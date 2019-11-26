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Дибала: «Роналду и Месси - феноменальные футболисты»

сегодня, 08:38

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала оценил игру своего одноклубника Криштиану Роналду, а также партнёра по национальной команде Лионеля Месси:

За пределами поля они два очень тихих человека, но в игре это монстры. Я слышал, как Луис Скола (аргентинский баскетболист) сказал, что и Лео, и Криштиану выходят на поле, убежденные, что они лучшие, и именно поэтому они лучшие. И я уверен, что это так.

Я могу изучать их игру каждый день. Кто не хочет играть с лучшими? Мы говорим о двух феноменальных футболистах: двух игроках, которые на один или два шага дальше остальных. Они на вершине футбольного уровня, а также на ментальном уровне. Нелегко продолжать идти вперед и забивать 40 голов каждый год. Это безумие.

Ранее сообщалось, что Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом». 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 855
сегодня в 09:24
Спорно....
Заболотный тоже выходит убежденным что лучший.....
Но про него не говорят аргентинское баскетболисты..)))
STVA 1
STVA 1
   105 / 855
сегодня в 09:04
Трудно другое сказать.
BagioR
BagioR
   568 / 855
сегодня в 08:46
Если скажет то что действительно думает о них то пнут из сборной и клуба. В случае с гномом даже из страны могут выслать.
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