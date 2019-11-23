«Зенит» вырвал победу у «Рубина» усилиями Дзюбы

«Зенит» переиграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ.
После этой встречи «Зенит» располагается на первой строчке (39 очков) в таблице РПЛ, а «Рубин» - на четырнадцатой (17 очков).
Казань, стадион «Центральный»
«Рубин» - «Зенит» - 1:2 (0:1)
Голы: Марков 67 - Азмун 9, Дзюба 79
«Рубин»: Дюпин, Поярков (Денисов 78), Сорокин, Уремович, Плиев, Коновалов, Данченко (Кварацхелия 58), Могилевец, Подберёзкин, Микелтадзе, Марков (Кьяртанссон 83)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Дриусси (Сутормин 75), Оздоев, Вильмар Барриос, Кузяев, Дзюба, Азмун (Ерохин 87)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Данченко 51, Дриусси 53, Сорокин 61, Караваев 62, Коновалов 82
Судья: Иванов Сергей.
В другом матче тура «Оренбург» уступил «Ахмату».
А как я пишу? Я же забанен был.
А как я пишу? Я же забанен был.
Или еще со стадиона не вернулся? Не видели его?
Или еще со стадиона не вернулся? Не видели его?
Они принимают пердив и двигаются ниже.
Они принимают пердив и двигаются ниже.