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«Барселона» добыла волевую победу над аутсайдером «Леганесом»

вчера, 16:52
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» переиграла «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Барселона» занимает первую строчку в таблице (28 очков), а «Леганес» - последнюю (6 очков).

Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»

«Леганес» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Эн-Несери 12 - Суарес 53, Видаль 79

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин Хигон 83), Сиовас, Сильва, Оскар (Эрасо 63), Роке Меса (Каррильо 83), Перес, Брейтуэйт, Эн-Несери
Главный тренер: Хавьер Агирре.

«Барселона»: тер Штеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати 70), Бускетс (Ракитич 57), Дембеле, Лионель Месси, Гризманн (Видаль 57), Суарес
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Роке Меса 20, Бускетс 32, Эн-Несери 90+1

Напомним, что «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответил Рауль и Зидан
   683 / 853
вчера в 22:17
Ну я не из за этого про это написал. Конечно второсортные матчи особо и не смотрели, разбирали только матчи грандов. Суть была в том что все таки в их пользу больше было в разбираемых матчах. Но и без этой статьи и так понятно, что в их пользу принимались решения. ( лиги нужна конкуренция, так как в Испании она реальна была между двумя клубами основном, за редким исключением. И последних лет где уже присутствует Атлетико. Плюс многие эти ошибки колоссально не меняли расклад. )
ЮЗИК
ЮЗИК
   226 / 853
вчера в 22:07
Совсем не уверенная победа
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cympak-05
   400 / 853
вчера в 22:07
Так когда делали разоблачение , намекали на то , вот если бы не судейство все было бы по-другому . Тебе самоучка статью наплёл , на уши присел , а ты их только развесил , и ничего проверять не стал . Даже по теории вероятности , судьи не могут тащит больше грандов чем аутсайдеров , потому что 70 процентов владение мячом у грандов , а значит нарушений у аутсайдеров так или иначе будет больше . Где то штрафной не дают , который может повлиять на матч , где то карточку , где то пенальти не увидят и т д . Если бы такие мелочи судил бы робот, который не ошибается , то победить грандов было бы ещё сложнее , в разы сложнее . Так что не надо тут писать , что кто то что то тут доказал . На сокете нет таких журналистов , которые могут объективный материал сделать . Да они сайт толком сделать не могу. , не говоря уже о таких вещах
abramjan
abramjan ответил juvenale
   149 / 853
вчера в 22:03
А что леганесси не забил
устал...все силы на пенальти за сборную отдал)))
barcamilan
barcamilan
   630 / 853
вчера в 20:47
засуньте такую победу себе в одно место
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   234 / 853
вчера в 20:34
Болельщиков Барселоны с победой)
Каталонцы всегда играли плохо после паузы на матчи сборных, а при Вальверде почти постоянно играют так.. поэтому ещё больше удивляет победа сегодня)
Хоть и играли против команды, которая замыкает таблицу
dok66
dok66
   383 / 853
вчера в 20:18
Волевая над аутсайдером . и ето чемпион ?
Gelious
Gelious ответил alexfor
   57 / 853
вчера в 20:16
сам себя зарываешь) рекорд надо не по пенальти считать, а по "незаслуженным пенальти", где рояль фору даст, кому угодно. далее, ты говорил, когда это реал тащили. я тебе привел к примеру 2017 год. выходила даже статья, сколько на судейках в том сезоне приобрел рояль, и сколько барса приобрела. куда ты виляешь? говори за те слова, что написал. опять себя слил.
    Kavaro
    Kavaro ответил alexfor
    вчера в 20:02
    сам себя зарываешь) рекорд надо не по пенальти считать, а по "незаслуженным пенальти", где рояль фору даст, кому угодно. далее, ты говорил, когда это реал тащили. я тебе привел к примеру 2017 год. выходила даже статья, сколько на судейках в том сезоне приобрел рояль, и сколько барса приобрела. куда ты виляешь? говори за те слова, что написал. опять себя слил.
    Статья Мундо Депортиво?
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       312 / 853
    вчера в 19:41
    В Испании у Барселоны рекорды по пенальти в их ворота и чужие, Классико в Испании поражает симуляциями и судейскми ошибками в пользу котолонии.
    классико тебя симуляциями поражает?)) ну да, ведь мадриские примадонны не симулируют))ты бы лучше своих костоломов ругал, пепе и рамоса. мерзкие игрочишки.
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       312 / 853
    вчера в 19:40
    В Испании у Барселоны рекорды по пенальти в их ворота и чужие, Классико в Испании поражает симуляциями и судейскми ошибками в пользу котолонии.
