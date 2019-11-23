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«Лион» одержал победу над «Ниццей»

вчера, 21:46
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«Лион» обыграл «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (19) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Ницца» (17) занимает 14-е место.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Ницца» 2:1 (2:0)
Голы: Рен-Аделед 10, Дембеле 28 (пенальти) - Дольберг 78

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайе, Марсал, Тиаго Мендеш, Тусар, Траоре (Корне 71), Мартен (Рафаэл 79), Рен-Аделед (Коне 37), Дембеле
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Эрей (Сарр 46), Данте, Нсоки, Будауи (Лусамба 79), Сиприен, Лис-Мелу, Ганаго (Маолида 61), Унас, Дольберг
Главный тренер: Виейра Патрик.

Предупреждения: Рен-Аделед 33, Данте 56, Бюрнер 65, Бюрнер 86, Тиаго Мендеш 90+4, Унас 90+4

Удаления: Марсал 34, Бюрнер 86

Напомним, что вчера ПСЖ одержал победу над «Лиллем».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   91 / 853
вчера в 23:15
Следующий! - кричит заведующий)
Некакойшенко
Некакойшенко
   86 / 853
вчера в 23:00
Пипец ослику.
time out
time out
   44 / 853
вчера в 22:18
Не удивительна эта победа.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 853
вчера в 21:46
Лион с победой!
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