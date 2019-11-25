Руководство «Наполи» оштрафовало игроков более чем на € 2,5 млн

вчера, 15:55

Руководство «Наполи» отправило игрокам команды письма с суммами штрафов за нарушения правил клуба. Санкции персонифицированы в зависимости от серьезности нарушений. В частности, от защитника потребовали заплатить 225 тысяч евро.

Общая сумма штрафов для игроков «Наполи» превышает 2,5 миллиона евро. Футболисты неаполитанского клуба готовятся защищать свои интересы при помощи адвокатов.

Отметим, что в последнее время «Наполи» сотрясают скандалы. Игроки команды отказываются подчиняться требованиям президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. На фоне данных событий появились сообщения о том, что Де Лаурентис готов продать «Наполи».