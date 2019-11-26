Уткин — о решении ВАДА: «У меня много слов. И ни одного подходящего»

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что ВАДА рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.

Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже. Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу.

Говорить пламенные слова я не хочу. Потому что я говорить могу по любому поводу. Злословие вообще увлекает. Я не удержу себя на привязи здравого смысла. Это будет примерно вот как — выговориться. А я не хочу выговариваться. Мне не нужна сейчас сублимация.

Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска.