Акинфеев: «Главное было сыграть строго в обороне»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».
При закрытом футболе тяжело было играть. Скорее всего, 0:0 — оптимальный счет. Главное было сыграть строго в обороне. Никола забил сумасшедший гол, поэтому победили.
|ЦСКА1 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов».
При закрытом футболе тяжело было играть. Скорее всего, 0:0 — оптимальный счет. Главное было сыграть строго в обороне. Никола забил сумасшедший гол, поэтому победили.