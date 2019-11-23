«Тоттенхэм» удержал победу над «Вест Хэмом» в первой игре Моуриньо

вчера, 17:24

«Тоттенхэм» в выездном матче 13-го тура АПЛ обыграл «Вест Хэм». «Шпоры» (17 очков) временно поднялись на шестую строчку в таблице, «молотобойцы» (13 баллов) - шестнадцатые.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» 2:3 (0:2)

Голы: Антонио 73, Огбонна 90+7 - Сон 36, Моура 43, Кейн 49

«Вест Хэм»: Роберто, Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес 64), Огбонна, Крессуэлл, Ярмоленко (Форнальс 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио 47), Снодграсс, Аллер

Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз 75), Дайер, Уинкс, Моура (Сиссоко 83), Алли (Эриксен 79), Сон, Кейн

Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Диоп 11, Фредерикс 39, Дэвис 70, Кейн 87, Снодграсс 87

Напомним, что это была дебютная встреча для нового главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.