Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с Месси и Суаресом

сегодня, 09:41

Нападающий «Барселоны» сообщил, что его взаимоотношения с партнерами по команде и становятся лучше:

Я очень стеснительный, и мне трудно разговаривать с другими. Я не из тех, кто начинает разговор. Мы ужинали вместе, и наши отношения должны только прогрессировать со временем. Вскоре будем чувствовать себя на поле более комфортно.

Ранее сообщалось, что Гризманн рассматривает вариант с уходом из «Барселоны».