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Сарри: «Я пытаюсь приспосабливаться к своим игрокам»

сегодня, 10:04

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал критику тренерского стиля работы в туринском клубе. 

Меня называли Талибаном, потому что я всегда хотел играть в свой футбол, но сейчас это не так, потому что я пытаюсь приспосабливаться к различным характеристикам своих игроков. 

Ранее Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   151 / 855
сегодня в 10:50
Хоть правду сказал, а то другие главные тренеры себя в грудь бьют, а потом игроки их сливают.
Виссарионович
Виссарионович
   57 / 855
сегодня в 10:20
Сарри гомофоб.
Под словом характеристики он имел ввиду именно ориентацию марокканского легионера.
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