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В УЕФА не захотели комментировать возможное отстранение сборной России

сегодня, 13:46

В пресс-службе УЕФА отказались комментировать возможное отстранение сборной России от международных турниров из-за очередного допингового скандала.

«На данном этапе у УЕФА нет комментариев», — сказали в пресс-службе организации.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 862
сегодня в 16:37
Боятся спонсора потерять.
Гавроша
Гавроша
   66 / 862
сегодня в 15:31
Федун подкупил агенство, чтобы тарасовские с братоманом не попались, вот и получите.
Cremen
Cremen
   58 / 862
сегодня в 15:01
Происки укроинских друзей спартака.
VIPded
VIPded
   81 / 862
сегодня в 14:38
Без бабла газпромовского не боятся остаться?)))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 862
сегодня в 14:30
Что-то серьезное затеяли, раз боятся лишнего сказать(
LOpp
LOpp ответил Lucho Gonzalez
   36 / 862
сегодня в 14:24
А сборную от олимпиады 2018 года отстранили тоже из-за спартачей?
Напомнить кто был министром спорта?
Не Мудко ли?
А напомнить от куда взялся этот клоун и чьи интересы он лоббировал?
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:22
Они втихаря всё сделают, спасибо нашим чинушам.
Т34
Т34
   14 / 862
сегодня в 14:06
Ждут когда им проплатят или одни или другие.
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил Lucho Gonzalez
   50 / 862
сегодня в 13:55
Опять спартачи на бромoнтанe попались, а проблемы теперь у всей сборной
Это из-за вечных позоров свиней на европейской арене.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   222 / 862
сегодня в 13:52
Опять спартачи на бромoнтанe попались, а проблемы теперь у всей сборной
Багор
Багор
   38 / 862
сегодня в 13:50
Нужно УЕФА еще раз наградить Орденом дружбы народов.
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