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Месси прислал подарок на день рождения юному вундеркинду из «Боруссии» Д

вчера, 10:10

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поздравил с 15-летием юного игрока дортмундской «Боруссии».

Юссуфа Мукоко считается одним из самых перспективных футболистов мира. Его кумиром как раз и является Месси - он прислал Юссуфа на день рождения свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями, а также открытку, в которой поздравил игрока письменно.

Месси прислал подарок на день рождения юному вундеркинду из «Боруссии» Д

Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения.

Ранее бывший президент УЕФА поделился мнением, кто сможет заменить Месси на футбольном олимпе

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   219 / 831
вчера в 14:41
15 лет ему???
Ruslan3132
Ruslan3132
   166 / 831
вчера в 13:04
15 лет???
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 12:48
Погребняк прислал на день рождения юному вундеркинду Дзюбе рамку и фотографию Орзул
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 831
вчера в 12:46
Респект, очень мило, удачи маленькому Малкому
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
   710 / 831
вчера в 12:33
Отличный ход🤣👍🏻
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   364 / 831
вчера в 11:12
Ему реально не 30, вундеркинду этому ?
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
вчера в 11:08
о чем вы, месси никому ничего не слал. Это крысы с большечемклуба начинают пудрить мозг очередному негритенку
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
вчера в 10:53
Гном начинает вербовать новых агентов. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
вчера в 10:52
А выглядит на 45. Аха-ха)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   273 / 831
вчера в 10:17
судя по лицу этому вундеркиндру 20 лет)))
cska plus
cska plus
   14 / 831
вчера в 10:16
Какая то суперновость видно сегодня статисты никакого рекорда гнома не нашли.
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