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Семак: «Мой контракт действует до лета, не ищу нового тренера для „Зенита“»

21 ноября 2019, 16:18

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» интересуются главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном.

Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита», все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая, поэтому никаких проблем нет. Работаю и нахожусь на том месте, где должен быть на данном этапе.

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Все комментарии
Краснодар-65
Краснодар-65
   221 / 831
вчера в 08:02
Зениту нужен нормальный тренер, а не марионетка.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   187 / 831
вчера в 07:38
Удачи Семаку и Зениту!
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 23:26
Семак объявил, что ищет работу. Если "газпрём" сжалится над физруком, то может в хоккейную команду свою пристроит.
drug01
drug01
   96 / 831
21 ноября в 23:14
В наше время все может быть.......?
За адекватность
За адекватность ответил pomor 445
   37 / 831
21 ноября в 23:03
Что не сделаешь для результата. Восхваляемый Бердыев только так и поступал.
Ну уж лично я хоть и положительно относился к тренеру про которого Вы упомянули, результат увидим скоро, лишь бы в эротику не превратились 4 матча, а то сердце не выдержит, а Вам скучно без меня станет.
yrasikos22
yrasikos22 ответил Так Себе Аналитик
   705 / 831
21 ноября в 22:13
Лол, чем он успешный, "Зенит" играет как "Уфа" с физруком Сережей. Кто-нибудь сказал бы ему уже, что он с "Зенитом" контракт подписал. Единственный плюс, который я вижу, это то, что это отдельные игроки с ним прогрессируют (Юра, Керж-младший). Но при этом Азмун вот органы пинает показательно уже полгода и ок.
А кто был лучше до Семака? Луческу или Манчини они вроде топ тренеры а команду собрать нормально не могли,а Семак собрал за один сезон и выйграл сразу Золото,тем более у Семака меньше опыта чем у них,поэтому чушь написал.
pomor 445
pomor 445 ответил За адекватность
   203 / 831
21 ноября в 21:46
Да неужели? Могли бы и сами в отставку подать. Ска, при таком составе не раз писал " хождение пешком по полю, изредка переходя на бег трусцой, ну и фланги наше все." Сомневаюсь, что болельщикам "Зенита" подобное нравится. Не забудьте против "Лиона" в 5 защитников и 2 опорника выйти.
Что не сделаешь для результата. Восхваляемый Бердыев только так и поступал.
andreika20133
andreika20133 ответил Так Себе Аналитик
   116 / 831
21 ноября в 20:51
Что изменилось за год с осенних матчей с "Мельде" до матча с "Ляйпцигом"?
Ну сходу скажу выиграли у Мельде у Бенфики в нечью сыграли на выезде с Лионом. Но это с ходу или вы имели в виду что то конкретное???????????????
112910415
112910415
   67 / 831
21 ноября в 20:38
этот вопрос без него решается
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   625 / 831
21 ноября в 20:36
Уверен, оставят
Если Сергей Богданович смог расшевелить даже такую неповоротливую свинью как дзюба, то он достаточно хороший тренер
Да и фанаты его поддерживают
time out
time out
   41 / 831
21 ноября в 20:18
А тебе и не надо искать. Колено у Миллера всегда на готове, так же как и новый тренер.
ошалевший
ошалевший ответил Литейный 4
   251 / 831
21 ноября в 18:59
Богданыч ещё один очередной титул возьмет с Зенитом. Успешный клуб, успешный тренер. Это вам не аутсайдеры, которые случайным образом взлетели аж на 6 место. Гыгыгы
какой очередной? раз в пятилетку выиграли,пока вилковы живы надежда есть,когда петай топил зинку на благо коней,карма вернулась,вилков пусть задумается
Cremen
Cremen
   59 / 831
21 ноября в 18:57
Это свиньям пора искать нового тренера. Гопник ничего не добился.
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
21 ноября в 18:49
