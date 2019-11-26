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Мбаппе: «Я не заслужил „Золотой мяч“ в этом году»

сегодня, 08:26

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что не заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году:

Нужно быть реалистами, я этого не заслуживаю. Есть игроки, которые сделали больше. ПСЖ не проявил себя в Лиге чемпионов. Конечно, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но в футбол играют не в одиночку, и я должен принять это.

У меня все еще есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я не спешу, это не то, что заботит меня.

Ранее Мбаппе рассказал, кого считает наиболее подходящим кандидатом

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   133 / 855
сегодня в 10:35
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: "Нужно быть реалистами"

Давно уже понятно, что ему надо стать Реалистом )
time out
time out
   44 / 855
сегодня в 10:31
Время покажет.
Big krendel
Big krendel
   28 / 855
сегодня в 09:48
Что, опять Меся или Рон?
Alex12357
Alex12357
   400 / 855
сегодня в 09:39
Ты кем себя возомнил ?Ты Африканец ,а ещё ни один Африканец не играл лучше Южно-Американцев и Европейцев.То что ты родился во Франции не значит что ты Француз ,ты КАМЕРУНЕЦ ,запомни это на всю оставшуюся жизнь !!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   151 / 855
сегодня в 08:54
Не надо торопиться, всё равно этот трон достанется ему и надолго, если балду не будет гонять.
NGYRZ
NGYRZ
   79 / 855
сегодня в 08:36
Конечно говорит, на индивидуальном уровне я выиграл много трофеев, но футбол говорит играют не в одиночку.

Но в тоже время сам выбирает Месси, который играет не в одиночку, да и трофеев набрал одну Ла лигу и Кубок Кока-колы!

Киллиан сам себе противоречит.
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 08:30
Гном подавно не заслужил.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 855
сегодня в 08:30
Из-за скромности сказал?
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