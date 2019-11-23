«Барселона» добыла волевую победу над аутсайдером «Леганесом»

«Барселона» переиграла «Леганес» в матче 14-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Барселона» занимает первую строчку в таблице (28 очков), а «Леганес» - последнюю (6 очков).
Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»
«Леганес» - «Барселона» 1:2 (1:0)
Голы: Эн-Несери 12 - Суарес 53, Видаль 79
«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо (Тарин Хигон 83), Сиовас, Сильва, Оскар (Эрасо 63), Роке Меса (Каррильо 83), Перес, Брейтуэйт, Эн-Несери
Главный тренер: Хавьер Агирре.
«Барселона»: тер Штеген, Ваге, Пике, Умтити, Фирпо, де Йонг (Фати 70), Бускетс (Ракитич 57), Дембеле, Лионель Месси, Гризманн (Видаль 57), Суарес
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Роке Меса 20, Бускетс 32, Эн-Несери 90+1
Напомним, что «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Каталонцы всегда играли плохо после паузы на матчи сборных, а при Вальверде почти постоянно играют так.. поэтому ещё больше удивляет победа сегодня)
Хоть и играли против команды, которая замыкает таблицу
Каталонцы всегда играли плохо после паузы на матчи сборных, а при Вальверде почти постоянно играют так.. поэтому ещё больше удивляет победа сегодня)
Хоть и играли против команды, которая замыкает таблицу
"рекорд надо не по пенальти считать, а по незаслуженным пенальти" - конечно же по версии котолонских сектантов
"я тебе привел к примеру 2017 год. выходила даже статья, сколько на судейках в том сезоне приобрел рояль" - статья выходила не по итогам сезона и была лишь субъективным мнением типа вашего
когда же вы, сектанты котолонские, научитесь чему-то больше, чем горлопанить. как же я устал уже подобную фигню каждый раз разбирать. тут, смотрб, чуть новая тактика. быстро накидать несвязную кучу и начать орать, когда не хотят в 62е вашем копаться, что вы кого-то слили, что кто-то слился.
"рекорд надо не по пенальти считать, а по незаслуженным пенальти" - конечно же по версии котолонских сектантов
"я тебе привел к примеру 2017 год. выходила даже статья, сколько на судейках в том сезоне приобрел рояль" - статья выходила не по итогам сезона и была лишь субъективным мнением типа вашего
когда же вы, сектанты котолонские, научитесь чему-то больше, чем горлопанить. как же я устал уже подобную фигню каждый раз разбирать. тут, смотрб, чуть новая тактика. быстро накидать несвязную кучу и начать орать, когда не хотят в 62е вашем копаться, что вы кого-то слили, что кто-то слился.
опять себя слил.
опять себя слил.
О заслуженности не буду говорить, т.к. не видел матч.
О заслуженности не буду говорить, т.к. не видел матч.