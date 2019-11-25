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Алан Патрик: «Цель „Шахтёра“ - выход в плей-офф ЛЧ»

вчера, 12:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)Шахтер23:00 Не начался

Полузащитник «Шахтёра» Алан Патрик поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»:

Для нас наступает ключевой момент. Мы все это знаем и понимаем важность каждой следующей игры. Наша цель - выйти из группы.

На мой взгляд, к этому моменту мы хорошо справлялись. Тренерский штаб и игроки тщательно обдумывают то, что нам нужно сделать дальше. Надеюсь, мы все выполним и вместе достигнем цели.

На данный момент «Шахтёр» и загребское «Динамо» делят второе-третье место в группе С, имея в своём активе 5 очков.

Ранее сообщалось, что другой бразильский хавбек «горняков» пропустит матч с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 857
вчера в 20:43
Осталось самая малость, обыграть Сити
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   313 / 857
вчера в 17:29
От всего сердца желаю Шахте выйти в ПО, но, что там, ждет горняков? Большие деньги конечно получат за выход, но не более того. Увы....
holms918
holms918
   547 / 857
вчера в 15:04
Тяжёлый случай, но как знать.
Пулково-2
Пулково-2
   256 / 857
вчера в 14:46
Не тот Шахтер уже.
cska plus
cska plus
   20 / 857
вчера в 14:36
Победить МС нужно иметь серьёзный дух.
ekliziast
ekliziast ответил A.Gordeev
   255 / 857
вчера в 14:23
И свиньи мечтают об этом 60 лет почти.
Кто о чём , а вшивый о бане.
ДСА
ДСА
   381 / 857
вчера в 14:04
Сити выиграет, может быть некрупно.
A.Gordeev
A.Gordeev
   215 / 857
вчера в 13:38
И свиньи мечтают об этом 60 лет почти.
Морозовский
Морозовский
   9 / 857
вчера в 13:15
Харьковчане совсем опухоли - рассуждают как наш звёздный "Зенит"!
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