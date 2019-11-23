«Барселона» добыла волевую победу над аутсайдером «Леганесом»

вчера, 16:52

«Барселона» переиграла «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Барселона» занимает первую строчку в таблице (28 очков), а «Леганес» - последнюю (6 очков).

Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»

«Леганес» - «Барселона» 1:2 (1:0)

Голы: Эн-Несери 12 - Суарес 53, Видаль 79

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин Хигон 83), Сиовас, Сильва, Оскар (Эрасо 63), Роке Меса (Каррильо 83), Перес, Брейтуэйт, Эн-Несери

Главный тренер: Хавьер Агирре.

«Барселона»: тер Штеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати 70), Бускетс (Ракитич 57), Дембеле, Лионель Месси, Гризманн (Видаль 57), Суарес

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Роке Меса 20, Бускетс 32, Эн-Несери 90+1

Напомним, что «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура чемпионата Испании.