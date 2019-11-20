Топ-7 молодых звезд из Лиги чемпионов

20 ноября 2019, 20:00

В этом сезоне в серьезном турнире в бой часто идут очень юные ребята. О растущих в цене – на «Соккер.ру».

Эрлинг Халанд («Ред Булл Зальцбург», 19 лет)

Заплатив пять миллионов евро «Мольде», австрийцы обманули всех грандов, поскольку теперь получат за норвежца намного, намного больше. Эрлинга не перехватил «Ювентус» - итальянцы мечтали о трансфере за 4 миллиона, а теперь 19-летнюю сенсацию Лиги чемпионов оценивают в сто миллионов. В деле МЮ , где сидит бывший учитель Эрлинга – Сульшер, в деле все клубы с деньгами, которым нужен перспективный снайпер. Конечно, опрометчиво платить за сына бывшего игрока «Сити» такие деньги, но Халанд – рослый и быстрый форвард. Контракт такого за копейки не выкупить. Не удивляйтесь, если за соглашение с Эрлингом выложат 60-80 млн евро, и даже больше.

Дани Ольмо («Динамо» Загреб, 21 год)

Воспитанник «Барселоны» неожиданно для многих, в том числе в самой Испании, уехал в Загреб – крайне редкий случай. Но Дани знал, что делал. В результате в 21 год у него уже большой опыт игры в первом составе чемпионского клуба, пускай и хорватского. Испанца замечали в молодежной сборной, ведь летом Ольмо был одним из основных игроков на победном Евро. А теперь Дани хорошо играет в группе ЛЧ , и дебют за сборную не заставил себя ждать – даже гол успел забить. Хавбек понимает, что в «Барселоне» может не найтись место, поэтому открыт к предложениям разных клубов. Говорят о Серии А – «Милан» и «Рома» присматриваются, и даже «Манчестер Юнайтед» не забыли. Вряд ли покупатели выторгуют испанца дешевле чем за 40 миллионов евро.

Дайот Упамекано («Лейпциг», 21 года)

Хотя немцам не понравилось, как известная корпорация зашла в Бундеслигу – формально не нарушая, а по факту влияя на священное правило, что контрольный пакет акций всех клубов не может оказаться в иностранных руках, австрийцы знают, что делают. Если в «Зальцбурге» у них играют талантливые Халанд, Вебер, Минамино и Хи-Чхан, то «Лейпциг» может похвастаться австрийцем Лаймером и рядом молодых французов, из которых самым зрелым является Упамекано. С учетом, как Ленгле порой играет за сборную Франции, не удивляйтесь скорому приглашению Дайота в команду Дешама. А пока говорят, что «Манчестер Сити» хочет заполучить мастера борьбы и пасов. Невзирая на то, что контракт Упамекано истекает через полтора года, дешевле 40 млн евро его не отпустят.

Уссем Ауар («Лион», 21 год)

Хавбек молодежной сборной Франции и воспитанник «Лиона» Ауар может сыграть против «Зенита» в ближайшее время. И форма у хавбека хорошая – отдавал голевые передачи против «Тулузы» и «Бенфики», а до этого смог в гостях огорчить оборону «Лейпцига» правильным пасом. Ауар – разноплановый полузащитник, который успевает и созидать, и в обороне играет, особенно в Лиге чемпионов, где смело идет в отбор. О том, что Уссем может сменить клуб, говорят не первый месяц, а в Англии даже с «Ливерпулем» парня связывали – растущий талант. Стоимость воспитанника «Лиона» растет постоянно, дешевле чем за 45 млн евро Ола его вряд ли отпустит.

