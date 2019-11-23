Обамеянг: «Результат не устраивает, дома надо побеждать»

Нападающий «Арсенала» прокомментировал результат матча 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном».

Команда разочарована так же, как и фанаты. Но мы продолжим сражаться, у нас есть все необходимые качества, чтобы все изменить. Прекрасно понимали, что будет непросто, противник в выездных матчах комфортно чувствует себя с мячом. Мы ожидали такой игры от них.

Я правда не понимаю, почему у нас не получается. Каждый должен задать себе вопрос о том, что можно изменить и в чем можно прибавить. Каждый, начиная с меня, должен это сделать. Надеюсь, все изменится и мы сможем во всем разобраться внутри команды.

Результат нас не устраивает, дома нужно побеждать.