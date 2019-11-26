Директор «Алавеса»: «Мы не можем платить такие зарплаты, как клубы РПЛ»

Директор «Алавеса» Пабло Ортис рассказал об интересе к покупке российских футболистов.
«Алавес» имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ. Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам.
На данный момент «Алавес» занимает 13 строчку в таблице испанской Примеры. В прошлом матче подопечные Асьера Гаритано обыграли «Эйбар».
Выход, менять лимит.
Выход, менять лимит.
Из той зоны комфорта что создана для ЗМС в РПЛ никто и никогда не пойдет в какой то Алавес....)))
Из той зоны комфорта что создана для ЗМС в РПЛ никто и никогда не пойдет в какой то Алавес....)))