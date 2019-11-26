Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с Месси и Суаресом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сообщил, что его взаимоотношения с партнерами по команде Лионелем Месси и Луисом Суаресом становятся лучше:
Я очень стеснительный, и мне трудно разговаривать с другими. Я не из тех, кто начинает разговор. Мы ужинали вместе, и наши отношения должны только прогрессировать со временем. Вскоре будем чувствовать себя на поле более комфортно.
Ранее сообщалось, что Гризманн рассматривает вариант с уходом из «Барселоны».
Бомбу ты подложил, теперь пусть адепты секты великого меССителя подрываются, а ты держись на безопасном расстоянии)
Бомбу ты подложил, теперь пусть адепты секты великого меССителя подрываются, а ты держись на безопасном расстоянии)