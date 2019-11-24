Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В список не попал лидер команды Тайсон. Причина отсутствия бразильца в заявке «горняков» не сообщается.
Заявка «Шахтера»:
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин;
Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили;
Полузащитники: Степаненко, Патрик, Коваленко, Антонио, Коноплянка, Тете, Соломон, Болбат, Сиприано;
Нападающий: Мораес, Сикан, Борячук.
Напомним, что недавно Тайсон стал участником скандала, связанного с расизмом.