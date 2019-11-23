Игуаин: «Мы знали, что матч с „Аталантой“ будет сложным»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Аталантой».

Мы знали, что нас ждет сложный поединок, поскольку «Аталанта» всегда здорово играет дома. Они сыграли действительно хорошо, но мы боролись до последнего. Сейчас у нас будет несколько дней отдыха, чтобы хорошо подготовиться к Лиге чемпионов.