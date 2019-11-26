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Колосков: «Уверен, ФИФА разрешит сборной России участвовать в ЧМ-2022»

сегодня, 10:04

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу слухов о том, что сборная России может лишиться возможности участия во всех крупных турнирах на 4 года.

Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу. Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.

На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то Еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА — это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами. Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убежденность, что никаких санкций по отношению к нам не будет.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   228 / 855
сегодня в 11:44
Если начались такие разговоры , то значит задница не такая уж и чистая ! ))
112910415
112910415
   60 / 855
сегодня в 11:16
футбола беды не коснутся
EAGinLE
EAGinLE
   97 / 855
сегодня в 10:45
Так и должно быть .
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 855
сегодня в 10:35
Время покажет.
КЭТиК
КЭТиК
   122 / 855
сегодня в 10:29
ФИФА сильно ВАДА слушать не будет: наших футболистов проверяют на допинг и всё нормально.
Т34
Т34
   14 / 855
сегодня в 10:27
Да вы всегда все уверены, только часто эта уверенность выходит боком.
BenderBender
BenderBender
   96 / 855
сегодня в 10:23
Тебя первого, 75, наказать
Морозовский
Морозовский
   8 / 855
сегодня в 10:23
Спасибо "Зениту", настучал тогда на "Ростов" напрасно, но сделал огромную пользу нашему футболу -- допинг-офицеры уехали с Дона на с чем!
Abradva
Abradva
сегодня в 10:05
Брехун.
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