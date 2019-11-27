Кухарчик: «Некоторые поляки не любят русских людей»

Польский нападающий «Урала» признался, что на его родине не очень любят Россию.

В Польше не очень любят Россию? Да, такая проблема есть. Некоторые люди Польши не любят русских людей. После второй мировой войны такая позиция укрепилась. Как только я пришел в «Урал», у меня начались проблемы. Сначала травма, потом камни в почках, потом еще одна операция. Я уже многое прошел, видел многих людей. И могу уверенно сказать, что неправильно думать, что в России плохие люди. Я здесь счастлив, каждый партнер по команде мне выражал поддержку. Если бы этого не было, мог бы уехать домой. Но мне не хочется уезжать. Здесь есть отличные условия. После 8 декабря надо будет восстановиться, устранить проблемы со здоровьем и проявить себя на сто процентов на зимних сборах. Весной будет важный отрезок в чемпионате, хочется побороться и за кубок. Своей игрой очень хочу отблагодарить команду за поддержку, которая мне была оказана.