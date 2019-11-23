«Спартак-2» и «Авангард» не смогли выявить победителя

«Спартак-2» и «Авангард» сыграли вничью в матче 25-го тура ФНЛ.
После этой встречи «Спартак-2» занимает 16-ю позицию (25 очков) в таблице ФНЛ, а «Авангард» - 12-ю (27 очков).
«Спартак-2» - «Авангард» - 1:1 (0:1)
Голы: Руденко 69 - Гоцук 18
«Спартак-2»: Акмурзин, Маслов, Петрунин, Воропаев, Баду (Самбу 90), Васильев (Актисов 35), Глушенков, Володкин, Маркитесов, Игнатов, Руденко.
«Авангард»: Чагров, Гоцук (Никитин 62), Тимошин, Лелюкаев, Дашаев, Кубышкин, Бреев, Каюмов (Григорьев 75), Машуков (Войнов 90+2), Земсков, Минаев.
Предупреждения: Петрунин 17, Петрунин 32, Бреев 58, Тимошин 66, Глушенков 85.
Удаление: Петрунин 32.
Судья: Кошко (Белореченск).
Напомним, что в матче 24-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Лучу».
Чукча писатель (С)
Чукча писатель (С)