Липпи: «Соперники „Ювентуса“ должны волноваться»

вчера, 15:27

Бывший главный тренер «Ювентуса» высказался о выступлениях туринской команды в нынешнем сезоне.

«Ювентус» проходит этап преобразования – от стиля Аллегри к футболу Сарри. Пока Сарри побеждает в большей степени благодаря качествам футболистов, а не за счет своего стиля игры. Победа в Бергамо подтверждает это. «Ювентус» не лучшим образом действовал на протяжении длительных отрезков, но затем сказался класс Игуаина, Дибалы и других игроков. Соперники «Юве» должны волноваться. Как только «бьянконери» улучшат свои выступления, судьба чемпионства решится.

Напомним, что в минувшую субботу туринцы обыграли «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:1 в матче 13-го тура Серии А. «Ювентус» с 35 очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на один балл.