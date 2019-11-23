«Бавария» без особых проблем разгромила «Фортуну»

«Бавария» в игре 12-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «Фортуну». Мюнхенцы (24 очка) поднялись на второе место в турнирной таблице, дюссельдорфцы (11 баллов) - четырнадцатые.
Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена
«Фортуна» - «Бавария» 0:4 (0:3)
Голы: Павар 11, Толиссо 27, Гнабри 34, Коутиньо 70
«Фортуна»: Штеффен, Циммерманн, Айхан, Нуху, Гиссельманн, Бодзек, Моралес, Томми (Циммер 87), Финк (Зуттнер 66), Ковнацки (Соботтка 79), Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.
«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис, Киммих (Горецка 76), Гнабри (Перишич 63), Толиссо (Алькантара 71), Мюллер, Коутиньо, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Мартинес 22, Хеннингс 36
Ранее дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном».