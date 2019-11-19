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Месси и Кавани устроили потасовку во время товарищеского матча

сегодня, 09:47
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 2Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая произошла потасовка.

Аргентинец Лионель Месси повздорил с уругваским форвардом Эдинсоном Кавани. Причина конфликта до сих пор неизвестна, но футболистов пришлось разнимать. Во время этого, игроки продолжили обмениваться колкостями: Кавани сказал, что хочет подраться с Месси, на что Лионель ответил «Когда захочешь». Стычка продолжилась и в подтрибунном помещении.

Ранее сообщалась, что в чемпионате Германии произошла потасовка в концовке одного из матчей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   69 / 837
сегодня в 10:55
Спектакли устраивают для привлечения зрителей.
Тага Дага
Тага Дага
   213 / 837
сегодня в 10:52
Мелочи жизни. ....они очень уважаемые футболисты в мире.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
   417 / 837
сегодня в 10:47
кем он себя возомнил?чет борзый какой-то последнее время!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 837
сегодня в 10:44
По губам читается:

- "Жаль, что ты не в моей команде, одно мое слово - и ты с двумя-тремя приятелями заодно закончил бы международную карьеру"
- "Подпрыгни повыше, Блоха, а то мне плохо слышно твой писк"
SHMEL
SHMEL
   98 / 837
сегодня в 10:41
Ну повздорили,с кем не бывает...
Footbolista
Footbolista
   14 / 837
сегодня в 10:20
Меська ротик ручонкой прикрыл...опасается)...
Drakulа
Drakulа
   144 / 837
сегодня в 10:10
Все рекорды бьет Роналду! За сборную,в ЛЧ,вот и горит аргентинский хоббит,который за последние полгода поссорился с федерацией футбола америки,с тренером бразилов,еще и с Кавани...Потухла 18я...
Drakulа
Drakulа
   144 / 837
сегодня в 10:09
Кавани размажет каталонскую актрису)))
Project Pandora
Project Pandora ответил sihafazatron
   77 / 837
сегодня в 10:08
У человека всего одна правая ))
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:08
Где бы этот гном не появился везде скандалы и бардак.
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:07
Жаль, что не отмутузил этого жалкого гнома.
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 10:06
Кавани может одним ударом как гвоздя вбить гнома в землю.
Виссарионович
Виссарионович
   49 / 837
сегодня в 10:04
Этот дохлый пудель много себе позволяет. В ПСЖ скандалы учинил, в сборной свой гнилой характер показывает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   23 / 837
сегодня в 10:03
Хабиб, детский сад с этой "войной")
Остапчук 67
Остапчук 67
   224 / 837
сегодня в 10:00
Ушел бы он из сборной.
lefte
lefte
   78 / 837
сегодня в 09:53
у моси месячные, бешеный какой-то в последние дни
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 837
сегодня в 09:49
Видео очень жёсткое! Слабонервным и детям не смотреть
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   137 / 837
сегодня в 09:48
Меська решил подмять Кавани, но тот его нагло послал на.
sihafazatron
sihafazatron
   18 / 837
сегодня в 09:48
Мессии бы его завалил одной правой)))
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