«Тоттенхэм» удержал победу над «Вест Хэмом» в первой игре Моуриньо

«Тоттенхэм» в выездном матче 13-го тура АПЛ обыграл «Вест Хэм». «Шпоры» (17 очков) временно поднялись на шестую строчку в таблице, «молотобойцы» (13 баллов) - шестнадцатые.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм» 2:3 (0:2)
Голы: Антонио 73, Огбонна 90+7 - Сон 36, Моура 43, Кейн 49
«Вест Хэм»: Роберто, Фредерикс, Диоп (Карлос Санчес 64), Огбонна, Крессуэлл, Ярмоленко (Форнальс 56), Нобл, Райс, Андерсон (Антонио 47), Снодграсс, Аллер
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
«Тоттенхэм»: Газзанига, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис (Роуз 75), Дайер, Уинкс, Моура (Сиссоко 83), Алли (Эриксен 79), Сон, Кейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Диоп 11, Фредерикс 39, Дэвис 70, Кейн 87, Снодграсс 87
Напомним, что это была дебютная встреча для нового главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.
предвкушают как Жозик будет их сношать
предвкушают как Жозик будет их сношать
но концовку испортили и стало быть - 8. Жозик, надо еще поработать
но концовку испортили и стало быть - 8. Жозик, надо еще поработать
PS Опять начинают во втором тайме лететь. хорошо что в первом хоть реализовали все.
PS Опять начинают во втором тайме лететь. хорошо что в первом хоть реализовали все.