«Лион» одержал победу над «Ниццей»

«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (19) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Ницца» (17) занимает 14-е место.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Ницца» 2:1 (2:0)
Голы: Рен-Аделед 10, Дембеле 28 (пенальти) - Дольберг 78
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Марсал, Тиаго Мендеш, Тусар, Траоре (Корне 71), Мартен (Рафаэл 79), Рен-Аделед (Коне 37), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Эрей (Сарр 46), Данте, Нсоки, Будауи (Лусамба 79), Сиприен, Лис-Мелу, Ганаго (Маолида 61), Унас, Дольберг
Главный тренер: Виейра Патрик.
Предупреждения: Рен-Аделед 33, Данте 56, Бюрнер 65, Бюрнер 86, Тиаго Мендеш 90+4, Унас 90+4
Удаления: Марсал 34, Бюрнер 86
Напомним, что вчера ПСЖ одержал победу над «Лиллем».