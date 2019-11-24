Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»

Полузащитник московского «Спартака» прокомментировал ничью с «Уралом».

После хорошего выступления и большого количества моментов мы взяли лишь одно очко. Большое спасибо фанатам, потратившим два часа на полет из Москвы и поддержавшим нас на стадионе в сумасшедшую погоду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В выходные нас ждет большой матч с «Зенитом».