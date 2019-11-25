Алан Патрик: «Цель „Шахтёра“ - выход в плей-офф ЛЧ»

Полузащитник «Шахтёра» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»:

Для нас наступает ключевой момент. Мы все это знаем и понимаем важность каждой следующей игры. Наша цель - выйти из группы.

На мой взгляд, к этому моменту мы хорошо справлялись. Тренерский штаб и игроки тщательно обдумывают то, что нам нужно сделать дальше. Надеюсь, мы все выполним и вместе достигнем цели.