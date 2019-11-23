«Зенит» вырвал победу у «Рубина» усилиями Дзюбы

вчера, 15:57

«Зенит» переиграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ .

После этой встречи «Зенит» располагается на первой строчке (39 очков) в таблице РПЛ , а «Рубин» - на четырнадцатой (17 очков).

Казань, стадион «Центральный»

«Рубин» - «Зенит» - 1:2 (0:1)

Голы: Марков 67 - Азмун 9, Дзюба 79

«Рубин»: Дюпин, Поярков (Денисов 78), Сорокин, Уремович, Плиев, Коновалов, Данченко (Кварацхелия 58), Могилевец, Подберёзкин, Микелтадзе, Марков (Кьяртанссон 83)

Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Дриусси (Сутормин 75), Оздоев, Вильмар Барриос, Кузяев, Дзюба, Азмун (Ерохин 87)

Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Данченко 51, Дриусси 53, Сорокин 61, Караваев 62, Коновалов 82

Судья: Иванов Сергей.

В другом матче тура «Оренбург» уступил «Ахмату».