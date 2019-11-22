Месси прислал подарок на день рождения юному вундеркинду из «Боруссии» Д

вчера, 10:10

Форвард «Барселоны» поздравил с 15-летием юного игрока дортмундской «Боруссии».

Юссуфа Мукоко считается одним из самых перспективных футболистов мира. Его кумиром как раз и является Месси - он прислал Юссуфа на день рождения свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями, а также открытку, в которой поздравил игрока письменно.

Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения.