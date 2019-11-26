Директор «Алавеса»: «Мы не можем платить такие зарплаты, как клубы РПЛ»

Директор «Алавеса» Пабло Ортис рассказал об интересе к покупке российских футболистов.

«Алавес» имеет отличный скаутский отдел. Мы рассматриваем игроков со всего мира. Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков. Но, как человек, отвечающий за чистую коммерцию, могу сказать, что мы не можем платить им такие зарплаты, как клубы РПЛ . Например, клуб уровня «Атлетико» мог бы себе это позволить. Мы же руководствуемся другими принципами. Честно, я был удивлён этим цифрам.