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Акинфеев: «Главное было сыграть строго в обороне»

вчера, 21:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

При закрытом футболе тяжело было играть. Скорее всего, 0:0 — оптимальный счет. Главное было сыграть строго в обороне. Никола забил сумасшедший гол, поэтому победили.

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
   625 / 856
сегодня в 07:53
Дома и с аутсайдером.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   93 / 856
вчера в 22:03
Никола забил сумасшедший гол, но и твоя нога сделала второй раз божественный сейф. Привычка?)))).
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