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Обамеянг: «Результат не устраивает, дома надо побеждать»

вчера, 22:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 13-го тура английской Премьер-Лиги с «Саутгемптоном».

Команда разочарована так же, как и фанаты. Но мы продолжим сражаться, у нас есть все необходимые качества, чтобы все изменить. Прекрасно понимали, что будет непросто, противник в выездных матчах комфортно чувствует себя с мячом. Мы ожидали такой игры от них.

Я правда не понимаю, почему у нас не получается. Каждый должен задать себе вопрос о том, что можно изменить и в чем можно прибавить. Каждый, начиная с меня, должен это сделать. Надеюсь, все изменится и мы сможем во всем разобраться внутри команды.

Результат нас не устраивает, дома нужно побеждать.

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