Руководство «Наполи» оштрафовало игроков более чем на € 2,5 млн

Руководство «Наполи» отправило игрокам команды письма с суммами штрафов за нарушения правил клуба. Санкции персонифицированы в зависимости от серьезности нарушений. В частности, от защитника Калиду Кулибали потребовали заплатить 225 тысяч евро.
Общая сумма штрафов для игроков «Наполи» превышает 2,5 миллиона евро. Футболисты неаполитанского клуба готовятся защищать свои интересы при помощи адвокатов.
Отметим, что в последнее время «Наполи» сотрясают скандалы. Игроки команды отказываются подчиняться требованиям президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. На фоне данных событий появились сообщения о том, что Де Лаурентис готов продать «Наполи».
Короче, трындец неаполитана-мама.
Короче, трындец неаполитана-мама.
Недавно Мертенс пытался доказать, что ему в 33 года нужно поднять зп, потому что он чувствует себя на 25, как и Кальехон, продюсер решил ее, наоборот, поуменьшить))
Клоунская команда.
Недавно Мертенс пытался доказать, что ему в 33 года нужно поднять зп, потому что он чувствует себя на 25, как и Кальехон, продюсер решил ее, наоборот, поуменьшить))
Клоунская команда.