Липпи: «Соперники „Ювентуса“ должны волноваться»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи высказался о выступлениях туринской команды в нынешнем сезоне.
«Ювентус» проходит этап преобразования – от стиля Аллегри к футболу Сарри. Пока Сарри побеждает в большей степени благодаря качествам футболистов, а не за счет своего стиля игры. Победа в Бергамо подтверждает это. «Ювентус» не лучшим образом действовал на протяжении длительных отрезков, но затем сказался класс Игуаина, Дибалы и других игроков. Соперники «Юве» должны волноваться. Как только «бьянконери» улучшат свои выступления, судьба чемпионства решится.
Напомним, что в минувшую субботу туринцы обыграли «Аталанту» в Бергамо со счетом 3:1 в матче 13-го тура Серии А. «Ювентус» с 35 очками в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя, «Интер», на один балл.
Это можно считать двойными стандартами?
Это можно считать двойными стандартами?
Другое дело судьипуль. Беспредел Скомины видел весь мир, ровно как и беспредел в апл видят все, кто её смотрят. Ахаха)
Другое дело судьипуль. Беспредел Скомины видел весь мир, ровно как и беспредел в апл видят все, кто её смотрят. Ахаха)