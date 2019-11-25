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Липпи: «Соперники „Ювентуса“ должны волноваться»

вчера, 15:27

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказался о выступлениях туринской команды в нынешнем сезоне.

«Ювентус» проходит этап преобразования – от стиля Аллегри к футболу Сарри. Пока Сарри побеждает в большей степени благодаря качествам футболистов, а не за счет своего стиля игры. Победа в Бергамо подтверждает это. «Ювентус» не лучшим образом действовал на протяжении длительных отрезков, но затем сказался класс Игуаина, Дибалы и других игроков. Соперники «Юве» должны волноваться. Как только «бьянконери» улучшат свои выступления, судьба чемпионства решится.

Напомним, что в минувшую субботу туринцы обыграли «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:1 в матче 13-го тура Серии А. «Ювентус» с 35 очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на один балл.

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С детства за детство
С детства за детство ответил alexgurzan
   84 / 857
вчера в 23:09
Поправил.
Спасибо. Можно вопрос, не касающийся модерации? Мне для общего развития. Если не хочешь - не отвечай. Скажи, пожалуйста, за какой футбольный клуб ты болеешь?
alexgurzan
alexgurzan ответил С детства за детство
   61 / 857
вчера в 23:07
alexgurzan, объясни, пожалуйста, почему в этой ветке ты скрыл под троллингом комментарий человека за слово "судьентус", а два коммента Бунши со словами "оливерпуль" и "судьипуль" висят не прикрытые, хотя, являются ровно тем же самым троллингом клуба, как и комментарий, скрытый тобою? Это можно считать двойными стандартами?
Поправил.
С детства за детство
С детства за детство
   84 / 857
вчера в 22:36
alexgurzan, объясни, пожалуйста, почему в этой ветке ты скрыл под троллингом комментарий человека за слово "судьентус", а два коммента Бунши со словами "оливерпуль" и "судьипуль" висят не прикрытые, хотя, являются ровно тем же самым троллингом клуба, как и комментарий, скрытый тобою?
Это можно считать двойными стандартами?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил nedved10
   6 / 857
вчера в 20:25
Аха-ха)
nedved10
nedved10 ответил Князь сажал врагов на посох
   122 / 857
вчера в 19:46
А смотрит ведь, ахаха)
причем с удовольствием но боится в этом признаться
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   6 / 857
вчера в 19:14
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
       41 / 857
    вчера в 19:09
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
         6 / 857
      вчера в 19:07
      А смотрит ведь, ахаха)
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
         6 / 857
      вчера в 19:06
        juvenale
        juvenale ответил obana777
           10 / 857
        вчера в 18:43
        Да уже и не смотрю на эту порнографию с плаксой Кристиной.
        я рад за тебя
        obana777
        obana777 ответил juvenale
           81 / 857
        вчера в 18:29
        не смотри
        Да уже и не смотрю на эту порнографию с плаксой Кристиной.
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
           511 / 857
        вчера в 17:01
        А сам он спокоен?
        juvenale
        juvenale ответил obana777
           10 / 857
        вчера в 16:47
        Это вам надо волноваться. На старом багаже далеко не уедете. Уже на игру смотреть тошно.
        не смотри
        Одержимый хряк
        Одержимый хряк
           47 / 857
        вчера в 16:45
        Скоро будут волноваться, но бояться перестанут.
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri ответил fanliverpoolfan 2
           605 / 857
        вчера в 16:40
        Они и так волнуються судья ведь заряжен.в любой момент может удалить двух игроков ,и поставить левую пенечьку на 95 минуте.
        Ахах))) это ты в точку.
        obana777
        obana777
           81 / 857
        вчера в 15:52
        Это вам надо волноваться. На старом багаже далеко не уедете. Уже на игру смотреть тошно.
        fanliverpoolfan 2
        fanliverpoolfan 2
           41 / 857
        вчера в 15:50
        Они и так волнуються судья ведь заряжен.в любой момент может удалить двух игроков ,и поставить левую пенечьку на 95 минуте.
        cska plus
        cska plus
           20 / 857
        вчера в 15:47
        Интер во главе с Конте на пятки давит и может все фантазии Липпи разрушить.
        VIPded
        VIPded
           65 / 857
        вчера в 15:35
        Бойтесь, вражины... Миранчук идёт!)))
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