Шмурнов: «У „Спартака“ просто удивительно низкого уровня футболисты»

Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал результат матча между «Уралом» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.
У «Спартака» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.
Ранее экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко порассуждал о том, почему у полузащитника «Спартака» Андре Шюррле не получается показывать свою лучшую игру в России.
Шюррле -чемпион мира.. без комментариев..
Бакаев - один из лучших отечественных игроков лиги..
Крал - игрок за год давший прогресс с 900 тысяч до 20-ти млн анонсируемых агентами...
Джикия - незаменим в клубе и в сборной...Лидер и капитан...
Ларссон - забивака обусловленный на генном уровне...Это у него в ДНК...
Айртон,Понсе - игроки молодежных сборных Бразилии и Аргентины....без комментариев..
Шмурнов не прав...
Просто недостаточно накупить отличных запчастей для создания машины...Надобно и мастера иметь способного все это соединить воедино.....
А получится у Тодеско...Увидим...
Шюррле -чемпион мира.. без комментариев..
Бакаев - один из лучших отечественных игроков лиги..
Крал - игрок за год давший прогресс с 900 тысяч до 20-ти млн анонсируемых агентами...
Джикия - незаменим в клубе и в сборной...Лидер и капитан...
Ларссон - забивака обусловленный на генном уровне...Это у него в ДНК...
Айртон,Понсе - игроки молодежных сборных Бразилии и Аргентины....без комментариев..
Шмурнов не прав...
Просто недостаточно накупить отличных запчастей для создания машины...Надобно и мастера иметь способного все это соединить воедино.....
А получится у Тодеско...Увидим...
Свиньи похоже окончательно теряют рассудок!
Свиньи похоже окончательно теряют рассудок!
Влашич....Азмун....Классон...Марио (оба)...Жиго...Барриос..и пр...Вполне на уровне...
Крыховяк так вообще инопланетянин для РПЛ....
Влашич....Азмун....Классон...Марио (оба)...Жиго...Барриос..и пр...Вполне на уровне...
Крыховяк так вообще инопланетянин для РПЛ....
Шмурнов прав.
Шмурнов прав.
У «ЦСКА,Краснодара,Ростова» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.Судя по их выступлениям(последним)особенно Ростов и ЦСКА,Краснодар хоть с аутсайдером группы,Трабзонспором очки взял!!!!!Шапито а ни эксперты,ну какое руководство,такой и персонал !!!!!!
У «ЦСКА,Краснодара,Ростова» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.Судя по их выступлениям(последним)особенно Ростов и ЦСКА,Краснодар хоть с аутсайдером группы,Трабзонспором очки взял!!!!!Шапито а ни эксперты,ну какое руководство,такой и персонал !!!!!!