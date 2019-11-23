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«Бавария» без особых проблем разгромила «Фортуну»

вчера, 19:20
ФортунаЛоготип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» в игре 12-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «Фортуну». Мюнхенцы (24 очка) поднялись на второе место в турнирной таблице, дюссельдорфцы (11 баллов) - четырнадцатые.

Дюссельдорф, стадион ЭСПРИТ Арена

«Фортуна» - «Бавария» 0:4 (0:3)
Голы: Павар 11, Толиссо 27, Гнабри 34, Коутиньо 70

«Фортуна»: Штеффен, Циммерманн, Айхан, Нуху, Гиссельманн, Бодзек, Моралес, Томми (Циммер 87), Финк (Зуттнер 66), Ковнацки (Соботтка 79), Хеннингс
Главный тренер: Функель Фридхельм.

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис, Киммих (Горецка 76), Гнабри (Перишич 63), Толиссо (Алькантара 71), Мюллер, Коутиньо, Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Мартинес 22, Хеннингс 36

Ранее дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном».

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Все комментарии
obana777
obana777
   105 / 853
вчера в 22:20
Никто другого результата и не ожидал.
Шуnя771
Шуnя771
   147 / 853
вчера в 20:59
Обреченная Фортуна...
EAGinLE
EAGinLE
   90 / 853
вчера в 20:08
С победой .
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   282 / 853
вчера в 19:54
Отлично.
particular
particular ответил sihafazatron
   9 / 853
вчера в 19:36
4 мяча баварии и ни одного левы?) это что-то новенькое)))
Нынче, Роберт величаво наблюдал как партнёры фортУнили хозяев..:))
ДСА
ДСА
   235 / 853
вчера в 19:29
Тут без вариантов.
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 853
вчера в 19:22
4 мяча баварии и ни одного левы?) это что-то новенькое)))
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 19:22
В целом ожидаемо.
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