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Руководство «Наполи» оштрафовало игроков более чем на € 2,5 млн

вчера, 15:55

Руководство «Наполи» отправило игрокам команды письма с суммами штрафов за нарушения правил клуба. Санкции персонифицированы в зависимости от серьезности нарушений. В частности, от защитника Калиду Кулибали потребовали заплатить 225 тысяч евро.

Общая сумма штрафов для игроков «Наполи» превышает 2,5 миллиона евро. Футболисты неаполитанского клуба готовятся защищать свои интересы при помощи адвокатов.

Отметим, что в последнее время «Наполи» сотрясают скандалы. Игроки команды отказываются подчиняться требованиям президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. На фоне данных событий появились сообщения о том, что Де Лаурентис готов продать «Наполи».

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Все комментарии
joma_inter
joma_inter
   754 / 857
вчера в 20:07
Все мы знаем кто это делает да!?
dzvinka
dzvinka
   66 / 857
вчера в 19:06
не успел продать Кулибали, ща и на саму помойку цену дропнит на 30%))), если она конечно хоть чтото стоит.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   243 / 857
вчера в 17:52
Наполи 8, Зальц 4, Кулибали и Ко сливают две игры,а Ливерпуль сливает Зальцу,тогда у Быков 10 очей и дедушка снова в ЛЕ,ну а там дело не хитрое проиграть пару встреч. Игроки сливали тренеров,теперь посмротрим,что они с Боссом сделают.... вот это драма,вот это триллер!!!!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   243 / 857
вчера в 17:49
Дедок решил на старости снять мелодраму Садо-Мазо.теперь осталось определиться с ролями.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   243 / 857
вчера в 17:47
не удивлюсь,если в ЛЕ не попадут и проиграют все свои матчи всяким Ливерпулям и Генкам.Кули бали лучший мировой защ ещё денег должен Старичку,не понятно за что,хотя может за автоголы?!
Короче, трындец неаполитана-мама.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   394 / 857
вчера в 17:29
Как и Вы кстати...)
dzvinka
dzvinka
   66 / 857
вчера в 17:21
    mangoх12
    mangoх12
       46 / 857
    вчера в 17:05
    Будет уроком
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       838 / 857
    вчера в 16:56
    Ситуация.
    juvenale
    juvenale ответил Лакшери
       10 / 857
    вчера в 16:53
    Да ладно вам
    это местный к))))
    cska plus
    cska plus
       20 / 857
    вчера в 16:49
    Снова негры возмущаются.
    beefs
    beefs
       212 / 857
    вчера в 16:48
    Ну и дела....
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       52 / 857
    вчера в 16:47
    Круто.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       21 / 857
    вчера в 16:30
    2.5 миллиона евро)) Совсем у старого кинопродюсера второсортных никому не известных фильмов крыша едет)

    Недавно Мертенс пытался доказать, что ему в 33 года нужно поднять зп, потому что он чувствует себя на 25, как и Кальехон, продюсер решил ее, наоборот, поуменьшить))

    Клоунская команда.
    Лакшери
    Лакшери ответил Да ладно вам
       251 / 857
    вчера в 16:21
    Да ладно вам
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       253 / 857
    вчера в 16:17
    Прошли точку невозврата - теперь простым увольнением Анчелотти уже ничего не исправить.
    STVA 1
    STVA 1
       108 / 857
    вчера в 15:58
    Лаурентис лютует!
    Да ладно вам
    Да ладно вам
       5 / 857
    вчера в 15:57
    Это уже ни в какие ворота не лезет. Мало того, что они подкупают судей практически на каждую игру, так они ещё конкурентов изнутри разлагают.
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