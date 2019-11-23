Конте рассказал о влиянии секса на футболистов

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью L’Equipe рассказал о том, как секс влияет на футболистов.
Я был футболистом, поэтому я знаю, что перед матчем нельзя заниматься сексом слишком долго. Вам нужно прилагать как можно меньше физических усилий. Также желательно быть с постоянным партнером, чтобы вы не чувствовали себя обязанным демонстрировать исключительные результаты в постели.
Тот факт, что я был игроком, позволяет мне проникнуть в сознание своей команды, узнать, что футболисты думают. Я знаю, когда нужно успокоить игрока, когда подтолкнуть или вернуть на землю.
Ранее Конте рассказал о принципах своей работы.
Ну секс ты по телеку видел, это понятно, а каким ты спортом занимался и чего добился?
Уверен, что ничего. Аха-ха)
Ну секс ты по телеку видел, это понятно, а каким ты спортом занимался и чего добился?
Уверен, что ничего. Аха-ха)
потом рандеву было,не встал....!
потом рандеву было,не встал....!
Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.
Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.