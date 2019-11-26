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Юрист: «Россия может выступить на ЧМ-2022 как независимая команда»

сегодня, 12:05

Михаил Прокопец, партнёр юридической фирмы SILA International Lawyers, прокомментировал допинговый скандал и возможные санкции в отношении сборной России на ЧМ-2022.

Прежде всего хотел бы сказать, что все мои высказывания являются не утверждениями, а предположениями. Как подписант Кодекса ВАДА и Стандарта соответствия, ФИФА должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства. На мой взгляд, есть шансы, что УЕФА тоже. К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ФИФА, затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении ВАДА было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы. Всё зависит от того, как ВАДА будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.

Насчёт того, под угрозой ли проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, я пока ничего сказать не могу. А участию сборной России в самом турнире, на мой взгляд, ничего не угрожает. Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет. Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет? Понимаете, на основании того документа, что был опубликован, утверждать ничего нельзя. Его можно только так или иначе интерпретировать. Утверждать можно только то, что ФИФА однозначно должна выполнять любые решения исполкома ВАДА, которые будут приняты 9 декабря. Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды. И один из вероятных сценариев, что пляжный чемпионат мира 2021 года будет перенесён из России в другую страну.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   112 / 862
сегодня в 13:05
Удачи сборной России.
Зейский
Зейский
   351 / 862
сегодня в 13:05
А с флагом она что зависимая?
tuman960
tuman960
   238 / 862
сегодня в 12:53
нет флага-нет сборной!!!!Хватит уже под различными тряпками в музыкальном сопровождении выступать-без гимна и флага никакого выступление сборной!!!
Abverin
Abverin
   49 / 862
сегодня в 12:49
Все из-за свиней, коррупция, подкуп и мошенничество в чемпионате незамеченными не остаются.
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 12:32
Слов нет, просто нет слов.
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 12:21
хм ... мошенничать исподтишка на гос. уровне ... это круто, это вызывает уважение, а брезгливости не вызывает ..
ну, или наоборот
Y N W A.
Y N W A.
   32 / 862
сегодня в 12:16
Будет как PES с основным составом, но с кривым названием и флагом, лол
BenderBender
BenderBender
   82 / 862
сегодня в 12:15
А из клубного футбола надо навсегда исключить проект.
BenderBender
BenderBender
   82 / 862
сегодня в 12:14
Доигрались, мошенники долбаные
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