Сарри: «Я пытаюсь приспосабливаться к своим игрокам»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал критику тренерского стиля работы в туринском клубе.
Меня называли Талибаном, потому что я всегда хотел играть в свой футбол, но сейчас это не так, потому что я пытаюсь приспосабливаться к различным характеристикам своих игроков.
Ранее Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Под словом характеристики он имел ввиду именно ориентацию марокканского легионера.
Под словом характеристики он имел ввиду именно ориентацию марокканского легионера.