Кирьяков: «Хаверц - единственный козырь в колоде „Байера“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Байер».

Хаверц, несмотря на юный возраст, уже успел заявить о себе и стал настоящим лидером «Байера». Кая можно считать светлым пятном в составе леверкузенцев. Он хорош как при атаке, так и при контроле мяча в середине поля. У него отличная левая нога, Хаверц — очень быстрый и креативный футболист. Я бы сказал, что он единственный козырь в колоде «Байера» и его потеря лишит команду вариативности. А для «Локомотива» это, конечно, огромный плюс.