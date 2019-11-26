Матвиенко: «Каждый футболист „Шахтёра“ мог бы играть за „Манчестер Сити“»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко заявил, что каждый игрок донецкой команды мог бы оказаться «Манчестер Сити».
Любой футболист «Шахтера», имея достаточно мотивации, может играть в такой команде. Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш футболист мог бы играть в «Манчестер Сити». Нужно еще сильно захотеть.
«Манчестер Сити» и «Шахтёр» проведут очную встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее другой футболист донецкой команды заявил, что клуб рассчитывает выйти в плей-офф.