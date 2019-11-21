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Садаев: «Решил, что больше не буду играть за „Анкарагюджю“»

21 ноября 2019, 14:15

Бывший форвард «Ахмата» Заур Садаев решил уйти из «Анкарагюджю». Сегодня турецкий клуб объявил, что потерял связь с футболистом.

Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё.

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Все комментарии
soroka200488
soroka200488
21 ноября в 23:23
Чувак 30 лет свои празднует. Отстаньте от него.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил PATRIOT1965
   86 / 831
21 ноября в 18:07
Если вообще не платят зарплату,у клуба долги и вероятность снятия очков,то при чем его голова?Проблемы не в его голове,проблемы у клуба.
Это повод просто пропадать?
Если есть нарушения со стороны клуба, адекватный человек поставит в известность клуб, разорвёт контракт в одностороннем порядке и может взыскать неустойку с клуба. Или я не прав?
Просто пропав, отозвался когда клуб сообщил, что футболист не появился в клубе и как отозвался, в «Инстаграме» сообщил, что он решил больше не выступать за клуб. Явные проблемы с головой.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Байкал-38.
   479 / 831
21 ноября в 17:13
Если вообще не платят зарплату,у клуба долги и вероятность снятия очков,то при чем его голова?Проблемы не в его голове,проблемы у клуба.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   311 / 831
21 ноября в 16:29
У Анкарагюджю недостаточно амбициозное название. Заур ждёт предложения от Генчлербирлиги.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 16:19
В "Зенит" возьмут, на всякий случай! Хороший футболист, раз за него переживают, ищут днём с огнём!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   479 / 831
21 ноября в 15:49
Значит есть причина.
Байкал-38.
Байкал-38.
   86 / 831
21 ноября в 15:19
С головой проблема.
Absinthe3
Absinthe3
   158 / 831
21 ноября в 14:28
Захотел подписать - подписал! Захотел расторгнуть - расторг! Как всё просто! А контракт? Вряд ли ты кому-то будешь нужен
Groove000
Groove000
   44 / 831
21 ноября в 14:27
С одной стороны, вообще не играл за клуб и потерял, наверное, уважение к тренеру, с другой - непрофессионально это как-то
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 14:22
Нашёлся, бедолага!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
21 ноября в 14:21
Посмотрел статистику, оказывается, он и так не играл за него, меньше 40 минут за все два года)) Как бы теперь еще и неустойку не заплатить.
LOpp
LOpp
   19 / 831
21 ноября в 14:17
ни как не можешь выговорить название клуба?
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