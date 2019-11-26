Мбаппе: «Я не заслужил „Золотой мяч“ в этом году»

Форвард ПСЖ считает, что не заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году:

Нужно быть реалистами, я этого не заслуживаю. Есть игроки, которые сделали больше. ПСЖ не проявил себя в Лиге чемпионов. Конечно, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но в футбол играют не в одиночку, и я должен принять это.

У меня все еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не спешу, это не то, что заботит меня.