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«Тоттенхэм» удержал победу над «Вест Хэмом» в первой игре Моуриньо

вчера, 17:24
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» в выездном матче 13-го тура АПЛ обыграл «Вест Хэм». «Шпоры» (17 очков) временно поднялись на шестую строчку в таблице, «молотобойцы» (13 баллов) - шестнадцатые.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» 2:3 (0:2)
Голы: Антонио 73, Огбонна 90+7 - Сон 36, Моура 43, Кейн 49

«Вест Хэм»: Роберто, Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес 64), Огбонна, Крессуэлл, Ярмоленко (Форнальс 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио 47), Снодграсс, Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз 75), Дайер, Уинкс, Моура (Сиссоко 83), Алли (Эриксен 79), Сон, Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Диоп 11, Фредерикс 39, Дэвис 70, Кейн 87, Снодграсс 87

Напомним, что это была дебютная встреча для нового главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   127 / 853
вчера в 21:57
очко портовой помойки уже сжалось, это самое главное
предвкушают как Жозик будет их сношать
dzvinka
dzvinka
   78 / 853
вчера в 19:59
ну все, моур - верим!))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   278 / 853
вчера в 19:32
Ну прости тогда))))
Ну, вот, вижу- взрослеешь!
neomessi
neomessi
   248 / 853
вчера в 19:27
Моур с почином)
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
   328 / 853
вчера в 19:27
Вот за такие вещи, тебя, админ должен наказывать. Не понимаю, почему он бездействует. Вобщем так, если он не хочет, я тебя накажу сам. Если будешь бухтеть не в жилу- забью тебя в игнор.
Ну прости тогда))))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   278 / 853
вчера в 19:24
Да не мочи ты так. Ты же в Германии живешь, Я наслышан, там на уровне медицина. Есть же всякие программы реабилитации. А если без шуток, то твои шовинистические наклонности по поводу Украины, выглядят полным бредом. Матч Вест Хем- Тотенхем, а ты Украину приплетаешь. ЗАДУМАЙСЯ!!!!!!!!
Вот за такие вещи, тебя, админ должен наказывать. Не понимаю, почему он бездействует. Вобщем так, если он не хочет, я тебя накажу сам. Если будешь бухтеть не в жилу- забью тебя в игнор.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
   328 / 853
вчера в 19:17
А ты чё, сегодня не в ПТУ, или побазарить не с кем?
Да не мочи ты так. Ты же в Германии живешь, Я наслышан, там на уровне медицина. Есть же всякие программы реабилитации. А если без шуток, то твои шовинистические наклонности по поводу Украины, выглядят полным бредом. Матч Вест Хем- Тотенхем, а ты Украину приплетаешь. ЗАДУМАЙСЯ!!!!!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   278 / 853
вчера в 19:08
Не ну реально.... я понимаю что таких не трогают. Но ты реально исполняешь.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил fineflat
       166 / 853
    вчера в 19:06
    Ну ты бомбанул один аутсайдер не обыграет другого в чем логика?
    логика в футболе? она здесь не живет! почему сити проигрывает бромантану или лфк партизану? а что касается состава, разве я не прав?
    fineflat
    fineflat ответил Napoleon Bonapart
       810 / 853
    вчера в 18:58
    А че с Ярмолкой? В РФ игроков уровня вест хема нету
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
       328 / 853
    вчера в 18:56
    Ага, тебя спросить забыл.
    Не ну реально.... я понимаю что таких не трогают. Но ты реально исполняешь.
    fineflat
    fineflat ответил lobsterdam
       810 / 853
    вчера в 18:56
    Ну ты бомбанул один аутсайдер не обыграет другого в чем логика?
    holms918
    holms918
       543 / 853
    вчера в 18:55
    Удачи "Тоттенхэму" в дальнейшем.
    lobsterdam
    lobsterdam
       166 / 853
    вчера в 18:52
    с таким составом ТТХ должен всех (кроме МЮ) выносить...
    Броник
    Броник
       214 / 853
    вчера в 18:51
    Тоттенхэм с победой!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
       278 / 853
    вчера в 18:45
    Не выноси свои проблемы на люд, это реально травма, тут про футбол общаются.
    Ага, тебя спросить забыл.
    Artuom
    Artuom ответил allemz
       279 / 853
    вчера в 18:44
    Да, главный тренер именно Почет, ибо Жозе пока на его багаже выезжает!)
    Учитывая игру ТТХ в этом сезоне - прямо скажем сомнительный багаж...
    DVOK68
    DVOK68
       257 / 853
    вчера в 18:41
    С почином Маур Иваныч!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       115 / 853
    вчера в 18:38
    И все же нервишки потрепали подопечные Жозе своему наставнику) Молотобойцы до последнего пытались спасти этот матч, но было уже поздно. С дебютной победой в качестве наставника шпор, Маур!
    cannongun
    cannongun
       127 / 853
    вчера в 18:33
    с долгожданной победой Шпоры!
    но концовку испортили и стало быть - 8. Жозик, надо еще поработать
    EAGinLE
    EAGinLE
       90 / 853
    вчера в 18:29
    С победой .
    Caniggia
    Caniggia
       64 / 853
    вчера в 18:15
    Какое то время Маур будет выезжать на багаже Почетта, а потом предсказуемо сольётся.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Napoleon Bonapart
       328 / 853
    вчера в 18:15
    А меня в этой игре, больше всего радует поражение ярмолки!!!!! Где бы не играл этот м.....к, я всегда буду против него!!!!! Тут недавно, один гандольер обещал ЗМ ярмолке. Чёт не видать, ни мяча, ни ярмолки. Ахахахаха!!!!!
    Не выноси свои проблемы на люд, это реально травма, тут про футбол общаются.
    DXTK
    DXTK
       152 / 853
    вчера в 18:13
    Я как раз сгонял за коньячком обмоем первую победу Мавриньо.

    PS Опять начинают во втором тайме лететь. хорошо что в первом хоть реализовали все.
    beefs
    beefs
       172 / 853
    вчера в 18:13
    С почином, Моур
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 853
    вчера в 18:03
    Маур мощь!
    Сантус
    Сантус ответил Фара Миркасимов
       40 / 853
    вчера в 18:02
    Если это дебютная встреча Моуринью тогда почему написано главный тренер Моурисио Почеттино автор?
    ТОчно.Поч вселился в тело Моура....)АПЛ ещё и спецэффекты ввело...))
    spartach091
    spartach091
       781 / 853
    вчера в 18:01
    Ттх сменил тренера, автор копипасту исправь
    КЭТиК
    КЭТиК
       101 / 853
    вчера в 17:58
    Очевидно, что это заслуга Моуриньо.
    Фара Миркасимов
    Фара Миркасимов
       505 / 853
    вчера в 17:56
    Если это дебютная встреча Моуринью тогда почему написано главный тренер Моурисио Почеттино автор?
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