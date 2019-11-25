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Шатов: «Если мы достойны играть в плей-офф ЛЧ, то выйдем из группы»

вчера, 18:46

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассуждает о перспективах команды в Лиге чемпионов.

Понятно, что должны быть высочайшая самоотдача и дисциплина, но надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо. Считаю, что дома с «Лионом» при полном стадионе надо искать себя в атаке, не теряя при этом баланс с обороной. Побеждает та команда, которая забивает больше мячей. Если мы выиграем даже 5:4, я не расстроюсь.

Мы всё так же претендуем на выход из группы. По-прежнему всё в наших руках. Выиграй два матча — и задача решена. Как они сложатся, предсказать невозможно, игра рассудит. Чего мы заслуживаем, то и получим. Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем.

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Mangur
Mangur
   639 / 857
сегодня в 01:23
Без комментариев
nikoladolgov
nikoladolgov ответил рже
   170 / 857
сегодня в 00:31
Можно хоть сколько спорить и вспоминать,но по факту Зенит Чемпион и играет в ЛЧ,мазута плескаеться с шестое по одиннадцатое место ,у Краснодара всё впереди,а у коней всё позади!
Можно спорить и вспоминать.
Вылет Спартака.
Вылет Краснодара.
Вылет ЦСКА.
Вылет Зенита.
Вылет Локомотива.
Из этого складывается позор РОССИИ.
Все наши "топклупы" даже не дотягивают до уровня середины чемпа Германии, Франции, Италии.
Ну а с чемпионатами Англии и Испании наши лидеры могут играт в чемпионшипе и сегунде.
Но опять же в хвосте.
nikoladolgov
nikoladolgov
   170 / 857
сегодня в 00:25
А кто сказал этому мальчику , что они достойны ЛЧ ?
Неужели Миллер сознался что оплатил два следующих матча ?
Как бы этого еврейчика не послали по пути Мудка , то есть куда подальше от спорта .
oFANATo
oFANATo ответил Jeck Denielse
   85 / 857
сегодня в 00:08
Хорошо что ты это понимаешь, не всем вашим это дано понять.)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил oFANATo
   26 / 857
вчера в 23:34
Что значит "не учатся"???..))
Это игры с МС и Реалом "научили" некоторых влетать лудогоро-ференцварошам???

Наверно..Все проще..
У нас нет клубов сопоставимых с европейскими ведущими клубами...Как финансово так и по уровню чемпионата.....

И какая разница какому из европейских клубов уступают наши....Хоть Ливерпуль с 7-ю голами...Хоть Базелю дома...Хоть Лейпцигу дважды...

На данном этапе развития....В ЛЧ все наши клубы лишь фарт для европейских клубов при жеребьевки....

