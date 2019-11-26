Колосков: «Уверен, ФИФА разрешит сборной России участвовать в ЧМ-2022»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу слухов о том, что сборная России может лишиться возможности участия во всех крупных турнирах на 4 года.

Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ -2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.