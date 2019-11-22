Месси прислал подарок на день рождения юному вундеркинду из «Боруссии» Д

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поздравил с 15-летием юного игрока дортмундской «Боруссии».
Юссуфа Мукоко считается одним из самых перспективных футболистов мира. Его кумиром как раз и является Месси - он прислал Юссуфа на день рождения свой портрет и большую рамку с несколькими фотографиями, а также открытку, в которой поздравил игрока письменно.
Боже ты мой! Получил вот такой подарок от своего кумира. Огромное спасибо, Лео Месси. Спасибо за все твои пожелания мне на день рождения.
Ранее бывший президент УЕФА поделился мнением, кто сможет заменить Месси на футбольном олимпе.
https://www.youtube.com/watch?v=Q2tIZ0icO7M