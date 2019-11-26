В УЕФА не захотели комментировать возможное отстранение сборной России

В пресс-службе УЕФА отказались комментировать возможное отстранение сборной России от международных турниров из-за очередного допингового скандала.
«На данном этапе у УЕФА нет комментариев», — сказали в пресс-службе организации.
В пресс-службе УЕФА отказались комментировать возможное отстранение сборной России от международных турниров из-за очередного допингового скандала.
«На данном этапе у УЕФА нет комментариев», — сказали в пресс-службе организации.
Напомнить кто был министром спорта?
Не Мудко ли?
А напомнить от куда взялся этот клоун и чьи интересы он лоббировал?
Напомнить кто был министром спорта?
Не Мудко ли?
А напомнить от куда взялся этот клоун и чьи интересы он лоббировал?