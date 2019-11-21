Семак: «Мой контракт действует до лета, не ищу нового тренера для „Зенита“»

Наставник «Зенита» прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» интересуются главным тренером сборной Швеции .

Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита», все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая, поэтому никаких проблем нет. Работаю и нахожусь на том месте, где должен быть на данном этапе.