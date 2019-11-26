Колосков заявил, что сборную России могут лишить флага и гимна на Евро-2020

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Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях на четыре года:

Могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА , и в УЕФА , чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане. Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА , если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет.