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Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с Месси и Суаресом

сегодня, 09:41

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сообщил, что его взаимоотношения с партнерами по команде Лионелем Месси и Луисом Суаресом становятся лучше:

Я очень стеснительный, и мне трудно разговаривать с другими. Я не из тех, кто начинает разговор. Мы ужинали вместе, и наши отношения должны только прогрессировать со временем. Вскоре будем чувствовать себя на поле более комфортно.

Ранее сообщалось, что Гризманн рассматривает вариант с уходом из «Барселоны»

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   6 / 855
сегодня в 12:07
Аха-ха), в точку.
Бомбу ты подложил, теперь пусть адепты секты великого меССителя подрываются, а ты держись на безопасном расстоянии)
juvenale
juvenale
   9 / 855
сегодня в 12:01
Гном завидует Гризманну,потому что тот чемпион мира
Borzoy555
Borzoy555
сегодня в 11:21
Гном еще не подпускает к себе и к своему зубастому парню лягушатника. Ревнует. Уахахахаха
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 855
сегодня в 10:44
Я тоже стеснительный, но на место ставлю любую выскочку на соккере
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   49 / 855
сегодня в 10:39
Те натуралы.
VIPded
VIPded
   61 / 855
сегодня в 10:20
Незавидна судьба предателя...
Остапчук 67
Остапчук 67
   475 / 855
сегодня в 10:09
58ят его.
Юррыч
Юррыч
   657 / 855
сегодня в 09:58
Что-то мало верится.
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