Шатов: «Если мы достойны играть в плей-офф ЛЧ, то выйдем из группы»

Полузащитник «Зенита» рассуждает о перспективах команды в Лиге чемпионов.

Понятно, что должны быть высочайшая самоотдача и дисциплина, но надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь.

Мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.