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«Ювентус» одержал волевую победу над «Аталантой»

вчера, 18:56
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (35) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Аталанта» (22) - шестая.

«Аталанта» - «Ювентус» 1:3 (0:0)
Голы: Госенс 56 - Игуаин 74, Игуаин 82, Дибала 90+2

Нереализованный пенальти: Бэрроу 18

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Траоре 86), Госенс (Кастань 71), Пашалич, Бэрроу (Муриэль 57), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Хедира (Джан 70), Пьянич, Бентанкур (Дуглас Коста 58), Бернардески (Рэмзи 26), Дибала, Игуаин
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Игуаин 7, Паломино 10, Дибала 27, Фройлер 41, Госенс 45, Куадрадо 45+2, Толой 62, Голлини 82

В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Милан».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Рыжик-Мурыжик
   183 / 853
вчера в 22:54
Дибала и Игуаин тащат победы.А не это розовое недоразумение
а МЮ то тут причём?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   190 / 853
вчера в 22:21
Дибала и Игуаин тащат победы.А не это розовое недоразумение
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   255 / 853
вчера в 22:01
Дибала и Рокки уже который раз тащат мёр4вый кабинет))
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 853
вчера в 21:40
Кёльн - цска 9:1
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1

РБ Лейпциг - цска 729:1
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 21:35
Молодец что пишешь название клуба с большой буквы. А вдруг Элкан прочтёт и вышлет футболку. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 21:33
Галопом хейтеры скачут на посохе, да ещё и всем стадом. А глубже всех многоглавый "вожак". Аха-ха)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил h8you
   8 / 853
вчера в 21:31
кстати, выражение гоббы вообще не обижает)это тебе на будущее
Ты меня всё больше и больше удивляешь в негативном для тебя ключе. Гоббы никогда не было оскорбительным словом - это обычное прозвище Ювентуса, наряду со старой синьорой. Ты историю даже прозвищ своего клуба не знаешь ещё, оказывается. Это же вообще жесть.
И ещё хочу тебе сказать одну вещь. Ты может быть не заметил, но я не употребляю слова вроде "пеналду" и не коверкаю название вашего клуба - всегда пишу Ювентус даже с большой буквы. В отличии от ваших ббиланов и прочего коверкания всего и вся. и это прекрасно показывает у кого бомбит, а кто просто развлекается с вами)
П.С. Вы с Князем уже не только мне дарите улыбку - многие просекли фишку, вас всё больше и больше народа цепляет. Жаль. Обычно быстро загоняют лошадей, если на них скачут галопом)
nedved10
nedved10
   221 / 853
вчера в 21:29
Ать для шакалят сорвался праздник)С победой!!!Только до первого гола с рикошета Аталанта играла лучше и не заслуживала поражения,а после они занервничали.Ну и хозяева вышли на игру с большим желанием победить в отличии от Юве.
fekir-1111
fekir-1111 ответил abramjan
   757 / 853
вчера в 21:28
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       183 / 853
    вчера в 21:27
    даже пенальти не сломил волевой и боевой дух Ювентуса! Даже отсутствие Лидера,не позволила Аталанте сыграть вничью.
    Ювентус неумолимо неудержим! Мы идём к очередному чемпионству в Лиге А и в ЛЧ.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Garrincha58
       158 / 853
    вчера в 21:11
    Ахмат и Динамо???
    обидно, что этих 2 проекта победило!
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил h8you
       6 / 853
    вчера в 21:09
    кстати, выражение гоббы вообще не обижает)это тебе на будущее
    Его будущее тесно связано с ресурсом, а по тому весьма туманно, как АПЛ)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juchok
       6 / 853
    вчера в 21:08
    Назар!!!!! где смайлик рукалицо??? разоблачил он мою писанину.... с одной стороны, ништяк, что помнят, как их выносил в одну калитку, когда время было свободного много, да и с другой тоже огонь, что дело мое живет помню, как князь извинялся в скайпе, алессиос в вк писал и умолял, чтобы не трогал его жаль времени нет, я бы еще деда за цска загнал под шконку
    Аха-ха), ну ты ещё тот жучара. Я то думал, что ты норм парень, а ты сказочник, каких поискать. В скайпе я лишь извинился перед детьми, что с троллингом борщнул. Всё же думал вы постарше, учитывая посты на ресурсе)
    Единственное, что не пищали, как Артур пирожков Назару. Аха-ха)
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил Муслим90
       277 / 853
    вчера в 20:59
    Удачный день) Все мои команды выиграли))
    Ахмат и Динамо???
    h8you
    h8you ответил Да ладно вам
       250 / 853
    вчера в 20:56
    Конечно, знаю. В бан недавно улетел. Но ты не совсем тоже прав - всё-таки над двумя людьми тут особо все смеются. Что-то, а гоббы веселить умеют)
    кстати, выражение гоббы вообще не обижает)это тебе на будущее
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       282 / 853
    вчера в 20:55
    Класс!
    Kirgudu
    Kirgudu ответил juchok
       335 / 853
    вчера в 20:44
    Он, родимый)))
    Wolf77785
    Wolf77785
       158 / 853
    вчера в 20:44
    неудивительно, я дурак на ничью поставил, знал бы, что дельфина не будет, сразу бы на юве грузанул!!
    Kirgudu
    Kirgudu ответил Гавриленко
       335 / 853
    вчера в 20:43
    Это к чему сказано??? Болеешь???
    alexfor
    alexfor ответил abramjan
       312 / 853
    вчера в 20:37
    зашел на ветку о ювентусе а тут барсоглорье ноет и скулит...тьфу
    а чего зашел? красотка ведь не играла твоя)
    abramjan
    abramjan
       149 / 853
    вчера в 20:30
      grafff
      grafff
         430 / 853
      вчера в 20:19
      без семерки лучше играют
      Да ладно вам
      Да ладно вам ответил h8you
         8 / 853
      вчера в 20:04
      у тебя ошибочное мнение)смеются над совершенно другим человеком и ты его очень хорошо знаешь хахаха
      Конечно, знаю. В бан недавно улетел. Но ты не совсем тоже прав - всё-таки над двумя людьми тут особо все смеются. Что-то, а гоббы веселить умеют)
      Муслим90
      Муслим90
         684 / 853
      вчера в 20:02
      Удачный день) Все мои команды выиграли))
      Гавриленко
      Гавриленко ответил Да ладно вам
         4 / 853
      вчера в 19:59
      Сошёлся с бомжеконями и понеслась.
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
         779 / 853
      вчера в 19:59
      Красивый футбол у бергамцев, Хедиру надо уже сплавлять по хорошему,без Роналду Дибала и Игуаин творят)
      h8you
      h8you ответил juchok
         250 / 853
      вчера в 19:59
      Назар!!!!! где смайлик рукалицо??? разоблачил он мою писанину.... с одной стороны, ништяк, что помнят, как их выносил в одну калитку, когда время было свободного много, да и с другой тоже огонь, что дело мое живет помню, как князь извинялся в скайпе, алессиос в вк писал и умолял, чтобы не трогал его жаль времени нет, я бы еще деда за цска загнал под шконку
      не по сеньке шапка хаххаа
      h8you
      h8you ответил Да ладно вам
         250 / 853
      вчера в 19:58
      Я помню, как ты говорил, пообщавшись с Князем в скайпе, что нормальный парень, просто дурачится в инете. Я тоже в те времена считал его таковым, потому что на фоне засилья про-барселонских твинов он смотрелся нормально. Сейчас пипец. Ну, сам видишь. Мне кажется, уже поголовно весь сайт над ним только лишь смеётся. Его дело, конечно, но тут либо давно пора уйти, либо сделать нового героя для себя. Они меня и Владимира Григоряна видят во всех аккаунтах, кто хоть что-то против них пишет, а во мне к тому же видят тебя. Занавес)
      у тебя ошибочное мнение)смеются над совершенно другим человеком и ты его очень хорошо знаешь хахаха
      h8you
      h8you ответил Action
         250 / 853
      вчера в 19:58
      Там Бентакур вел игрока. Де Шильо не остановил навес. но где был правый защитник?
      ну квадардо вроде держал игрока,хотя и не на своем месте,но там должен был по ситуации немецкий труп быть
      Да ладно вам
      Да ладно вам ответил juchok
         8 / 853
      вчера в 19:57
      Назар!!!!! где смайлик рукалицо??? разоблачил он мою писанину.... с одной стороны, ништяк, что помнят, как их выносил в одну калитку, когда время было свободного много, да и с другой тоже огонь, что дело мое живет помню, как князь извинялся в скайпе, алессиос в вк писал и умолял, чтобы не трогал его жаль времени нет, я бы еще деда за цска загнал под шконку
      Я помню, как ты говорил, пообщавшись с Князем в скайпе, что нормальный парень, просто дурачится в инете. Я тоже в те времена считал его таковым, потому что на фоне засилья про-барселонских твинов он смотрелся нормально. Сейчас пипец. Ну, сам видишь. Мне кажется, уже поголовно весь сайт над ним только лишь смеётся. Его дело, конечно, но тут либо давно пора уйти, либо сделать нового героя для себя.
      Они меня и Владимира Григоряна видят во всех аккаунтах, кто хоть что-то против них пишет, а во мне к тому же видят тебя. Занавес)
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