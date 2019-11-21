Семак: «Мой контракт действует до лета, не ищу нового тренера для „Зенита“»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что «сине-бело-голубые» интересуются главным тренером сборной Швеции Янне Андерссоном.
Я не занимаюсь поиском главного тренера для «Зенита», все вопросы к руководству. Мое соглашение действует до конца мая, поэтому никаких проблем нет. Работаю и нахожусь на том месте, где должен быть на данном этапе.
Если Сергей Богданович смог расшевелить даже такую неповоротливую свинью как дзюба, то он достаточно хороший тренер
Да и фанаты его поддерживают
Если Сергей Богданович смог расшевелить даже такую неповоротливую свинью как дзюба, то он достаточно хороший тренер
Да и фанаты его поддерживают
Сегодня 13:40
Свинельд
Сегодня 16:34
А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
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это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.
☆☆☆☆☆
Как бы это неуважуха не к клубу,а к городу
Сегодня 13:40
Свинельд
Сегодня 16:34
А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.
☆☆☆☆☆
Как бы это неуважуха не к клубу,а к городу
Сегодня 16:34
А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.
Сегодня 16:34
А почему в "главных новостях", 4 новости про Спартак и опубликованы и закреплены в час дня, а про Семака ни одной, хотя они новее???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это все сделано с целью экономии электричества в Питере. Сейчас поздняя осень, рано темнее, от зарева над Невой город хорошо освещается.