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Сарри рассказал о своих отношениях с Роналду

сегодня, 10:22

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Криштиану Роналду

У меня хорошие отношения с Роналду. Если игрок, который уже много чего выиграл, злится, это значит, что у него еще много мотивации. Я смотрю, как игроки злятся после замены в течение 25 лет. Меня это не удивляет. 

Вчера он тренировался со всеми товарищами по команде, его состояние лучше, мы оценим его форму в ближайшее время. 

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил ZjzoRe
   124 / 855
сегодня в 11:44
ага, неспроста они уже две недели конфликт изо всех сил опровергают Роналду на всех тренеров авторитетом давил, а вот на курягу напоролся, тот видимо ему не даст играть, пока португалец не извинится или просто его проучить решил
Изо всех сил? Как удобно. Сам придумал факт - сам использовал. Все, что было - это сначала одна газета левая (которая никогода не славилась правдивыми инсайдами о Ювентусе). Тренера спросили сами журналисты потом, правда ли - он и ответил, что нет, все нормально. И еще какие-то газеты потом тоже опровергли наличие конфликта. Вот и все. А то, что котолонская секта изо всех сил пыжилась в комментах - так кто виноват в этом? Газеты придумывают и раздуваюсь, сектанты ведутся, а виноваты в этом Сарри и Роналду почему-то.
Hamman
Hamman ответил ZjzoRe
   330 / 855
сегодня в 11:44
ага, неспроста они уже две недели конфликт изо всех сил опровергают Роналду на всех тренеров авторитетом давил, а вот на курягу напоролся, тот видимо ему не даст играть, пока португалец не извинится или просто его проучить решил
Не того уровня игрок Роналду чтобы его ради своих принципов посадить на лавку!
sihafazatron
sihafazatron
   12 / 855
сегодня в 11:39
Сарри любого на лавку посадит, кроме кепы)))
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Gelious
   461 / 855
сегодня в 10:55
Судя по фоткам с тренировок, все у них нормально. Спокойно обсуждают, Роналду спокойно тренируется. Одна левая газетенка написала чушь, а котолонские сектанты подхватили. Впрочем, их лажанию давно уж ене выходит удивляться.
ага, неспроста они уже две недели конфликт изо всех сил опровергают

Роналду на всех тренеров авторитетом давил, а вот на курягу напоролся, тот видимо ему не даст играть, пока португалец не извинится или просто его проучить решил
Gelious
Gelious ответил Aндрей Сибиряков
   124 / 855
сегодня в 10:43
Лукавит.
Судя по фоткам с тренировок, все у них нормально. Спокойно обсуждают, Роналду спокойно тренируется. Одна левая газетенка написала чушь, а котолонские сектанты подхватили. Впрочем, их лажанию давно уж ене выходит удивляться.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   80 / 855
сегодня в 10:27
Лукавит.
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