодно закончил бы международную карьеру"
- "Подпрыгни повыше, Блоха, а то мне плохо слышно твой писк"
- "Жаль, что ты не в моей команде, одно мое слово - и ты с двумя-тремя приятелями заодно закончил бы международную карьеру"
- "Подпрыгни повыше, Блоха, а то мне плохо слышно твой писк"