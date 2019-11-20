«Бавария» продлила контракт с голкипером

20 ноября 2019, 13:39

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с голкипером . Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

🗣️ Sportdirektor Hasan #Salihamidžić: "Christian ist ein echter Bayer und hier im Verein groß geworden. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er hat sich kontinuierlich weiterentwickelt - das wollen wir gemeinsam fortsetzen.“ @Brazzo #MiaSanMia pic.twitter.com/tlzmzl7fpg — FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2019

Напомним, что недавно форвард Роберт Левандовски также продлил контракт с «Баварией».