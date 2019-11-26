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Симеоне: «Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать»

сегодня, 10:44
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». 

Мы находимся в хорошей форме, но хотим улучшить игру перед воротами. Мы будем сражаться в каждом матче, постараемся выиграть каждую встречу. 

Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать. Криро - номер один, экстраординарный футболист. Он имеет в арсенале тысячу способов, чтобы изменить ситуацию на поле. 

Ранее главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри также поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Hamman
Hamman
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сегодня в 11:34
Симеоне конечно виднее, но по моему Атлетико крайне далёк от хорошей формы.
Но в групповой стадии Роналду не так опасен, пик своей формы он набирает к играм плей-офф и вот тогда соперник действительно страдает...
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