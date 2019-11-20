«Бавария» продлила контракт с голкипером

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с голкипером Кристианом Фрюхтлем. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Напомним, что недавно форвард Роберт Левандовски также продлил контракт с «Баварией».
Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с голкипером Кристианом Фрюхтлем. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Напомним, что недавно форвард Роберт Левандовски также продлил контракт с «Баварией».
хлебом не корми дай лишь кого нибудь скомуниздить.
хлебом не корми дай лишь кого нибудь скомуниздить.