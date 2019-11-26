Симеоне: «Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Мы находимся в хорошей форме, но хотим улучшить игру перед воротами. Мы будем сражаться в каждом матче, постараемся выиграть каждую встречу.

Роналду - чемпион, он всегда заставляет нас страдать. Криро - номер один, экстраординарный футболист. Он имеет в арсенале тысячу способов, чтобы изменить ситуацию на поле.