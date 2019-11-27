Комличенко - об оскорблениях Дзюбы: «Никого не дадим в обиду»

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал инцидент во время заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, когда болельщики выкрикивали оскорбительные слова в адрес форварда Артёма Дзюбы.
Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артёма и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.
Миша Вилков
Сегодня 14:07
Этот алкоголик - дебошир опять забухал?
Да и какие дисциплинарные санкции к нему могут быть, если у них алкаши и уголовники в почете.
Миша Вилков
Сегодня 12:40
Как обычно, в голубых портках играть будут
Миша Вилков
Сегодня 14:07
Этот алкоголик - дебошир опять забухал?
Да и какие дисциплинарные санкции к нему могут быть, если у них алкаши и уголовники в почете.
Миша Вилков
Сегодня 12:40
Как обычно, в голубых портках играть будут
Литейный 4 2 / 865 вчера в 13:19
Тодеску к зимнему окну выгонят. Тряпка ссаная на этого молодого физрука уже приготовлена. Вот и возглавит Лёня свиней. Гыгыгы
Литейный 4 2 / 865 вчера в 13:19
Тодеску к зимнему окну выгонят. Тряпка ссаная на этого молодого физрука уже приготовлена. Вот и возглавит Лёня свиней. Гыгыгы