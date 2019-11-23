Конте рассказал о влиянии секса на футболистов

Главный тренер «Интера» в интервью L’Equipe рассказал о том, как секс влияет на футболистов.

Я был футболистом, поэтому я знаю, что перед матчем нельзя заниматься сексом слишком долго. Вам нужно прилагать как можно меньше физических усилий. Также желательно быть с постоянным партнером, чтобы вы не чувствовали себя обязанным демонстрировать исключительные результаты в постели.

Тот факт, что я был игроком, позволяет мне проникнуть в сознание своей команды, узнать, что футболисты думают. Я знаю, когда нужно успокоить игрока, когда подтолкнуть или вернуть на землю.