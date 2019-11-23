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Марез: «Мы здорово отреагировали на пропущенный мяч»

вчера, 22:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Челси».

Это была сложная игра, но мы здорово отреагировали на пропущенный мяч. Не всегда получается играть хорошо, поэтому важно побеждать в такого рода матчах.

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