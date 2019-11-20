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«Бавария» продлила контракт с голкипером

20 ноября 2019, 13:39

Пресс-служба «Баварии» объявила о продлении контракта с голкипером Кристианом Фрюхтлем. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.

Напомним, что недавно форвард Роберт Левандовски также продлил контракт с «Баварией».

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Don trambon
Don trambon
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20 ноября в 14:27
Нормальный молодой вратарь, ставь не хочу вместо фрица нойера, но нет, нужно оттяпать вратаря у другой команды да ещё и бесплатно.

хлебом не корми дай лишь кого нибудь скомуниздить.
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