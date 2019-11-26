Симеоне: «Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Мы находимся в хорошей форме, но хотим улучшить игру перед воротами. Мы будем сражаться в каждом матче, постараемся выиграть каждую встречу.
Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать. Криро - номер один, экстраординарный футболист. Он имеет в арсенале тысячу способов, чтобы изменить ситуацию на поле.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри также поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Но в групповой стадии Роналду не так опасен, пик своей формы он набирает к играм плей-офф и вот тогда соперник действительно страдает...
Но в групповой стадии Роналду не так опасен, пик своей формы он набирает к играм плей-офф и вот тогда соперник действительно страдает...