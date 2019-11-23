Марез: «Мы здорово отреагировали на пропущенный мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Челси».
Это была сложная игра, но мы здорово отреагировали на пропущенный мяч. Не всегда получается играть хорошо, поэтому важно побеждать в такого рода матчах.
|Манчестер Сити2 : 1Челси
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Челси».
Это была сложная игра, но мы здорово отреагировали на пропущенный мяч. Не всегда получается играть хорошо, поэтому важно побеждать в такого рода матчах.