Пока чемп из судейско-черепашьего зрелища не обретет достойный вид...Пока команды не обрастут игроками хотя бы лейпциговского уровня (500-600млн) - выход из группы будет нашим пределом.....
рже
рже
   409 / 857
вчера в 23:13
Можно хоть сколько спорить и вспоминать,но по факту Зенит Чемпион и играет в ЛЧ,мазута плескаеться с шестое по одиннадцатое место ,у Краснодара всё впереди,а у коней всё позади!
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Литейный 4
   216 / 857
вчера в 23:09
3 раз копируешь одно и тоже. Я тоже повторюсь. Не поленился взглянул. За 10 лет в евротурнирах кого только не громили. Зенит и МЮ обыгрывал с Сэром Алексом Фергюсоном и Баварию выносил и Марсель обыгрывал, и Вильярреал, и Байер Ливеркузенский громили, Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфику, Милан, ПСВ, Валенсия, Лион, Реал Сосьедад, и прочие и прочие. Гыгыгы
ну свиньи же гранды вселенной они решили что Барселона должна дойти до их пердивного уровня что бы играть со свиной липовой командишкой
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Гавроша
   216 / 857
вчера в 23:02
Что будет со свиньями, когда Зенит выйдет из группы?
    oFANATo
    oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
       85 / 857
    вчера в 22:45
    Зачем сравниваешь оппу с пальцем, РПЛ с ЛЧ? А что Рубин сравнял с офсайда - это в порядке вещей? Или кони на последнем месте в ЛЕ, с одним очком - достойны? Кароче, ты сделал мой вечер ,пойду посплю...
    поспи, поспи, что еще остается.
    когда фактами прижимают.
    что газпроект тоже позорится в европе.
    только спать и остается.)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
       17 / 857
    вчера в 22:34
    Если не зенит, то кто еще достоин то? ------------------------------------------------------------- это газпроект то достоин? В РПЛ еле, еле отскочили от поражения в матче с ЦСКА с помощью Вилкова, в матче с мертвым Рубином судья опять не заметил офсайд Дзюбы. Нет не одного фактора что газпроект достоен выхода в плей - офф.
    Зачем сравниваешь оппу с пальцем, РПЛ с ЛЧ?
    А что Рубин сравнял с офсайда - это в порядке вещей?
    Или кони на последнем месте в ЛЕ, с одним очком - достойны?
    Кароче, ты сделал мой вечер ,пойду посплю...
    oFANATo
    oFANATo ответил Jeck Denielse
       85 / 857
    вчера в 22:30
    Некоторые с игроками на 136 млн из группы с Лудогорцем (47 млн),Ференцварошем (20 млн) выйти не могут..... И при этом критикуют Зенит...)))
    зенит тоже позорится в Европе

    В Лиге Европы всегда проваливались

    зенит – стабильный клиент середняков европейского футбола. Международные кубки не приносят газпроекту ничего полезного, ведь не учатся у Барселоны, Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии или Ювентуса . Все эти клубы играли против россиян в ЛЧ, когда были значимыми. А у зенита за десять лет только Атлетико и Боруссия Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и Малаге влетали, и Байеру, и Бенфике. А теперь вот Лейпцигу.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил Footbolista
       4 / 857
    вчера в 22:29
    На деньги купить цска и расформировать.
    Гавроша
    Гавроша
       80 / 857
    вчера в 22:23
    Что будет со свиньями, когда Зенит выйдет из группы?
    Владивосток-2000
    Владивосток-2000
       276 / 857
    вчера в 22:21
    Надо стараться, вся Россия ждет от Зенита победы!
    oFANATo
    oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
       85 / 857
    вчера в 22:17
    Если не Зенит, то кто еще достоин то? Конюшня или народные? Краснодар может быть, если попадет в ЛЧ...
    Если не зенит, то кто еще достоин то?
    -------------------------------------------------------------
    это газпроект то достоин? В РПЛ еле, еле отскочили от поражения в матче с ЦСКА с помощью Вилкова, в матче с мертвым Рубином судья опять не заметил офсайд Дзюбы.
    Нет не одного фактора что газпроект достоен выхода в плей - офф.
    pomor 445
    pomor 445
       220 / 857
    вчера в 22:14
    но надо играть в свой атакующий футбол, который у нас иногда получается достаточно неплохо.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Надо, чтобы не иногда, а всегда.
    pomor 445
    pomor 445 ответил ПерекатиПоле
       220 / 857
    вчера в 22:13
    Так смешно когда спартачи оценивают другие клубы в еврокубках))) Евролузеры никчемные, которые квалификацию пройти не могут)))
    А что им остаётся, как чужих кумушек считать?
    pomor 445
    pomor 445 ответил oFANATo
       220 / 857
    вчера в 22:11
    Клуб с невероятными возможностями находит приключения даже против Динамо из Минска, Мольде, Утрехта и Бней-Иегуды. Часто уровень соперников такой, что приходится Славию записывать в гранды – им тоже уступили в гостях. Конечно, если оппонент в несколько раз беднее, то зенит нередко вымучивает одну победу в двух играх. Но где полуфиналы?
    Тебе бы лучше своих кумушек посчитать.
    viv
    viv ответил Литейный 4
       242 / 857
    вчера в 22:07
    3 раз копируешь одно и тоже. Я тоже повторюсь. Не поленился взглянул. За 10 лет в евротурнирах кого только не громили. Зенит и МЮ обыгрывал с Сэром Алексом Фергюсоном и Баварию выносил и Марсель обыгрывал, и Вильярреал, и Байер Ливеркузенский громили, Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфику, Милан, ПСВ, Валенсия, Лион, Реал Сосьедад, и прочие и прочие. Гыгыгы
    Не поленюсь еще раз спросить...Народ каждый год ждет, кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...

