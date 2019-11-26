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Кирьяков: «Хаверц - единственный козырь в колоде „Байера“»

сегодня, 09:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер20:55 Не начался

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Байер»

Хаверц, несмотря на юный возраст, уже успел заявить о себе и стал настоящим лидером «Байера». Кая можно считать светлым пятном в составе леверкузенцев. Он хорош как при атаке, так и при контроле мяча в середине поля. У него отличная левая нога, Хаверц — очень быстрый и креативный футболист. Я бы сказал, что он единственный козырь в колоде «Байера» и его потеря лишит команду вариативности. А для «Локомотива» это, конечно, огромный плюс.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   96 / 855
сегодня в 10:25
Этого достаточно.
ДАША Д
ДАША Д
   218 / 855
сегодня в 09:30
А у нас прям кучак козырей.
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