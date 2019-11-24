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Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

сегодня, 18:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)Шахтер26.11.2019 в 23:00 Не начался

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В список не попал лидер команды Тайсон. Причина отсутствия бразильца в заявке «горняков» не сообщается.

Заявка «Шахтера»:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин;

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили;

Полузащитники: Степаненко, Патрик, Коваленко, Антонио, Коноплянка, Тете, Соломон, Болбат, Сиприано;

Нападающий: Мораес, Сикан, Борячук.

Напомним, что недавно Тайсон стал участником скандала, связанного с расизмом.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   45 / 848
сегодня в 19:42
По идее там все футболисты "Шахтера" ( я с уважением отношусь к этому клубу) смело в заявку могут не попадать, если у "МС" будет желание победить.
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 848
сегодня в 19:05
Это что бы Сити его не купили.
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 18:56
Это фора для Сити
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:29
Решил не играть за хохляндские команды.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   308 / 848
сегодня в 18:26
Печаль.Пора бы к Ярику в Зенит, пригодился бы.
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