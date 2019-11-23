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«Динамо» обыграло «Ростов» в матче с тремя пенальти

вчера, 18:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ. «Бело-голубые» (21 очко) находятся на седьмом месте в турнирной таблице, дончане (30 баллов) - третьи.

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Ростов» 2:1 (1:1)
Голы: Филипп 32 (пенальти), Филипп 87 (пенальти) - Попов 13 Нереализованный пенальти: Ионов 90+7

«Динамо»: Шунин, Плиев (Паршивлюк 38), Нойштедтер, Рыков, Морозов, Рауш, Слай (Н'Жи 81), Юсупов, Шимански, Филипп, Евгеньев (Шунич 72)
Главный тренер: Новиков Кирилл.

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Козлов, Байрамян (Долгов 89), Попов, Глебов (Зайнутдинов 59), Антонсен Норманн, Шомуродов, Ионов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Хаджикадунич 2, Шимански 61, Нойштедтер 90+5, Паршивлюк 90+7.

Судья: Казарцев Василий.

Ранее «Зенит» вырвал победу над «Рубином».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   102 / 853
сегодня в 00:34
Теперь Динамо будут тащить за уши ...
Сразу видно Костин денежки занес Мудке .
Dinamikk
Dinamikk ответил Kurt Bekelman
   520 / 853
сегодня в 00:10
должок вернулся просто и все Хотя вопросов по пенальти нет. Второй хз. опасная игра была - да. Но когда этот Ростов в 2017 году нас обыграл за счет пенальти, который симулировал Байрамян, мы, что-то, не гундели. Там левое пенальти, которое решило исход. Сейчас же эти плачут. оскорбляли Динамо до начала матча, после первого гола оскорбляли - получили Удел слабых во всей красе
про то и разговор, пенали железные, нам левых пенальти как одному клубу из питера не ставят, кипишь из-за того что судья со вторым пенальти долго тупил
Gotlib
Gotlib ответил neomessi
   715 / 853
вчера в 23:50
Такие игры это мечта роналду
Гермафродит любит бить пенальти, это верно.
Gotlib
Gotlib ответил Е Т
   715 / 853
вчера в 23:37
а он там не нужен, бестолковых бегунов своих хватает, тот же Н Жи
Ион отличный игрок, а Нжи просто быстро бегает и часто выходит один на один с вратарями, но пока ни разу не забил.
Gotlib
Gotlib ответил Трезвый повар
   715 / 853
вчера в 23:30
Глебов получил травму и его заменил Зайнутдинов
Вместо Глеба Зайнутдин какой-то, хрен редьки не слаще. )))
Gotlib
Gotlib ответил Kurt Bekelman
   715 / 853
вчера в 23:28
должок вернулся просто и все Хотя вопросов по пенальти нет. Второй хз. опасная игра была - да. Но когда этот Ростов в 2017 году нас обыграл за счет пенальти, который симулировал Байрамян, мы, что-то, не гундели. Там левое пенальти, которое решило исход. Сейчас же эти плачут. оскорбляли Динамо до начала матча, после первого гола оскорбляли - получили Удел слабых во всей красе
Колхоз 1 Мая. )))
112910415
112910415
   62 / 853
вчера в 22:25
ничья выглядела бы более логичной
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   51 / 853
вчера в 22:14
Топят Ростов. В регионе теперь СКА в почёте, а команду Валеры ждёт расформирование.
Миша Вилков
Миша Вилков ответил pomor 445
   13 / 853
вчера в 21:39
Ждут ВАР, как спасение от судейских ошибок, но что он болельщику - он всё равно останется при своём: его команду засудили.
Вилкова в поле, Мешкова за монитор. Главное правильных людей назначать.
Absinthe3
Absinthe3 ответил Трезвый повар
   140 / 853
вчера в 21:33
Почему не пишешь про то что Юсупову карточку не дали, за то что он Глебову чуть голень не сломал? Глебов после этого нарушения на одной ноге с поля ушёл
Если бы он такое написал, это было бы по-мужски... а по-мужски он писать не умеет:)
RIR68
RIR68
   380 / 853
вчера в 21:32
наши позДравления!
Absinthe3
Absinthe3
   140 / 853
вчера в 21:31
Судейство - жесть! Сельмаш не наиграл на победу! Но Ионов.... Ионов ска...
Некакойшенко
Некакойшенко
   86 / 853
вчера в 21:20
А не плохо так ребята сиганули вверх по турнирной лестнице.
Молодцы.
Удачи.
stanichnik
stanichnik ответил ЮГ РОССИИ
   434 / 853
вчера в 21:20
Смотрел трансляцию по Матч-ТВ, а что Вас так напрягло?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил gentlewolf
   69 / 853
вчера в 21:14
Ростов слабо играл ,с этим согласен.но судейство было мерзко
stanichnik
stanichnik
   434 / 853
вчера в 21:13
Победа Динамо справедливая. Заслуженная или нет, это вопрос другой, но повторюсь, всё по-честному. Арбитр сполна вернул долг Ростову, без всякого ВАРа указав на точку в спорном моменте в конце матча. Лопух Ионов не забив пенальти, подарил три очка москвичам.
Parma1972
Parma1972
   591 / 853
вчера в 21:13
Мусоркам фартануло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 21:12
Пенальти бить надо учиться...
Wolf77785
Wolf77785
   158 / 853
вчера в 21:11
Да уж, ахмат и динамо победило, ужасный день!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Союзник противников
   69 / 853
вчера в 21:10
Страны пределы беспредельны,
В её пределах – беспредел.
Кто рыбку съел, кто в кресло сел –
Все остальные пролетели.

