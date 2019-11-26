Колосков заявил, что сборную России могут лишить флага и гимна на Евро-2020

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях на четыре года:
Могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА, чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Полагаю, что наши представители в ФИФА и УЕФА, если такая тема вдруг возникнет, сумеют отстоять наши интересы, потому что все наши футболисты чистые и не могут ни коим образом подвергаться каким-либо наказаниям. То же самое касается и отборочных игр к чемпионата мира 2022 года - я абсолютно убежден, что никаких санкций к нашему футболу применено не будет.
В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные старты в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.
Выгнали бы сразу из власти Путина и Мутка после Сочей, и не было такого геморроя со спортом ...
А может ну их на ...
Проведем альтернативный чемпионат Европы 2020, стадионы у нас новые , бонусы каждой стране пообещаем - нефть, газ, уголь , пшеницу, ячмень ...
Я думаю передовые страны Африки, Азии и Южной Америки согласятся !
Выгнали бы сразу из власти Путина и Мутка после Сочей, и не было такого геморроя со спортом ...
А может ну их на ...
Проведем альтернативный чемпионат Европы 2020, стадионы у нас новые , бонусы каждой стране пообещаем - нефть, газ, уголь , пшеницу, ячмень ...
Я думаю передовые страны Африки, Азии и Южной Америки согласятся !
понимаю, лишили бы бутс там ...ну а как отсутствие символики может помешать играть в футбол-то??
понимаю, лишили бы бутс там ...ну а как отсутствие символики может помешать играть в футбол-то??
Бывший защитник "Спартака" Владислав Ващук отметил, что скандал с применением бромантана коснулся всех игроков основного состава красно-белых. В 2003 году экс-полузащитник команды Егор Титов сдал положительную допинг-пробу во время пребывания в составе сборной России, которая проводила отборочный матч Euro-2004 против Уэльса. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а "Спартак" оштрафован на 12 800 евро.
Бывший защитник "Спартака" Владислав Ващук отметил, что скандал с применением бромантана коснулся всех игроков основного состава красно-белых. В 2003 году экс-полузащитник команды Егор Титов сдал положительную допинг-пробу во время пребывания в составе сборной России, которая проводила отборочный матч Euro-2004 против Уэльса. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а "Спартак" оштрафован на 12 800 евро.