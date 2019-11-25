Шатов: «Если мы достойны играть в плей-офф ЛЧ, то выйдем из группы»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассуждает о перспективах команды в Лиге чемпионов.
Понятно, что должны быть высочайшая самоотдача и дисциплина, но надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь.
Мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.
Вылет Спартака.
Вылет Краснодара.
Вылет ЦСКА.
Вылет Зенита.
Вылет Локомотива.
Из этого складывается позор РОССИИ.
Все наши "топклупы" даже не дотягивают до уровня середины чемпа Германии, Франции, Италии.
Ну а с чемпионатами Англии и Испании наши лидеры могут играт в чемпионшипе и сегунде.
Но опять же в хвосте.
Вылет Спартака.
Вылет Краснодара.
Вылет ЦСКА.
Вылет Зенита.
Вылет Локомотива.
Из этого складывается позор РОССИИ.
Все наши "топклупы" даже не дотягивают до уровня середины чемпа Германии, Франции, Италии.
Ну а с чемпионатами Англии и Испании наши лидеры могут играт в чемпионшипе и сегунде.
Но опять же в хвосте.
Неужели Миллер сознался что оплатил два следующих матча ?
Как бы этого еврейчика не послали по пути Мудка , то есть куда подальше от спорта .
Неужели Миллер сознался что оплатил два следующих матча ?
Как бы этого еврейчика не послали по пути Мудка , то есть куда подальше от спорта .
Это игры с МС и Реалом "научили" некоторых влетать лудогоро-ференцварошам???
Наверно..Все проще..
У нас нет клубов сопоставимых с европейскими ведущими клубами...Как финансово так и по уровню чемпионата.....
И какая разница какому из европейских клубов уступают наши....Хоть Ливерпуль с 7-ю голами...Хоть Базелю дома...Хоть Лейпцигу дважды...
На данном этапе развития....В ЛЧ все наши клубы лишь фарт для европейских клубов при жеребьевки....
Пока чемп из судейско-черепашьего зрелища не обретет достойный вид...Пока команды не обрастут игроками хотя бы лейпциговского уровня (500-600млн) - выход из группы будет нашим пределом.....
Это игры с МС и Реалом "научили" некоторых влетать лудогоро-ференцварошам???
Наверно..Все проще..
У нас нет клубов сопоставимых с европейскими ведущими клубами...Как финансово так и по уровню чемпионата.....
И какая разница какому из европейских клубов уступают наши....Хоть Ливерпуль с 7-ю голами...Хоть Базелю дома...Хоть Лейпцигу дважды...
На данном этапе развития....В ЛЧ все наши клубы лишь фарт для европейских клубов при жеребьевки....
Пока чемп из судейско-черепашьего зрелища не обретет достойный вид...Пока команды не обрастут игроками хотя бы лейпциговского уровня (500-600млн) - выход из группы будет нашим пределом.....
когда фактами прижимают.
что газпроект тоже позорится в европе.
только спать и остается.)))
когда фактами прижимают.
что газпроект тоже позорится в европе.
только спать и остается.)))
А что Рубин сравнял с офсайда - это в порядке вещей?
Или кони на последнем месте в ЛЕ, с одним очком - достойны?
Кароче, ты сделал мой вечер ,пойду посплю...
А что Рубин сравнял с офсайда - это в порядке вещей?
Или кони на последнем месте в ЛЕ, с одним очком - достойны?
Кароче, ты сделал мой вечер ,пойду посплю...
В Лиге Европы всегда проваливались
зенит – стабильный клиент середняков европейского футбола. Международные кубки не приносят газпроекту ничего полезного, ведь не учатся у Барселоны, Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии или Ювентуса . Все эти клубы играли против россиян в ЛЧ, когда были значимыми. А у зенита за десять лет только Атлетико и Боруссия Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и Малаге влетали, и Байеру, и Бенфике. А теперь вот Лейпцигу.
В Лиге Европы всегда проваливались
зенит – стабильный клиент середняков европейского футбола. Международные кубки не приносят газпроекту ничего полезного, ведь не учатся у Барселоны, Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии или Ювентуса . Все эти клубы играли против россиян в ЛЧ, когда были значимыми. А у зенита за десять лет только Атлетико и Боруссия Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и Малаге влетали, и Байеру, и Бенфике. А теперь вот Лейпцигу.
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это газпроект то достоин? В РПЛ еле, еле отскочили от поражения в матче с ЦСКА с помощью Вилкова, в матче с мертвым Рубином судья опять не заметил офсайд Дзюбы.
Нет не одного фактора что газпроект достоен выхода в плей - офф.
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это газпроект то достоин? В РПЛ еле, еле отскочили от поражения в матче с ЦСКА с помощью Вилкова, в матче с мертвым Рубином судья опять не заметил офсайд Дзюбы.
Нет не одного фактора что газпроект достоен выхода в плей - офф.
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Надо, чтобы не иногда, а всегда.
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Надо, чтобы не иногда, а всегда.
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.
Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.
Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
Конюшня или народные?
Краснодар может быть, если попадет в ЛЧ...
Конюшня или народные?
Краснодар может быть, если попадет в ЛЧ...
И при этом критикуют Зенит...)))
И при этом критикуют Зенит...)))
Грозно спросил Кокора открывая пыром дверь в раздевалку и демонстрируя наколку "ИРА" га левом плече. (Иду Резать Актив)
Семак нервно заёрзал,но встал и невнятно пролепетал...
-Ну,ты....ты,это,того....
-Чего Того? Старший кто?
Вторил Кокора.
Грозно спросил Кокора открывая пыром дверь в раздевалку и демонстрируя наколку "ИРА" га левом плече. (Иду Резать Актив)
Семак нервно заёрзал,но встал и невнятно пролепетал...
-Ну,ты....ты,это,того....
-Чего Того? Старший кто?
Вторил Кокора.
Кто еще научит Зенит в футбол играть...Кроме тех кто по итогам прошлого сезона отстал от Питера на 15 очков...А в этом отстает на 17....))))
Кто еще научит Зенит в футбол играть...Кроме тех кто по итогам прошлого сезона отстал от Питера на 15 очков...А в этом отстает на 17....))))