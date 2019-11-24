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Шмурнов: «У „Спартака“ просто удивительно низкого уровня футболисты»

сегодня, 18:03
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Комментатор Александр Шмурнов прокомментировал результат матча между «Уралом» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

У «Спартака» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.

Ранее экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко порассуждал о том, почему у полузащитника «Спартака» Андре Шюррле не получается показывать свою лучшую игру в России.

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Все комментарии
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 20:14
Это у свиней давно повелось.
За адекватность
За адекватность
   45 / 848
сегодня в 19:57
Удивительно. Буханул что ли. Шмурнов ведь нормальный был. "У «Спартака» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон" Если вспомнить классику, то кое кто к нам не поедет. А если оттолкнуться от реалий сказанного Шмурновым....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 848
сегодня в 19:29
Жиго один из лучших защитников лиги....с серьезным интересом к нему евроклубов.....
Шюррле -чемпион мира.. без комментариев..
Бакаев - один из лучших отечественных игроков лиги..
Крал - игрок за год давший прогресс с 900 тысяч до 20-ти млн анонсируемых агентами...
Джикия - незаменим в клубе и в сборной...Лидер и капитан...
Ларссон - забивака обусловленный на генном уровне...Это у него в ДНК...
Айртон,Понсе - игроки молодежных сборных Бразилии и Аргентины....без комментариев..

Шмурнов не прав...
Просто недостаточно накупить отличных запчастей для создания машины...Надобно и мастера иметь способного все это соединить воедино.....
А получится у Тодеско...Увидим...
Свинельд
Свинельд
   276 / 848
сегодня в 19:24
Во время матча 17-го тура чемпионата России, проходившего в Екатеринбурге, фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и российской сборной.

Свиньи похоже окончательно теряют рассудок!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Тага Дага
   10 / 848
сегодня в 19:13
Вилков, Матюнин, Лапочкин
Тага Дага
Тага Дага ответил Ген Геныч
   107 / 848
сегодня в 19:11
На данный момент я имею ввиду. ...а так ЭТО'О..Карлос..Карвалью...их было.
Cremen
Cremen
   48 / 848
сегодня в 19:10
Даже низким трудно назвать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 848
сегодня в 19:09
Кононов виноват((
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jeck Denielse
   24 / 848
сегодня в 19:01
Не согласен.... Влашич....Азмун....Классон...Марио (оба)...Жиго...Барриос..и пр...Вполне на уровне... Крыховяк так вообще инопланетянин для РПЛ....
Карвальо , Вагнер , Олич, Халк, Дани, Нобоа, Домингес, Андрюха.........Теряет очки Спартак , а виновато несколько поколений игроков , игравших в РПЛ ?!? Такой оригинальной отмазки у них еще не было!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 848
сегодня в 18:57
Ценно слышать такую оценку от непредвзятого комментатора, а не Цорна, который на неликвидных игроках себе карман набивает))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ген Геныч
   28 / 848
сегодня в 18:52
Не согласен....
Влашич....Азмун....Классон...Марио (оба)...Жиго...Барриос..и пр...Вполне на уровне...
Крыховяк так вообще инопланетянин для РПЛ....
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Тага Дага
   30 / 848
сегодня в 18:42
Высокого уровня игроков у нас чемпионате нет...
Да их и не было никогда,ну разве только Видич был,да Иванович(образца 5-6 ти летней давности)А кто еще?!!просто на ум больше ни кто не приходит,остальные были среднего уровня игроки!!!!!!!Ну Аршавин если только еще!!!!
Тага Дага
Тага Дага
   107 / 848
сегодня в 18:33
Высокого уровня игроков у нас чемпионате нет...
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:32
Полный шлак но зато цорн купил чумпьёона мира.
cska plus
cska plus
   20 / 848
сегодня в 18:31
Охх нихрена себя выдал шмурдяк, впервые в жизни правду сказал.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   85 / 848
сегодня в 18:28
Смурного прорвало). Глядишь, так и перекрасится из кб в сбг)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   222 / 848
сегодня в 18:24
Так у спартака и была бы борьба за выживание, если б не ручные судьи федуна.
Шмурнов прав.
Ген Геныч
Ген Геныч
   30 / 848
сегодня в 18:22
Под эту фразу можно подобрать любые команды!!!!!!К примеру тот же ЦСКА(ЛЕ),Краснодар(ЛЕ),Ростов!!!!!!

У «ЦСКА,Краснодара,Ростова» просто удивительно низкого уровня футболисты... Борьба за выживание – правильная задача на сезон.Судя по их выступлениям(последним)особенно Ростов и ЦСКА,Краснодар хоть с аутсайдером группы,Трабзонспором очки взял!!!!!Шапито а ни эксперты,ну какое руководство,такой и персонал !!!!!!
Дима Головашич
Дима Головашич
   531 / 848
сегодня в 18:19
Да, Бакаев просто ужасен.
Ген Геныч
Ген Геныч
   30 / 848
сегодня в 18:17
А кто то еще слушает этих экспертов?!!!!!По моему они уже так себя опустили,что ниже то некуда !!!!!!!!!А что говорил товарищ Шмурнов например после матча Локо-Спартак?!!!!!!Я просто не смотрю этих горе-экспертов !!!!!!
DanjaG
DanjaG
   99 / 848
сегодня в 18:13
Цорн подбирал, с выгодой для себя.
Footbolista
Footbolista
   14 / 848
сегодня в 18:11
Кто это шмурнов?...эксперд...там еще 10 команд ниже Спартака в таблице...поговори об их выживании...
makkie
makkie
   12 / 848
сегодня в 18:10
Ну вот зимой надо избавиться от Джано, летом отпустить Мельгарехо, Ещенко и Реброва и прикупить парочку сильных исполнителей.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   147 / 848
сегодня в 18:10
Зря он так. По составу они в РПЛ 3-4.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   82 / 848
сегодня в 18:08
Шмурнов прав на все сто процентов, такие дрова еще поискать нужно.
Zak11
Zak11
   570 / 848
сегодня в 18:06
Не согласен
azures
azures
   80 / 848
сегодня в 18:05
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