Матвиенко: «Каждый футболист „Шахтёра“ мог бы играть за „Манчестер Сити“»

сегодня, 10:20

Защитник «Шахтера» заявил, что каждый игрок донецкой команды мог бы оказаться «Манчестер Сити».

Любой футболист «Шахтера», имея достаточно мотивации, может играть в такой команде. Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш футболист мог бы играть в «Манчестер Сити». Нужно еще сильно захотеть.

«Манчестер Сити» и «Шахтёр» проведут очную встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА .

Ранее другой футболист донецкой команды заявил, что клуб рассчитывает выйти в плей-офф.