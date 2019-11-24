Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

сегодня, 18:17

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В список не попал лидер команды Тайсон. Причина отсутствия бразильца в заявке «горняков» не сообщается.

Заявка «Шахтера»:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин;

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили;

Полузащитники: Степаненко, Патрик, Коваленко, Антонио, Коноплянка, Тете, Соломон, Болбат, Сиприано;

Нападающий: Мораес, Сикан, Борячук.



Напомним, что недавно Тайсон стал участником скандала, связанного с расизмом.