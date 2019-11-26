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Директор «Алавеса»: «Мы не можем платить такие зарплаты, как клубы РПЛ»

сегодня, 09:12

Директор «Алавеса» Пабло Ортис рассказал об интересе к покупке российских футболистов.

«Алавес» имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам.

На данный момент «Алавес» занимает 13 строчку в таблице испанской Примеры. В прошлом матче подопечные Асьера Гаритано обыграли «Эйбар».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   230 / 855
сегодня в 10:21
Руским игрокам на футбол на плевать им главное урвать побольше денег а в Испанию приходят играть те кто любят футбол. Ла лига самая лучшая лига а не то что раздутые мешки типа Апл или Рпл.
Виссарионович
Виссарионович
   57 / 855
сегодня в 10:16
Это основная проблема нашего футбола. Зарплата российских футболистов с российским паспортом.
Выход, менять лимит.
mihaluch
mihaluch
   103 / 855
сегодня в 10:06
При том откате всяким муткам конечно не сможете.
Garrincha58
Garrincha58 ответил Jeck Denielse
   345 / 855
сегодня в 10:04
Да успокойся...Пабло.... Из той зоны комфорта что создана для ЗМС в РПЛ никто и никогда не пойдет в какой то Алавес....)))
думаю многие бы пошли,но не зовут,потому что таких футболёров в Испании и так с избытком
Багор
Багор
   39 / 855
сегодня в 09:29
Правильно сказал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 855
сегодня в 09:16
Да успокойся...Пабло....
Из той зоны комфорта что создана для ЗМС в РПЛ никто и никогда не пойдет в какой то Алавес....)))
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