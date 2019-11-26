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Колосков заявил, что сборную России могут лишить флага и гимна на Евро-2020

сегодня, 11:37

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях на четыре года:

Могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА, чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА, если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   103 / 855
сегодня в 12:07
Нельзя страну лишать флага и гимна. А вот отстранить от соревнований могут.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   512 / 855
сегодня в 12:05
на соккере лают, а караван идет)))
Y N W A.
Y N W A.
   32 / 855
сегодня в 12:03
Что во времена позднего ссср и ранней россии была утечка мозгов, что теперь из-за чиновничьего беспредела спортсмены вынуждены уезжать из страны, потому как рук-во этой страны кидает их, как собственно и свой народ, защищая себя и грязных сочинских чемпионов.
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА ответил Lu4nik
   21 / 855
сегодня в 12:03
лишат - выставим второй состав.
или третий зенита
Lu4nik
Lu4nik ответил nikoladolgov
сегодня в 12:00
А кто виноват ? Выгнали бы сразу из власти Путина и Мутка после Сочей, и не было такого геморроя со спортом ... А может ну их на ... Проведем альтернативный чемпионат Европы 2020, стадионы у нас новые , бонусы каждой стране пообещаем - нефть, газ, уголь , пшеницу, ячмень ... Я думаю передовые страны Африки, Азии и Южной Америки согласятся !
вот было уже подобное в истории с ОИ - организовали "Игры доброй воли". Почему не использовали подобное во время последних ОИ? Можно и с альтернативным ЧЕ заморочиться.
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 11:58
лишат - выставим второй состав.
nikoladolgov
nikoladolgov
   134 / 855
сегодня в 11:57
А кто виноват ?
Выгнали бы сразу из власти Путина и Мутка после Сочей, и не было такого геморроя со спортом ...
А может ну их на ...
Проведем альтернативный чемпионат Европы 2020, стадионы у нас новые , бонусы каждой стране пообещаем - нефть, газ, уголь , пшеницу, ячмень ...
Я думаю передовые страны Африки, Азии и Южной Америки согласятся !
ioann
ioann
сегодня в 11:56
ну да, лишение флага и гимна, это прям такое наказание...
понимаю, лишили бы бутс там ...ну а как отсутствие символики может помешать играть в футбол-то??
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Чист
   275 / 855
сегодня в 11:56
ну и что из за этого сейчас отсранять что ли - кто против этого спорит было дело - давай глубже копаай может при Иване грозном что то было не так
но Титов вроде живой
Чист
Чист ответил Рожден в СССР
   277 / 855
сегодня в 11:54
правильно, чистых игроков Спартака, выращенных на бромантане. Бывший защитник "Спартака" Владислав Ващук отметил, что скандал с применением бромантана коснулся всех игроков основного состава красно-белых. В 2003 году экс-полузащитник команды Егор Титов сдал положительную допинг-пробу во время пребывания в составе сборной России, которая проводила отборочный матч Euro-2004 против Уэльса. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а "Спартак" оштрафован на 12 800 евро.
ну и что из за этого сейчас отсранять что ли - кто против этого спорит было дело - давай глубже копаай может при Иване грозном что то было не так
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   49 / 855
сегодня в 11:53
До футбола добрались.
EAGinLE
EAGinLE
   97 / 855
сегодня в 11:53
Под футбольным маршем наши могут выступать
Чист
Чист
   277 / 855
сегодня в 11:52
Сколько раз это мы слышали - наши позиции сильный мы отстоим наше дело правое -а на деле пшик слова -как хотят так и вертят и под белым знаменем вперёд
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   275 / 855
сегодня в 11:50
пора россиянам указать их место
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Гавриленко
   275 / 855
сегодня в 11:48
Отстранить всех конебомжей и взять только чистых!
правильно, чистых игроков Спартака, выращенных на бромантане.

Бывший защитник "Спартака" Владислав Ващук отметил, что скандал с применением бромантана коснулся всех игроков основного состава красно-белых. В 2003 году экс-полузащитник команды Егор Титов сдал положительную допинг-пробу во время пребывания в составе сборной России, которая проводила отборочный матч Euro-2004 против Уэльса. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а "Спартак" оштрафован на 12 800 евро.
Project Pandora
Project Pandora ответил Алексей Коротеев
   131 / 855
сегодня в 11:48
Ты если заболел, то лечись, комнатный полководец.
Abverin
Abverin
   54 / 855
сегодня в 11:48
Всё из-за свиней и их поддерке из вне.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 855
сегодня в 11:44
Отстранить всех конебомжей и взять только чистых!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   228 / 855
сегодня в 11:41
Дыма без огня не бывает ! Если нас лишат флага и гимна ,то предлагаю за это всю Европу наградить нашими ракетами ! А то чегой-то от рук отбились ! )))))
time out
time out
   44 / 855
сегодня в 11:41
Отдаем за флаг и гимн Дзюбу - это в футболе наше все)))
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