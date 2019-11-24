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Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ не на высшем уровне»

сегодня, 18:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью со «Спартаком».

Нам показалось, что был пенальти. Этот эпизод мы просмотрели несколько раз. Мы ждём, что в новом туре будут судить лучше. Судейство у нас не на высшем уровне, мы давно об этом говорим, а воз и ныне там. Никогда в жизни не было столько ошибок, как сейчас. В этом году опытные судьи куда-то пропали, нам же не говорят, где они. Нельзя вспомнить ни один тур без судейских ошибок, я говорю даже не про «Урал». От этого все уже устали. Конечно, болельщики «Спартака» могут говорить, что пенальти не было, но, если наш игрок упал, якобы, симулируя, тогда ему должны были показать карточку.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил RED_BLOOD
   10 / 848
сегодня в 20:18
Я не считаю что этот эпизод вообще достоин внимания, ведь игра могла сложиться по разному даже с этим якобы пенальти. Это не гол из метрового офсайда на последних, вот это приговор
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил 25процентный клоун
   196 / 848
сегодня в 20:07
Очень похоже на то что фол был, и я уверен в ЛЧ такое бы свистнули. Хотя игрок к мячу не успевал
футболист Урала упал, как по ногам получил, а там всего руками оба , так что это симуляция , судья должен был игроку Урала жёлтую прописать!
DanjaG
DanjaG
   99 / 848
сегодня в 19:14
Свиньи в каждой игре используют своего купленного судейку, но даже он не может помочь пердивным свиньям.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   74 / 848
сегодня в 19:08
Судьи постоянно свиней оберегают от пердива.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 848
сегодня в 19:06
Очень похоже на то что фол был, и я уверен в ЛЧ такое бы свистнули. Хотя игрок к мячу не успевал
Морозовский
Морозовский
   7 / 848
сегодня в 18:59
Судьи в один голос воют, что "Зенит", Дюков и рядовые бомжи, им всецело доверяют!
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 18:53
Нарушение на пендаль не тянуло, но оно всё-таки было. Вольная трактовка судейства.
GYTSYL
GYTSYL
   50 / 848
сегодня в 18:51
    Виссарионович
    Виссарионович
       68 / 848
    сегодня в 18:38
      halfbeek
      halfbeek
         241 / 848
      сегодня в 18:37
      У президента Урала есть сомнения по поводу пенальти? Или хотел желтую для своего игрока?
      Чист
      Чист
         243 / 848
      сегодня в 18:34
      Судейство содействует состоянию дел в России -
      Морозовский
      Морозовский
         7 / 848
      сегодня в 18:32
        Footbolista
        Footbolista
           14 / 848
        сегодня в 18:32
        Уровень Урала соответствует судейству...
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