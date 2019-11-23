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Конте рассказал о влиянии секса на футболистов

вчера, 16:30

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью L’Equipe рассказал о том, как секс влияет на футболистов. 

Я был футболистом, поэтому я знаю, что перед матчем нельзя заниматься сексом слишком долго. Вам нужно прилагать как можно меньше физических усилий. Также желательно быть с постоянным партнером, чтобы вы не чувствовали себя обязанным демонстрировать исключительные результаты в постели. 

Тот факт, что я был игроком, позволяет мне проникнуть в сознание своей команды, узнать, что футболисты думают. Я знаю, когда нужно успокоить игрока, когда подтолкнуть или вернуть на землю. 

Ранее Конте рассказал о принципах своей работы. 

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил С детства за детство
   6 / 853
вчера в 22:30
Да он просто облажался, не обращай внимания. В его возрасте и про спорт и тем более про секс уже давно забыто, вот и не уследил за текстом своим)
Что ты можешь знать про секс и тем более про спорт? Аха-ха)
Ну секс ты по телеку видел, это понятно, а каким ты спортом занимался и чего добился?
Уверен, что ничего. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Footbolista
   6 / 853
вчера в 22:27
Жена Конте: "Кто сачкует в сексе, тот и на поле сачок"...
Икарди подтвердил, поэтому и вылетел из интера. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил shur
   6 / 853
вчера в 22:27
...тогда что же это за секс,я уж молчу про спортивные нагрузки?
Хлипенькая нынче молодёжь. Мне было не сложно работать, учится, тренироваться и встречаться с двумя девчонками.
VIPded
VIPded
   63 / 853
вчера в 18:08
Главное, это баню тарасовскую стороной обходить...)))
ДАША Д
ДАША Д
   197 / 853
вчера в 18:00
Игрокам нужно давать бром.
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 17:56
Групповуху можно рекомендовать одна баба на всю команду, и сплачивает и силы сберегает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 17:38
Ну все!!! Теперь Федун баню закроет!!!
Footbolista
Footbolista
   17 / 853
вчера в 17:34
Жена Конте: "Кто сачкует в сексе, тот и на поле сачок"...
cska plus
cska plus
   20 / 853
вчера в 17:21
К чему он это???
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответил Князь сажал врагов на посох
вчера в 17:21
Это полный бред. Я сам занимался спортом на профессиональном уровне. Секс не расслабляет мужиков, просто снижается концентрация андрогенов, но это не на долго. Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.
Все бы ничего, но вдруг Вы КМС по шахматам...
Groove000
Groove000 ответил Князь сажал врагов на посох
   61 / 853
вчера в 17:15
Это полный бред. Я сам занимался спортом на профессиональном уровне. Секс не расслабляет мужиков, просто снижается концентрация андрогенов, но это не на долго. Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.
Зато секс влияет на уровень тестостерона - он его понижает практически до минимума. А тестостерон, как известно, очень сильно влияет на физические показатели
shur
shur
   273 / 853
вчера в 17:10
...в далёком 1983 выиграли мы кубок Черемушкинского р-она,так у меня
потом рандеву было,не встал....!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 853
вчера в 17:08
Аякс любит заниматься сексом с юве
С детства за детство
С детства за детство ответил shur
   37 / 853
вчера в 17:07
...тогда что же это за секс,я уж молчу про спортивные нагрузки?
Да он просто облажался, не обращай внимания. В его возрасте и про спорт и тем более про секс уже давно забыто, вот и не уследил за текстом своим)
shur
shur
   273 / 853
вчера в 17:07
...да уж,что- нибудь одно! Либо ты Бог в постели,либо король в футболе!
shur
shur ответил Князь сажал врагов на посох
   273 / 853
вчера в 17:05
Что бы ты посмеялся ещё, открою тебе секрет. Спорт и секс не требуют больших временных затрат. Аха-ха)
...тогда что же это за секс,я уж молчу про спортивные нагрузки?
С детства за детство
С детства за детство ответил Князь сажал врагов на посох
   37 / 853
вчера в 16:59
Что бы ты посмеялся ещё, открою тебе секрет. Спорт и секс не требуют больших временных затрат. Аха-ха)
Если ни то ни другое не умеешь, то да. Аха, ты сегодня решил по полной развлечь)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил С детства за детство
   6 / 853
вчера в 16:59
Ты в инете сутками, когда тебе заниматься спортом или сексом? Ну, насмешил)
Что бы ты посмеялся ещё, открою тебе секрет. Спорт и секс не требуют больших временных затрат. Аха-ха)
С детства за детство
С детства за детство ответил Князь сажал врагов на посох
   37 / 853
вчера в 16:54
Это полный бред. Я сам занимался спортом на профессиональном уровне. Секс не расслабляет мужиков, просто снижается концентрация андрогенов, но это не на долго. Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.
Ты в инете сутками, когда тебе заниматься спортом или сексом? Ну, насмешил)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил AmIIIeR89
   6 / 853
вчера в 16:49
Вообще-то не бред. Мужиков секс расслабляет, женщин тонизирует. Поэтому многие спортсменки, особенно тяжелоатлетки чпокаются перед самым выступлением, помню какая-то передача была на этот счет
Это полный бред. Я сам занимался спортом на профессиональном уровне. Секс не расслабляет мужиков, просто снижается концентрация андрогенов, но это не на долго.
Ночного сна и утреннего выброса андрогенов вполне достаточно для приведения гормонального фона в порядок. А вот у людей с дофаминовой зависимостью совсем другая картина. При чём это распространяется лишь на мужчин.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Князь сажал врагов на посох
   238 / 853
вчера в 16:42
Какой бред. Аха-ха)
Вообще-то не бред. Мужиков секс расслабляет, женщин тонизирует. Поэтому многие спортсменки, особенно тяжелоатлетки чпокаются перед самым выступлением, помню какая-то передача была на этот счет
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 853
вчера в 16:34
Какой бред. Аха-ха)
cevin cigan
cevin cigan
   80 / 853
вчера в 16:33
Второй этаж............
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   183 / 853
вчера в 16:33
так что ребята вы там перед игрой друг с другом сексом долго не занимайтесь,главное в кабинете тушите свет,что бы рефери не видели,а то и им захочется стать постоянными партнёрами.
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