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Матвиенко: «Каждый футболист „Шахтёра“ мог бы играть за „Манчестер Сити“»

сегодня, 10:20
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)Шахтер23:00 Не начался

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко заявил, что каждый игрок донецкой команды мог бы оказаться «Манчестер Сити».

Любой футболист «Шахтера», имея достаточно мотивации, может играть в такой команде. Наш чемпионат недостаточно силен. Но я уверен, что каждый наш футболист мог бы играть в «Манчестер Сити». Нужно еще сильно захотеть.

«Манчестер Сити» и «Шахтёр» проведут очную встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее другой футболист донецкой команды заявил, что клуб рассчитывает выйти в плей-офф

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Все комментарии
averoniy
averoniy ответил sihafazatron
   295 / 855
сегодня в 11:50
Играют вообще-то) ферна в мс, фред в мю, виллиан в челси...
Речь идет только об МС, читайте внимательно.
sihafazatron
sihafazatron ответил Зейский
   12 / 855
сегодня в 11:38
Могут, но не играют и Слава Богу!
Играют вообще-то) ферна в мс, фред в мю, виллиан в челси...
severnyj84
severnyj84
   256 / 855
сегодня в 11:29
Надо же такую хохлодурь сказать.
Зейский
Зейский
   383 / 855
сегодня в 11:24
Могут, но не играют и Слава Богу!
BenderBender
BenderBender ответил averoniy
   96 / 855
сегодня в 11:06
А на тебя? Путен?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   151 / 855
сегодня в 10:43
К чему это он? Может завидует Зинченко.
averoniy
averoniy
   295 / 855
сегодня в 10:36
Неужели так майдан влияет?
Abverin
Abverin
   54 / 855
сегодня в 10:35
Еще один смешной хохол.
beefs
beefs
   199 / 855
сегодня в 10:34
Мог бы, но не играет...
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