Лисандро Мартинес («Аякс», 21 год)

Аргентинский хавбек присоединился к голландскому чемпиону и рядом с ван де Беком и Промесом хорошо играет в центре полузащиты. Мартинес неплохо отбирает мяч. В Лиге чемпионов у Лисандро не все сразу получается, зато парень обратил на себя внимание тренеров сборной Аргентины. Голландцы нашли новичка в клубе «Дефенса и Хустисия» («Оборона и справедливость»), о котором в Европе мало кто слышал. И поскольку очередной Мартинес похож на классического цепкого аргентинского хавбека, то его карьера в Старом Свете может сложиться, как у того же Маскерано. И для «Аякса» хороший новичок, и заработать деньги при случае смогут. «Аякс» отдал 7 миллионов, а до конца сезона сумма может удвоиться или даже утроиться.

Кай Хаверц («Байер», 20 лет)

Один из главных немецких футболистов нового поколения. Кай хорошо играет не первый сезон, хотя ему всего двадцать лет. Умеет на поле если не все, то многое. Хаверц может стать целью многих клубов, хотя в этом отдельно взятом случае необходимо отметить – футболистов позиции и задач Хаверца чуть сложнее вмонтировать в существующую тактическую систему, чем соседей в этом списке. Вот только Кай в свои 20 лет уже довольно опытный хавбек – проводит четвертый сезон за «Байер». Рано начал, планомерно растет, дебютировал в сборной Германии и может попасть на Евро-2020. Там цена может подскочить, если пробьется в основу, но и сейчас дешевле чем за 90 млн евро его вряд ли куда-то отпустят. Слишком многое умеет, чтобы «Байер» продешевил.

Джейдон Санчо («Боруссия» Д, 19 лет)

Вот этот парень в представлениях тоже точно не нуждается. Конечно, если «Боруссия» Д будет играть с перепадами, а сам Джейдон не сможет коллекционировать голы и результативные пасы стабильно, клубы из АПЛ не заплатят за него столько, как «Барселона» отдала Дортмунду за Дембеле. Не каждый девятнадцатилетний – второй Мбаппе, чтобы отваливать больше 100 миллионов евро, не сомневаясь. Однако Саутгейт выпускает Санчо на поле в составе сборной Англии, за «Боруссию» Д тоже играет постоянно, один из лидеров. Джейдон в Бундеслиге достаточно крут – 3 гола и 5 ассистов, но умно играет не только в чемпионате. Санчо оценивают в 100 миллионов евро, и для его возраста и позиции это не сенсационная цена, а уже привычная.

Молодежь захватывает Лигу чемпионов?

Великие старики не сдают позиции одновременно, но в ЛЧ сейчас наплыв талантов. За представленную выше семерку, мелькающую в трансферных новостях, их клубы планируют выручить более 400 миллионов евро. Всего в турнире 87 человек, которым нет 22 лет.

В прошлом году их было семь десятков, два года назад – всего 24 парня, так что количество стремительно растет. А чтобы никто не подумал недооценивать парней, что по возрасту подходят для молодежек, просто вспомните юных футболистов из ЛЧ , кому не светит переход в именитый клуб в ближайшем будущем…

Поскольку уже подписали соглашения. Родриго, Винисиус, Милитао и Хакими на контрактах с «Реалом». Мбаппе сами знаете какой клуб представляет. Томори, Хадсон-Одои, Маунт и Пуличиш – будущее «Челси», но и Абрахаму всего 22. Юный Фоден представляет «Манчестер Сити», де Лигт – в «Ювентусе», Фелиш – в «Атлетико».

Даже Александер-Арнольду с двумя финалами ЛЧ за плечами всего 21 год, так что вчерашних школьников не стоит недооценивать. Всегда есть опасность, если юный игрок стартует слишком резво и сильно, что не хватит здоровья и скажутся соблазны, но несколько лет назад в списке молодых героев Лиги чемпионов было всего четырнадцать фамилий, а теперь – 87.

В том списке уже были Хаверц, Пулишич и Мбаппе – люди, которые до сих пор оцениваются высоко. Клубы сильнее доверяют молодым, поскольку не только в Дортмунде и Лейпциге понимают: можно подписать Санчо или Халанда за 5-8 миллионов евро, получить победы, голы и ассисты, а на прощание – по сто миллионов евро за каждого.