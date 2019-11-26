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Уткин — о решении ВАДА: «У меня много слов. И ни одного подходящего»

сегодня, 13:05

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что ВАДА рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил. 

Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже. Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу.

Говорить пламенные слова я не хочу. Потому что я говорить могу по любому поводу. Злословие вообще увлекает. Я не удержу себя на привязи здравого смысла. Это будет примерно вот как — выговориться. А я не хочу выговариваться. Мне не нужна сейчас сублимация.

Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются. Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
   794 / 862
сегодня в 19:58
Звучит как тост, просто вася захотел стаканчик засадить.
порт
порт
   854 / 862
сегодня в 16:34
Как всегда.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:12
Странно слышать от жирной утки такое.
Gelious
Gelious
   159 / 862
сегодня в 14:10
Вы знаете, за кого голосовать, если допустят на выборы президента
mangoх12
mangoх12
   34 / 862
сегодня в 14:01
"Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты."

Браво!!! только им похер

тумба-юмба
тумба-юмба
   554 / 862
сегодня в 13:58
Вот до чего довели страну питерские.Рушится всё.
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 13:38
Вот кто продался американцам, так это Уткин - за виски и лёд.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   485 / 862
сегодня в 13:37
Как всегда у Васи, много текста, а по факту ни о чём
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 13:19
тяжёлая пауза очень уместна ... никогда не было и вот опять
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 862
сегодня в 13:10
Вася! Ты не одинок. Посмотрим в окно вместе и засадим литруху..
Project Pandora
Project Pandora
   111 / 862
сегодня в 13:07
Тонко и без штрафов за оскорбление власти.
A.Gordeev
A.Gordeev
   207 / 862
сегодня в 13:06
Такое бывает, когда много жрешь.
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