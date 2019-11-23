«Ювентус» одержал волевую победу над «Аталантой»

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (35) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Аталанта» (22) - шестая.
«Аталанта» - «Ювентус» 1:3 (0:0)
Голы: Госенс 56 - Игуаин 74, Игуаин 82, Дибала 90+2
Нереализованный пенальти: Бэрроу 18
«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Траоре 86), Госенс (Кастань 71), Пашалич, Бэрроу (Муриэль 57), Гомес
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Хедира (Джан 70), Пьянич, Бентанкур (Дуглас Коста 58), Бернардески (Рэмзи 26), Дибала, Игуаин
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Игуаин 7, Паломино 10, Дибала 27, Фройлер 41, Госенс 45, Куадрадо 45+2, Толой 62, Голлини 82
В прошлом туре «Ювентус» обыграл «Милан».
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
РБ Лейпциг - цска 729:1
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1
РБ Лейпциг - цска 729:1
И ещё хочу тебе сказать одну вещь. Ты может быть не заметил, но я не употребляю слова вроде "пеналду" и не коверкаю название вашего клуба - всегда пишу Ювентус даже с большой буквы. В отличии от ваших ббиланов и прочего коверкания всего и вся. и это прекрасно показывает у кого бомбит, а кто просто развлекается с вами)
П.С. Вы с Князем уже не только мне дарите улыбку - многие просекли фишку, вас всё больше и больше народа цепляет. Жаль. Обычно быстро загоняют лошадей, если на них скачут галопом)
И ещё хочу тебе сказать одну вещь. Ты может быть не заметил, но я не употребляю слова вроде "пеналду" и не коверкаю название вашего клуба - всегда пишу Ювентус даже с большой буквы. В отличии от ваших ббиланов и прочего коверкания всего и вся. и это прекрасно показывает у кого бомбит, а кто просто развлекается с вами)
П.С. Вы с Князем уже не только мне дарите улыбку - многие просекли фишку, вас всё больше и больше народа цепляет. Жаль. Обычно быстро загоняют лошадей, если на них скачут галопом)
Ювентус неумолимо неудержим! Мы идём к очередному чемпионству в Лиге А и в ЛЧ.
Ювентус неумолимо неудержим! Мы идём к очередному чемпионству в Лиге А и в ЛЧ.
Единственное, что не пищали, как Артур пирожков Назару. Аха-ха)
Единственное, что не пищали, как Артур пирожков Назару. Аха-ха)
Они меня и Владимира Григоряна видят во всех аккаунтах, кто хоть что-то против них пишет, а во мне к тому же видят тебя. Занавес)
Они меня и Владимира Григоряна видят во всех аккаунтах, кто хоть что-то против них пишет, а во мне к тому же видят тебя. Занавес)