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Кухарчик: «Некоторые поляки не любят русских людей»

сегодня, 09:14

Польский нападающий «Урала» Михал Кухарчик признался, что на его родине не очень любят Россию. 

В Польше не очень любят Россию? Да, такая проблема есть. Некоторые люди Польши не любят русских людей. После второй мировой войны такая позиция укрепилась. Как только я пришел в «Урал», у меня начались проблемы. Сначала травма, потом камни в почках, потом еще одна операция. Я уже многое прошел, видел многих людей. И могу уверенно сказать, что неправильно думать, что в России плохие люди. Я здесь счастлив, каждый партнер по команде мне выражал поддержку. Если бы этого не было, мог бы уехать домой. Но мне не хочется уезжать. Здесь есть отличные условия. После 8 декабря надо будет восстановиться, устранить проблемы со здоровьем и проявить себя на сто процентов на зимних сборах. Весной будет важный отрезок в чемпионате, хочется побороться и за кубок. Своей игрой очень хочу отблагодарить команду за поддержку, которая мне была оказана.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   12 / 862
сегодня в 10:10
Я люблю тебя Россия,
Дорогая наша Русь
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть

Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца,
Ты веками непонятна
ЧУЖЕЗЕМНЫМ МУДРЕЦАМ...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   206 / 862
сегодня в 09:56
Вернблум тоже имел стереотипы о России, когда в ЦСКА перешёл.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   206 / 862
сегодня в 09:34
Подобные тебе и не любят.
beefs
beefs
   198 / 862
сегодня в 09:30
В России тоже многие не любят поляков...
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 862
сегодня в 09:27
Поляки всю мировую историю постоянно нападали на россиян и в итоге всегда получали сдачи. Естественно недовольны.
DanjaG
DanjaG
   84 / 862
сегодня в 09:24
Зачем такое вообще писать?
LOpp
LOpp
   37 / 862
сегодня в 09:23
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       696 / 862
    сегодня в 09:21
    На каждого ляха у нас найдется свой Сусанин)
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 862
    сегодня в 09:18
    К чему эта провокационная статейка?
    Как гриться, забудь о морали всяк сюда входящий. Гыгыгы
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