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Аджоев: «К арбитру матча с „Краснодаром“ есть серьёзные претензии»

вчера, 20:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подверг критике работу главного арбитра Станислава Васильева после матча 17-го тура с «Краснодаром». 

Неплохая игра с нашей стороны. Сумели вернуться в неё со счёта 0:2, проявили и характер, и старание, и умение, по голевым моментам превзошли соперника. Если говорить объективно, мы не заслуживали поражения в этом матче и упрекнуть команду нам не в чем.

Повторю, с нашей стороны это была качественная игра. А вот к работе арбитра есть серьёзные претензии. Ключевой момент — это нарушение правил на Игоре Горбатенко, когда он выходил один на один с голкипером «Краснодара». Со стороны защитника был толчок в спину, и именно это помешало Горбатенко нанести акцентированный удар. Это фол. Без вариантов. А поскольку эпизод был в штрафной площади, соответственно пенальти. Но он назначен не был. Всё это происходило при счёте 1:2, дальше выводы делайте сами. Ну и пенальти в наши ворота, который был назначен, но не был реализован, тоже ошибка со стороны судейской бригады. Говорил и скажу ещё раз: играть не только против соперника, но ещё и выдерживать давление, бороться с ошибками со стороны судей сложно.

Также негативно о работе Васильева высказался бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов

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Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2
   442 / 856
сегодня в 08:35
Судья был мутный, но в матчах со свиньями давно уже привыкли к этому.
Морозовский
Морозовский
   7 / 856
вчера в 23:43
Типа: судейка, ты, попал, в натуре.
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил Аксинья
   43 / 856
вчера в 23:05
Бытует мнение, что судьи выходят на поле уже зная окончательный исход матча и даже результат...
Только тогда, когда играет Газпром - Зенит))
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   42 / 856
вчера в 22:43
Не спорь с магнитом - они богаче!
EAGinLE
EAGinLE ответил 25процентный клоун
   96 / 856
вчера в 21:21
"Сливают" судьи Егорова .
Другого объяснения этому нет .
EAGinLE
EAGinLE
   96 / 856
вчера в 21:19
Что было , то было .
Трибуны смеялись , плакали и ругали судью .
Аксинья
Аксинья
   60 / 856
вчера в 20:51
Бытует мнение, что судьи выходят на поле уже зная окончательный исход матча и даже результат...
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 856
вчера в 20:39
Такого чемпионата не припомню
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