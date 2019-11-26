Дибала: «Роналду и Месси - феноменальные футболисты»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины оценил игру своего одноклубника , а также партнёра по национальной команде :

За пределами поля они два очень тихих человека, но в игре это монстры. Я слышал, как Луис Скола (аргентинский баскетболист) сказал, что и Лео, и Криштиану выходят на поле, убежденные, что они лучшие, и именно поэтому они лучшие. И я уверен, что это так.

Я могу изучать их игру каждый день. Кто не хочет играть с лучшими? Мы говорим о двух феноменальных футболистах: двух игроках, которые на один или два шага дальше остальных. Они на вершине футбольного уровня, а также на ментальном уровне. Нелегко продолжать идти вперед и забивать 40 голов каждый год. Это безумие.