Но вновь отсель грозим мы шведу,
А также прочему соседу –
Ливонцам, шляхте да хохлам –
Хоть те уже не по зубам.
Союзник противников
Союзник противников ответил ЮГ РОССИИ
   471 / 853
вчера в 21:01
Господа,товарищи ну что обсуждать эту игру?,судья планомерно сломал исход матча.Он следовал полученными инструкциями,это понятно любому здравомыслящему человеку.РПЛ погрязло в коррупции ,как и вся наша страна.
Наполнен пафосом гражданским,
сижу,бывало,на тахте,
ворчу,что люди,мол,не те-
где граф Суворов?Князь Пожарский?

Глотну с утра стакан отравы,
ворчу:Такие нынче нравы-
одни вздоимцы и жульё...
Один я честный,ё-моё...
gentlewolf
gentlewolf
   135 / 853
вчера в 20:59
Пенальти на последних секундах не дают, если до того топили другую команду.
Так что насчет "любой здравомыслящий" - это не так.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   69 / 853
вчера в 20:55
Господа,товарищи ну что обсуждать эту игру?,судья планомерно сломал исход матча.Он следовал полученными инструкциями,это понятно любому здравомыслящему человеку.РПЛ погрязло в коррупции ,как и вся наша страна.
Evgeniy09
Evgeniy09 ответил Трезвый повар
   847 / 853
вчера в 20:48
Глебов получил травму и его заменил Зайнутдинов
Исправлено
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил gentlewolf
   60 / 853
вчера в 20:46
Хорош ныть, пересмотрите эпизод с нарушение на Филиппе, а не слушайте глупых непрофессиональных комментаторов.к Эпизод был не простой, все полезли рассуждать попал в лицо бутсой или нет. А не в этом дело то было. Приглядитесь на повторе: Там другое. Ростовчанин - Норман что-ли - махнул контактно под руку Филиппу, а на обратном движении ногой зацепил его за бедро, от чего Филипп и потерял равновесие. Вот и нарушение. Пенальти обоснованный.
а ведь ты верно заметил.
Caniggia
Caniggia
   64 / 853
вчера в 20:45
Второй пенальти на Филиппе очень спорный, а пенальти в конце в ворота Динамо 100%. Паршивлюк - это упоротый отморозок, что бы так играть сзади в ноги в своей штрафной на последних минутах!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Dinamikk
   60 / 853
вчера в 20:44
Местные "любители" футбола во всей красе. Слышат слово пенальти и сразу делаю выводы по игре и судьям даже не смотря обзора.
должок вернулся просто и все
Хотя вопросов по пенальти нет. Второй хз. опасная игра была - да.
Но когда этот Ростов в 2017 году нас обыграл за счет пенальти, который симулировал Байрамян, мы, что-то, не гундели. Там левое пенальти, которое решило исход.
Сейчас же эти плачут.
оскорбляли Динамо до начала матча, после первого гола оскорбляли - получили
Удел слабых во всей красе
Caniggia
Caniggia
   64 / 853
вчера в 20:42
Не понимаю, как так фантастически безответственно можно пробить пенальти в решающий момент идиоту Ионову? Зачем вообще бить этому бездарю? Это напомнило пижонский пенальти Смолова хорватам. Неужели кроме Ерёмы в Ростове никто не способен пробить с 11-ти метров?
Трезвый повар
Трезвый повар
   319 / 853
вчера в 20:28
Глебов получил травму и его заменил Зайнутдинов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 853
вчера в 20:22
Вся чебатуха с судьями не напрасно....
Ухохочитесь над "исправлением" ситуации...
Московские клубы сделают немыслемые рывки вверх таблицы....

Егоровцы правильно поняли "недовольство" некоторых...
Дальше будет смешней....)))
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