Сарри: «Я пытаюсь приспосабливаться к своим игрокам»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал критику тренерского стиля работы в туринском клубе.

Меня называли Талибаном, потому что я всегда хотел играть в свой футбол, но сейчас это не так, потому что я пытаюсь приспосабливаться к различным характеристикам своих игроков.