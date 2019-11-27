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Комличенко: «Надеюсь оправдать оказанное доверие в сборной России»

сегодня, 10:35

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о своей адаптации в национальной команде. 

С каждым новым вызовом чувствую себя всё лучше и лучше. Как видите, Станислав Саламович дал мне в последней игре отбора с Сан-Марино чуть больше времени провести на поле, хотя мог выпустить на замену кого-то другого. Очень благодарен ему и всему тренерскому штабу за то, что дают возможность проявить себя. Стараюсь выкладываться по полной на тренировках и в официальных матчах. Надеюсь оправдать оказанное доверие.

Ранее Комличенко прокомментировал критику в свой адрес от чешского специалиста Властимила Петржелы.

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Заполярный
Заполярный
сегодня в 12:03
ВТОРОЙ ДЮБА ПО ХОДУ. ТОЖЕ ГОВОРЛИВЫЙ. НАВЕРНО К БОМЖАМ ПЕРЕЙТИ ХОЧЕТ.
Зейский
Зейский
сегодня в 10:53
Еще ничего не сделал, а столько говорит.
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