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Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»

сегодня, 19:14
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал ничью с «Уралом».

После хорошего выступления и большого количества моментов мы взяли лишь одно очко. Большое спасибо фанатам, потратившим два часа на полет из Москвы и поддержавшим нас на стадионе в сумасшедшую погоду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В выходные нас ждет большой матч с «Зенитом».

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Все комментарии
112910415
112910415
   58 / 848
сегодня в 20:16
надо получше сыграть, чем с Уралом ..
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   82 / 848
сегодня в 20:12
Большой позор ждет спартак в Питере.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 848
сегодня в 20:04
Да ужжж!!! Матч ожидается зажигательный. Побегать придется и тем и другим!!!
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 848
сегодня в 20:04
Надо щёлкнуть Зенит по носу.
МКС
МКС
   67 / 848
сегодня в 19:56
Мы ненадолго

Щелкнем по носу беззубых львят

Дернем за крючки свинольвов

И домой в Москву
mihaluch
mihaluch
   94 / 848
сегодня в 19:53
Можно и с "Зенитом" сыграть, надо только недельку не бухать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 848
сегодня в 19:46
Обязаны были брать три очка, а потом и в питере. Одно очко сейчас равно очередному поражению
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 19:44
Там уж точно получите во все щели.
Nikola45
Nikola45 ответил VIPded
   95 / 848
сегодня в 19:40
Подумаешь, середнячок в Питер приезжает...)))
Для Тарасовки это конечно матч сезона ))
Nikola45
Nikola45
   95 / 848
сегодня в 19:39
Ему старшие товарищи не рассказали что Спартак из Питера регулярно увозит пятерочку? ))
серый1925
серый1925
   791 / 848
сегодня в 19:37
    VIPded
    VIPded
       65 / 848
    сегодня в 19:34
    Подумаешь, середнячок в Питер приезжает...)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 848
    сегодня в 19:30
    Это для Спартака большой матч. Для Зенита с Лионом большой матч. С аутсайдером рядовой матч, где свиньям по многолетней привычке Зенит набьёт полную авоську. Гыгыгы
    Свинельд
    Свинельд
       276 / 848
    сегодня в 19:29
    Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы во время выездного матча своей команды против «Урала»

    Ждём дома это невоспитанное "псевдонародное барахло", под названием "Свинарник" масква.
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