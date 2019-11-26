Сарри рассказал о своих отношениях с Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Криштиану Роналду.
У меня хорошие отношения с Роналду. Если игрок, который уже много чего выиграл, злится, это значит, что у него еще много мотивации. Я смотрю, как игроки злятся после замены в течение 25 лет. Меня это не удивляет.
Вчера он тренировался со всеми товарищами по команде, его состояние лучше, мы оценим его форму в ближайшее время.
Роналду на всех тренеров авторитетом давил, а вот на курягу напоролся, тот видимо ему не даст играть, пока португалец не извинится или просто его проучить решил
Роналду на всех тренеров авторитетом давил, а вот на курягу напоролся, тот видимо ему не даст играть, пока португалец не извинится или просто его проучить решил