Уткин: «Вклад „Динамо“ в развитие футбола в России – полигон для глупости»

Известный блогер Василий Уткин высказал мнение о рациональности использования денег руководством московского «Динамо», а также подверг критике главного тренера команды Кирилла Новикова.

Вклад московского «Динамо» в развитие российского футбола совершенно неоспорим, потому что это идеальный полигон для глупости. Огромные деньги, потраченные впустую, совершенно безо всякой программы развития. Стадион, который построен явно не для наблюдения за футболом – очень красивый, но практически бессмысленный стадион, в котором зритель чувствует себя ложкой борща в пятилитровой кастрюле.

Тренер молодёжной команды Кирилл Новиков, который возглавил первую без единой идеи. Он дал три интервью, там нет ни одного соображения по игре. Кирилл Новиков собирается возглавить обе команды и моложежную и первую – спрашивается, для чего? Он что, изобретает велосипед? Почему Жозе Моуриньо так, интересно, не делает? Почему даже в «Аяксе», например, так не делают? Неужели Кирилл Новиков не понимает, что тем самым он расписывается в том, что он не может найти единомышленника? Человека, который помогал бы ему как самостоятельная величина. И вообще, не потому ли Кирилл Новиков хотел бы сохранить контроль над двумя командами, что сам пришёл из дубля в первую и его сменщик, возможно, повторит его путь рано или поздно? Ну какие ещё мысли должны прийти в голову по этому поводу? Почему в мире так никто не делает? В мире, что ли, все были идиотами до этого момента? Это же не педагогическое, а в конце концов чисто статусное решение.