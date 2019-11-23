Игуаин: «Мы знали, что матч с „Аталантой“ будет сложным»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Аталантой».
Мы знали, что нас ждет сложный поединок, поскольку «Аталанта» всегда здорово играет дома. Они сыграли действительно хорошо, но мы боролись до последнего. Сейчас у нас будет несколько дней отдыха, чтобы хорошо подготовиться к Лиге чемпионов.
А тупые персофаны лилипута грязью его поливали. Их идол обделался, а Игу виноватым сделали. А он в отличие от бесхребетного игры тащит.
А тупые персофаны лилипута грязью его поливали. Их идол обделался, а Игу виноватым сделали. А он в отличие от бесхребетного игры тащит.