    сам себя зарываешь) рекорд надо не по пенальти считать, а по "незаслуженным пенальти", где рояль фору даст, кому угодно. далее, ты говорил, когда это реал тащили. я тебе привел к примеру 2017 год. выходила даже статья, сколько на судейках в том сезоне приобрел рояль, и сколько барса приобрела. куда ты виляешь? говори за те слова, что написал.
    опять себя слил.
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Рауль и Зидан
       683 / 853
    вчера в 19:36
    А почему они не должны были быть в тройки...... раз это худший Реал это же не значит что он хуже всех в лиги
    Gelious
    Gelious ответил alexfor
       57 / 853
    вчера в 19:34
    это очередной слив?)) в твоем стиле)
    В Испании у Барселоны рекорды по пенальти в их ворота и чужие, Классико в Испании поражает симуляциями и судейскми ошибками в пользу котолонии.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил Санчо Панса
       158 / 853
    вчера в 19:33
    Очень важная волевая победа Блаугранас! И все же с Дортмундом будет намного сложнее) Считаю, что Барселона не является очевидным фаворитом в игре с немецким клубом.
    особенно после отскока с Падерборном))
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       312 / 853
    вчера в 19:26
    блин, вы просто нечто. с такими и соккер веселее
    это очередной слив?)) в твоем стиле)
    Agamaga
    Agamaga
       308 / 853
    вчера в 19:10
    Дежурные победы не интересны. Всё равно игру нужно усилить.
    Gelious
    Gelious ответил alexfor
       57 / 853
    вчера в 18:40
    ахаха)) зачем такие вопросы задавать?)) это всем известный факт. вспомнить хоть 2017 год.
    блин, вы просто нечто. с такими и соккер веселее
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       115 / 853
    вчера в 18:39
    Очень важная волевая победа Блаугранас! И все же с Дортмундом будет намного сложнее) Считаю, что Барселона не является очевидным фаворитом в игре с немецким клубом.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       328 / 853
    вчера в 18:19
    Тут как всегда меси74ры против ронов))) ОПОМНИТЕСЬ!!!!!
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Cympak-05
       400 / 853
    вчера в 18:15
    Ничего не доказано , написанная статья не учитывала то когда ошибались в сторону соперников грандов , а таких куча . Вот появился вар и почему же ситуация не изменилось ? Реал также в 3 ке и это при том , что в последние два года , это худший Реал за последние 15 лет . И все равно он в лидерах
    alexfor
    alexfor ответил 95-shishani-95
       312 / 853
    вчера в 18:15
    Наконец-то, барся выиграла в гостях, хоть и с трудом и у последней команды турнира. О заслуженности не буду говорить, т.к. не видел матч.
    только не рви сильно) и на заметку, эйбар недавно обыгрывали
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       162 / 853
    вчера в 18:11
    Наконец-то, барся выиграла в гостях, хоть и с трудом и у последней команды турнира.
    О заслуженности не буду говорить, т.к. не видел матч.
    bonek
    bonek ответил NGYRZ
    вчера в 18:06
    Гол с офсайда. Кого то еще удивляет что из сезона в сезон, судьи просто в наглую тащат Барселону!
    не бреши..чистый гол
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил Gelious
       683 / 853
    вчера в 18:05
    Целая статья была пару лет назад. Чуть ли не считали, сколько очков потеряли лидеры на ошибках и сколько приобрели. Тут речь не о тянули или не тянули. А о принятии решений в пользу грандов
    bonek
    bonek
    вчера в 18:04
    смотрел последние 10 минут...слава богу что только 10 минут, а не весь матч..всё то же самое, дембеле опять НЕ реализовал момент((( всех с победой
    alexfor
    alexfor ответил ДСА
       312 / 853
    вчера в 18:00
    Заставили понервничать.
    понервничать они заставят дальше, с боруссией и атлетико
    allemz
    allemz
       14 / 853
    вчера в 17:59
    Победила Барселона, а бомбят прихвостни Роналдентуса, захлебываясь от собственной зависти))
    ДСА
    ДСА
       235 / 853
    вчера в 17:59
    Заставили понервничать.
    alexfor
    alexfor ответил juvenale
       312 / 853
    вчера в 17:53
    А что леганесси не забил
    а что дельфиналду не в составе вообще?
    alexfor
    alexfor ответил Gelious
       312 / 853
    вчера в 17:52
    ???? А в Испании Мадрид судьи тянули в этом десятилетии?!!!!!
    ахаха)) зачем такие вопросы задавать?)) это всем известный факт. вспомнить хоть 2017 год.
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