    10 лет зенит не играет с грандами в ЛЧ. Последний раз играл в сезоне 2008/09 годов.зенит не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались Валенсия и Лион, но играли они хуже, чем Гент.

    Хочу тебя разочаровать..... Лион, Валенсия, Марсель, Вильярреал, Байер Ливеркузенский , Рейнджерс, Андерлехт, Порту, Бенфика, Милан, ПСВ, Реал Сосьедад....это не гранды европейского футбола.... кода же лазурно-голубые сыграют с грандом европейского футбола?...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 857
    вчера в 22:05
    Если не Зенит, то кто еще достоин то?
    Конюшня или народные?
    Краснодар может быть, если попадет в ЛЧ...
    andreika20133
    andreika20133 ответил Т34
       137 / 857
    вчера в 21:53
    Ну не будет же Газпром покупать зениту в соперники Барселону Ливерпуль или Баварию. Покупает попроще, а они и с этими не справляются. Одни убытки с этим кабинетным ребенком.
    Туповато . Но вам видимо нравится.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил oFANATo
       26 / 857
    вчера в 21:51
    Некоторые с игроками на 136 млн из группы с Лудогорцем (47 млн),Ференцварошем (20 млн) выйти не могут.....
    И при этом критикуют Зенит...)))
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       96 / 857
    вчера в 21:48
    -Старший кто?
    Грозно спросил Кокора открывая пыром дверь в раздевалку и демонстрируя наколку "ИРА" га левом плече. (Иду Резать Актив)
    Семак нервно заёрзал,но встал и невнятно пролепетал...
    -Ну,ты....ты,это,того....
    -Чего Того? Старший кто?
    Вторил Кокора.
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Бифидобактерия
       61 / 857
    вчера в 21:46
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    Пока поставил на премодерацию, дальше посмотрим.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил ПерекатиПоле
       26 / 857
    вчера в 21:46
    Так в этом и вся фишка...))))
    Кто еще научит Зенит в футбол играть...Кроме тех кто по итогам прошлого сезона отстал от Питера на 15 очков...А в этом отстает на 17....))))
    oFANATo
    oFANATo
       85 / 857
    вчера в 21:43
    Клуб с невероятными возможностями находит приключения даже против Динамо из Минска, Мольде, Утрехта и Бней-Иегуды. Часто уровень соперников такой, что приходится Славию записывать в гранды – им тоже уступили в гостях. Конечно, если оппонент в несколько раз беднее, то зенит нередко вымучивает одну победу в двух играх. Но где полуфиналы?
    ФАЛЬШЫФКА
    ФАЛЬШЫФКА
       22 / 857
    вчера в 21:34
      Насмешник
      Насмешник
         630 / 857
      вчера в 21:23
      Если бы , да кабы... еще свечку сходи поставь.
      рже
      рже ответил Литейный 4
         409 / 857
      вчера в 21:21
        Aндрей Сибиряков
        Aндрей Сибиряков ответил ildar_3871
           78 / 857
        вчера в 21:21
        Лиговскийсегодня в 21:55 Россия против Питера , так это уже давно народ не любит питерцев ! Это тебе татары сказали, или сам придумал? Выходи в Россию , послушай людей !
        Говорят, что незванный гость хуже татарина.
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