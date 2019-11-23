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«Спартак-2» и «Авангард» не смогли выявить победителя

вчера, 15:00
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«Спартак-2» и «Авангард» сыграли вничью в матче 25-го тура ФНЛ.

После этой встречи «Спартак-2» занимает 16-ю позицию (25 очков) в таблице ФНЛ, а «Авангард» - 12-ю (27 очков).

«Спартак-2» - «Авангард» - 1:1 (0:1)
Голы: Руденко 69 - Гоцук 18

«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Петрунин, Воропаев, Баду (Самбу 90), Васильев (Актисов 35), Глушенков, Володкин, Маркитесов, Игнатов, Руденко.

«Авангард»: Чагров, Гоцук (Никитин 62), Тимошин, Лелюкаев, Дашаев, Кубышкин, Бреев, Каюмов (Григорьев 75), Машуков (Войнов 90+2), Земсков, Минаев.

Предупреждения: Петрунин 17, Петрунин 32, Бреев 58, Тимошин 66, Глушенков 85.

Удаление: Петрунин 32.

Судья: Кошко (Белореченск).

Напомним, что в матче 24-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Лучу». 

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Все комментарии
Makao
Makao ответил Гоша Тамбовский
   129 / 853
вчера в 15:40
Ничего, в следующем сезоне вы будете играть только со Спартаком-2, а через сезон - со Спартаком-3.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   84 / 853
вчера в 15:20
Свиньи-2 еле отскочили, завтра свиням-1 это не удастся.
makkie
makkie ответил cska plus
   25 / 853
вчера в 15:19
Федун учавствовал в игре.
Ты бы хоть проверил, кого удалили сперва :)
Чукча писатель (С)
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 15:16
Федун учавствовал в игре.
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   74 / 853
вчера в 15:07
Главное зенит2 в пфл!
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 15:01
Каждому по очку и минус два.
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