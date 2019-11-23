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Игуаин: «Мы знали, что матч с „Аталантой“ будет сложным»

вчера, 21:01
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Аталантой».

Мы знали, что нас ждет сложный поединок, поскольку «Аталанта» всегда здорово играет дома. Они сыграли действительно хорошо, но мы боролись до последнего. Сейчас у нас будет несколько дней отдыха, чтобы хорошо подготовиться к Лиге чемпионов.

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Все комментарии
h8you
h8you
   252 / 850
вчера в 22:28
Толстый лучший игрок Юве в этом сезоне, а я в нем сомневался...Но видимо Игуаин с мотивацией и без,два разных игрока
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   6 / 850
вчера в 21:12
Пухлик топчик.
А тупые персофаны лилипута грязью его поливали. Их идол обделался, а Игу виноватым сделали. А он в отличие от бесхребетного игры тащит.
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