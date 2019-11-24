Шмурнов: «У „Спартака“ просто удивительно низкого уровня футболисты»

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Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал результат матча между «Уралом» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ .

У «Спартака» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.

Ранее экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко порассуждал о том, почему у полузащитника «Спартака» Андре Шюррле не получается показывать свою лучшую игру в России.