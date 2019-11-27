Комличенко: «Надеюсь оправдать оказанное доверие в сборной России»

Нападающий сборной России рассказал о своей адаптации в национальной команде.

С каждым новым вызовом чувствую себя всё лучше и лучше. Как видите, Станислав Саламович дал мне в последней игре отбора с Сан-Марино чуть больше времени провести на поле, хотя мог выпустить на замену кого-то другого. Очень благодарен ему и всему тренерскому штабу за то, что дают возможность проявить себя. Стараюсь выкладываться по полной на тренировках и в официальных матчах. Надеюсь оправдать оказанное доверие.