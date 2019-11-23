«Динамо» обыграло «Ростов» в матче с тремя пенальти

«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ. «Бело-голубые» (21 очко) находятся на седьмом месте в турнирной таблице, дончане (30 баллов) - третьи.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Ростов» 2:1 (1:1)
Голы: Филипп 32 (пенальти), Филипп 87 (пенальти) - Попов 13 Нереализованный пенальти: Ионов 90+7
«Динамо»: Шунин, Плиев (Паршивлюк 38), Нойштедтер, Рыков, Морозов, Рауш, Слай (Н'Жи 81), Юсупов, Шимански, Филипп, Евгеньев (Шунич 72)
Главный тренер: Новиков Кирилл.
«Ростов»: Бабурин, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян (Долгов 89), Попов, Глебов (Зайнутдинов 59), Антонсен Норманн, Шомуродов, Ионов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Хаджикадунич 2, Шимански 61, Нойштедтер 90+5, Паршивлюк 90+7.
Судья: Казарцев Василий.
Ранее «Зенит» вырвал победу над «Рубином».
Сразу видно Костин денежки занес Мудке .
Сразу видно Костин денежки занес Мудке .
Молодцы.
Удачи.
Молодцы.
Удачи.
В её пределах – беспредел.
Кто рыбку съел, кто в кресло сел –
Все остальные пролетели.
Но вновь отсель грозим мы шведу,
А также прочему соседу –
Ливонцам, шляхте да хохлам –
Хоть те уже не по зубам.
В её пределах – беспредел.
Кто рыбку съел, кто в кресло сел –
Все остальные пролетели.
Но вновь отсель грозим мы шведу,
А также прочему соседу –
Ливонцам, шляхте да хохлам –
Хоть те уже не по зубам.
сижу,бывало,на тахте,
ворчу,что люди,мол,не те-
где граф Суворов?Князь Пожарский?
Глотну с утра стакан отравы,
ворчу:Такие нынче нравы-
одни вздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё...
сижу,бывало,на тахте,
ворчу,что люди,мол,не те-
где граф Суворов?Князь Пожарский?
Глотну с утра стакан отравы,
ворчу:Такие нынче нравы-
одни вздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё...
Так что насчет "любой здравомыслящий" - это не так.
Так что насчет "любой здравомыслящий" - это не так.
Хотя вопросов по пенальти нет. Второй хз. опасная игра была - да.
Но когда этот Ростов в 2017 году нас обыграл за счет пенальти, который симулировал Байрамян, мы, что-то, не гундели. Там левое пенальти, которое решило исход.
Сейчас же эти плачут.
оскорбляли Динамо до начала матча, после первого гола оскорбляли - получили
Удел слабых во всей красе
Хотя вопросов по пенальти нет. Второй хз. опасная игра была - да.
Но когда этот Ростов в 2017 году нас обыграл за счет пенальти, который симулировал Байрамян, мы, что-то, не гундели. Там левое пенальти, которое решило исход.
Сейчас же эти плачут.
оскорбляли Динамо до начала матча, после первого гола оскорбляли - получили
Удел слабых во всей красе
Ухохочитесь над "исправлением" ситуации...
Московские клубы сделают немыслемые рывки вверх таблицы....
Егоровцы правильно поняли "недовольство" некоторых...
Дальше будет смешней....)))
Ухохочитесь над "исправлением" ситуации...
Московские клубы сделают немыслемые рывки вверх таблицы....
Егоровцы правильно поняли "недовольство" некоторых...
Дальше будет смешней....)))