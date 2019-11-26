Юрист: «Россия может выступить на ЧМ-2022 как независимая команда»

Михаил Прокопец, партнёр юридической фирмы SILA International Lawyers, прокомментировал допинговый скандал и возможные санкции в отношении сборной России на ЧМ -2022.

Прежде всего хотел бы сказать, что все мои высказывания являются не утверждениями, а предположениями. Как подписант Кодекса ВАДА и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже. К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ФИФА , затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении ВАДА было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Всё зависит от того, как ВАДА будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.