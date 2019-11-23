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«Зенит» вырвал победу у «Рубина» усилиями Дзюбы

вчера, 15:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» переиграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ.

После этой встречи «Зенит» располагается на первой строчке (39 очков) в таблице РПЛ, а «Рубин» - на четырнадцатой (17 очков).

Казань, стадион «Центральный»

«Рубин» - «Зенит» - 1:2 (0:1)
Голы: Марков 67 - Азмун 9, Дзюба 79

«Рубин»: Дюпин, Поярков (Денисов 78), Сорокин, Уремович, Плиев, Коновалов, Данченко (Кварацхелия 58), Могилевец, Подберёзкин, Микелтадзе, Марков (Кьяртанссон 83)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Дриусси (Сутормин 75), Оздоев, Вильмар Барриос, Кузяев, Дзюба, Азмун (Ерохин 87)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Данченко 51, Дриусси 53, Сорокин 61, Караваев 62, Коновалов 82

Судья: Иванов Сергей.

В другом матче тура «Оренбург» уступил «Ахмату».

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Все комментарии
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил mars6791
   427 / 853
сегодня в 00:16
Да не сгинет Спартак в ФНЛ, с таким то составом, я рубин имел ввиду.
Может и не сгинет, на 19 место вырвется.
mars6791
mars6791 ответил ФК Пупсик
   554 / 853
вчера в 23:37
Да не сгинет Спартак в ФНЛ, с таким то составом, я рубин имел ввиду.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил mars6791
   427 / 853
вчера в 23:34
Думаю до перерыва в чемпионате ничего не изменится. А так да , уже нужен спаситель, клуб широким шагом движется в ФНЛ.
Спартак будет очень красиво смотреться в пердиве!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Ангел неБесГрешен
   427 / 853
вчера в 23:33
А Казанский уже выступил? Или еще со стадиона не вернулся? Не видели его?
Какой стадион? Он даже не знает что это. Только тут.

А как я пишу? Я же забанен был.
mars6791
mars6791 ответил Пепс
   554 / 853
вчера в 23:30
Думаю до перерыва в чемпионате ничего не изменится. А так да , уже нужен спаситель, клуб широким шагом движется в ФНЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 853
вчера в 23:30
А Казанский уже выступил?
Или еще со стадиона не вернулся? Не видели его?
Баррель мазута
Баррель мазута ответил Фантастическая Тварь
   735 / 853
вчера в 23:28
Всех зенитовцев забанили, вот так свиньи одержали победу. Только вот Зенит на 1 месте, а их спартак на 6.
А им по другому никак. Их всегда судейки тащат.
Фантастическая Тварь
Фантастическая Тварь
вчера в 23:27
Всех зенитовцев забанили, вот так свиньи одержали победу. Только вот Зенит на 1 месте, а их спартак на 6.
Finn88
Finn88 ответил Литейный 4
   148 / 853
вчера в 22:35
Ыыы
Finn88
Finn88 ответил Фантастическая Тварь
   148 / 853
вчера в 22:32
Я живее всех живых. А бомжы ,как были бомжами, так ими и останутся. 😂😂😂😂😂
Фантастическая Тварь
Фантастическая Тварь ответил Finn88
вчера в 22:14
Я бы написал, да опять бомж нажалуются и бан дадут. 😂😂😂😂
Да пока забанили: С детства за свиней, ФК Пупсик, а ты живой еще.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   51 / 853
вчера в 21:49
Шаронов настоящий хард рок в рубине устроил.
Они принимают пердив и двигаются ниже.
Гавриленко
Гавриленко ответил Бутсы
   4 / 853
вчера в 21:47
Даже скудериа феррари против бомжей пошёл. Зайди на ветку зенит - Лион.
Пепс
Пепс
   223 / 853
вчера в 21:27
В Воронеже фанаты били команду прямо на поле ..... Казань на очереди .... Шаронов хорош уже ... Потренировал , спасибо , до свиданья. .. За эти полгода могли хотя б. 1 угловой или стандарт разучить и забить с него ... Если играть не можете. ...
Finn88
Finn88
   148 / 853
вчера в 21:19
Я бы написал, да опять бомж нажалуются и бан дадут. 😂😂😂😂
Литейный 4
Литейный 4 ответил Бомж немытый
   3 / 853
вчера в 20:57
Ну не любит страна нас бомжей, смирись уже. И это естественно, после того беспредела, что устраивают Дюков с Миллером.
Миша Вилков, у нас твой Спартак ненавидит вся страна. Завтра увидишь. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Александр Алексатов
   3 / 853
вчера в 20:53
какой хейтер это звание нужно еще заслужить он не более чем глор
Он тайный поклонник свиней. Среди их болельщиков он свой в доску. Гыгыгы
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ФК Пупсик
   13 / 853
вчера в 20:42
У тебя хорошая модератерская поддержка тут, прямо как у спартака или цска, и ники как перчатки меняешь. Мне такого не дано.
Ну да, ну да. Размножаются тут Степаны и Славновы, а поддержка у меня))
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Миша Вилков
   427 / 853
вчера в 20:40
Тарасовский хейтер похоже ты, с таким аккаунтом)) А я к бомжам неровно дышу, после того произвола, что вы недавно устроили.
У тебя хорошая модератерская поддержка тут, прямо как у спартака или цска, и ники как перчатки меняешь. Мне такого не дано.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил ФК Пупсик
   185 / 853
вчера в 20:39
Неужели ты просто тарасовский хейтер?
какой хейтер это звание нужно еще заслужить он не более чем глор
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил С детства за свиней
   427 / 853
вчера в 20:37
Да я и говорил что свиньи.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   185 / 853
вчера в 20:36
ЗЕНИТ выиграл игру усилием всей КОМАНДЫ
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ФК Пупсик
   13 / 853
вчера в 20:34
Неужели ты просто тарасовский хейтер?
Тарасовский хейтер похоже ты, с таким аккаунтом)) А я к бомжам неровно дышу, после того произвола, что вы недавно устроили.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Миша Вилков
   427 / 853
вчера в 20:33
Нет конечно. Пользователь, как ты.
Неужели ты просто тарасовский хейтер?
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ФК Пупсик
   13 / 853
вчера в 20:32
Вот сейчас появился. Ты админ?
Нет конечно. Пользователь, как ты.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Миша Вилков
   427 / 853
вчера в 20:30
А теперь?
Вот сейчас появился. Ты админ?
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ФК Пупсик
   13 / 853
вчера в 20:28
И такого нет в рейтинге (cska.78)
А теперь?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Миша Вилков
   427 / 853
вчера в 20:27
Да сомневайся сколько тебе влезет. Этот аккаунт cska.78
И такого нет в рейтинге (cska.78)
Миша Вилков
Миша Вилков ответил ФК Пупсик
   13 / 853
вчера в 20:26
За все время на всех ресурсах, в первый раз вижу, чтобы клон слил своего владельца. Будто специально хотел направить ненависть на цска. Сомнительно это все, сомнительно.
Да сомневайся сколько тебе влезет. Этот аккаунт cska.78
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Крутой камерунец
   13 / 853
вчера в 20:25
там дело техники - 20-30 минут))) я таким образом многих соккерчан узнал кто меняет ник))) тот же помор45 который всю жизнь был salaga)))
Да это понятно, узнать проблем нет. Но Степаны и Славновы этого не могут, одна тарасовка в голове)))
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