Крал: «„Спартак“ ждет большой матч с „Зенитом“»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал ничью с «Уралом».
После хорошего выступления и большого количества моментов мы взяли лишь одно очко. Большое спасибо фанатам, потратившим два часа на полет из Москвы и поддержавшим нас на стадионе в сумасшедшую погоду. Теперь нам нужно хорошо восстановиться. В выходные нас ждет большой матч с «Зенитом».
Щелкнем по носу беззубых львят
Дернем за крючки свинольвов
И домой в Москву
Щелкнем по носу беззубых львят
Дернем за крючки свинольвов
И домой в Москву
Ждём дома это невоспитанное "псевдонародное барахло", под названием "Свинарник" масква.
Ждём дома это невоспитанное "псевдонародное барахло", под названием "Свинарник" масква.