Садаев: «Решил, что больше не буду играть за „Анкарагюджю“»

Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев решил уйти из «Анкарагюджю». Сегодня турецкий клуб объявил, что потерял связь с футболистом.
Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё.
Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев решил уйти из «Анкарагюджю». Сегодня турецкий клуб объявил, что потерял связь с футболистом.
Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё.
Если есть нарушения со стороны клуба, адекватный человек поставит в известность клуб, разорвёт контракт в одностороннем порядке и может взыскать неустойку с клуба. Или я не прав?
Просто пропав, отозвался когда клуб сообщил, что футболист не появился в клубе и как отозвался, в «Инстаграме» сообщил, что он решил больше не выступать за клуб. Явные проблемы с головой.
Если есть нарушения со стороны клуба, адекватный человек поставит в известность клуб, разорвёт контракт в одностороннем порядке и может взыскать неустойку с клуба. Или я не прав?
Просто пропав, отозвался когда клуб сообщил, что футболист не появился в клубе и как отозвался, в «Инстаграме» сообщил, что он решил больше не выступать за клуб. Явные проблемы с головой.