время покажет до мая надо дожить....
alexgurzan
alexgurzan ответил Патрик Депайе
   62 / 831
21 ноября в 18:05
LOpp Сегодня 13:40 Свинельд Сегодня 16:34 А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее??? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается. ☆☆☆☆☆ Как бы это неуважуха не к клубу,а к городу
Скорее банальный троллинг клуба. Поправил.
Патрик Депайе
Патрик Депайе
   739 / 831
21 ноября в 17:59
LOpp
Сегодня 13:40
Свинельд
Сегодня 16:34
А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.
☆☆☆☆☆
Как бы это неуважуха не к клубу,а к городу
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
21 ноября в 17:54
После мая отправят Серёгу в фарм клуб Сочи.
Abverin
Abverin ответил Так Себе Аналитик
   48 / 831
21 ноября в 17:47
Лол, чем он успешный, "Зенит" играет как "Уфа" с физруком Сережей. Кто-нибудь сказал бы ему уже, что он с "Зенитом" контракт подписал. Единственный плюс, который я вижу, это то, что это отдельные игроки с ним прогрессируют (Юра, Керж-младший). Но при этом Азмун вот органы пинает показательно уже полгода и ок.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
       10 / 831
    21 ноября в 17:42
    Богданыч ещё один очередной титул возьмет с Зенитом. Успешный клуб, успешный тренер. Это вам не аутсайдеры, которые случайным образом взлетели аж на 6 место. Гыгыгы
    Что изменилось за год с осенних матчей с "Мельде" до матча с "Ляйпцигом"?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
       10 / 831
    21 ноября в 17:41
    Богданыч ещё один очередной титул возьмет с Зенитом. Успешный клуб, успешный тренер. Это вам не аутсайдеры, которые случайным образом взлетели аж на 6 место. Гыгыгы
    Лол, чем он успешный, "Зенит" играет как "Уфа" с физруком Сережей. Кто-нибудь сказал бы ему уже, что он с "Зенитом" контракт подписал. Единственный плюс, который я вижу, это то, что это отдельные игроки с ним прогрессируют (Юра, Керж-младший). Но при этом Азмун вот органы пинает показательно уже полгода и ок.
    За адекватность
    За адекватность
       37 / 831
    21 ноября в 17:29
    Да неужели? Могли бы и сами в отставку подать. Ска, при таком составе не раз писал " хождение пешком по полю, изредка переходя на бег трусцой, ну и фланги наше все." Сомневаюсь, что болельщикам "Зенита" подобное нравится. Не забудьте против "Лиона" в 5 защитников и 2 опорника выйти.
    Литейный 4
    Литейный 4
       16 / 831
    21 ноября в 17:28
    Богданыч ещё один очередной титул возьмет с Зенитом. Успешный клуб, успешный тренер. Это вам не аутсайдеры, которые случайным образом взлетели аж на 6 место. Гыгыгы
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       34 / 831
    21 ноября в 17:07
    Перефразируем: "мне бы получить бабла, а что дальше будет с Зенитом мне по..."))))
    DanjaG
    DanjaG ответил LOpp
       140 / 831
    21 ноября в 16:57
    Свинельд Сегодня 16:34 А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее??? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.
    Насчет электричества в Конотопе зимой лучше подумай.
    CАRLOS
    CАRLOS
       374 / 831
    21 ноября в 16:48
    Депай скоро сделает так, что за тебя найдут нового тренера
    LOpp
    LOpp
       19 / 831
    21 ноября в 16:40
      Гавриленко
      Гавриленко ответил Миша Вилков
         4 / 831
      21 ноября в 16:38
      Жду этого с нетерпением.
      Свинельд
      Свинельд
         258 / 831
      21 ноября в 16:34
      А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
      ДСА
      ДСА
         237 / 831
      21 ноября в 16:33
      Результат в Лиге Чемпионов решит всё.
      LOpp
      LOpp
         19 / 831
      21 ноября в 16:26
      странно, что Семак не ищет нового тренера для Зенита. Чем он там еще занимается?
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