ГлавнаяНовости

Комличенко - об оскорблениях Дзюбы: «Никого не дадим в обиду»

сегодня, 10:15

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал инцидент во время заключительного матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, когда болельщики выкрикивали оскорбительные слова в адрес форварда Артёма Дзюбы.

Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас. Очень неприятная ситуация. В раздевалке мы поддержали Артёма и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Сверху даже лучше было давать рекомендации по игре»
Сегодня, 15:42 ФотоКомментарии0
Дзагоев - о поражении от «Лудогорца»: «Бывает, когда всё залетает»
Сегодня, 15:26 Комментарии3
Ракицкий - о сборной Украины: «Я там буду лишний»
Сегодня, 15:16 Комментарии5
Ракицкий - о матчах со «Спартаком»: «Тут даже мотивировать не надо»
Сегодня, 15:13 Комментарии10
Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»
Сегодня, 15:07 Комментарии4
Матвеев: «Это слухи, что команду зимой покинут некоторые игроки»
Сегодня, 14:18 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
   208 / 866
сегодня в 15:23
Сказал-аж мурашки по коже.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   725 / 866
сегодня в 14:55
Слова лицемера
nemezis
nemezis ответил bubble gum
   135 / 866
сегодня в 14:36
Это я так понимаю скромный комментарий, не оскорбляющий клуб: Миша Вилков Сегодня 14:07 Этот алкоголик - дебошир опять забухал? Да и какие дисциплинарные санкции к нему могут быть, если у них алкаши и уголовники в почете. Миша Вилков Сегодня 12:40 Как обычно, в голубых портках играть будут
Поправил.
bubble gum
bubble gum ответил Аpбитр
   324 / 866
сегодня в 14:27
Чем данный пост отличается от этого?: Ничем. Там и там провокация, на грани, но терпимо. Перестаньте нас провоцировать данными действиями. Литейный 4 2 / 865 вчера в 13:19 Тодеску к зимнему окну выгонят. Тряпка ссаная на этого молодого физрука уже приготовлена. Вот и возглавит Лёня свиней. Гыгыгы
Это я так понимаю скромный комментарий, не оскорбляющий клуб:


Миша Вилков

Сегодня 14:07

Этот алкоголик - дебошир опять забухал?
Да и какие дисциплинарные санкции к нему могут быть, если у них алкаши и уголовники в почете.

Миша Вилков

Сегодня 12:40

Как обычно, в голубых портках играть будут
olesk
olesk
   497 / 866
сегодня в 14:13
надо не языком хлестаться, а на поле доказывать что вы за родину готовы умирать, а эти ваши голубые понты уже всем надоели, потому в стране вас и не любят, когда играли было уважение, как перестаёте играть, слушайте о себе отзывы
mihaluch
mihaluch
   89 / 866
сегодня в 13:40
Кто будет на Дзюбана хай поднимать, тому Дырофей в займе откажет.
НОЖ
НОЖ
сегодня в 13:16
И что ты сделаешь?
тумба-юмба
тумба-юмба
   529 / 866
сегодня в 13:12
Что то не слышно было комличенко,когда на матче сборной в питере зрители из болотного города оскорбляли Москву и Москвичей.
koke90
koke90
   480 / 866
сегодня в 12:36
зюба - днище
Ген Геныч
Ген Геныч
   24 / 866
сегодня в 12:26
Против Дзюбы ничего не имею,на ЧМ был душой команды-тут думаю спорить никто не будет!!!!!!!!Но что было потом-это тихий ужас!!!!!!!Такой пиар под него сделали а Дзюба и рад был попиариться!!!!!Сколько интервью давал,а пресса и Матч ТВ возвели его в ранг какой то суперзвезды и сделали неприкасаемым!!!!!!Почему так не любят Дзюбу?,да потому что у Дзюбы язык-помело и он абсолютно не следит за своей речью,давая интервью!!!!!!!Игрок Дзюба средненький,даже по меркам РПЛ,не говоря уже о мировом уровне!!!Вопрос к журналюгам и медиа- за что вы возвели его в такой ранг?!!за какие б..ь заслуги?!!!Так же Дзюбу не красит и то,что он повелся на это и сам же почувствовал себя звездой !!!!!
tuman960
tuman960 ответил Чист
   197 / 866
сегодня в 12:19
Ещё один деетель - не дадим в обиду -вы не давайте в обиду показывая достойную игру а не поведением на полле как разжиревшие коты -почему Дзьба нельзя освистать который всю игру пасётся у штравной а вся команда играет на него - так в футбол не играют а может вы уже Дзьюба сделали священной коровой и сейчас все органы и СМИ начнут поиск не благодарных болел - до чего дожили а мы ждём каких то результатов - отчего они должный играть если их так оберегают -они же и так уже согласились играть за Россию это уже подвиг
освистывать можно,только зачем оскорблять матом и тем более в матче где его и Зенита нет!!!!!Ну а что ещё ожидать от грязных животных их только нужно изолировать от общества и держать на цепи в жёлтом доме!!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответил ildar_3871
   40 / 866
сегодня в 12:14
Привет Ильдар.Недавно Оздоев тоже самое потхолимчивал.Теперь Комилченко защищает дерево. Редиска без головы.Помнишь. Федю Черенкову. Вот уважуха без границ. Сколько классных мячей забивал ё мае.У дерево надо спросить историю Зенита или Спартака.Не х....на не знает.Он скажет тогда мне не было. Я у кармана отца бильярди играл.🤣. Генерал без фуражки.
Чист
Чист ответил ildar_3871
   210 / 866
сегодня в 12:08
кто такой Комличенко ?
откуда и зачем он в сборной -почему наши СМИ боятся поднимать такие темы всё на ручном режиме -почем спорт тв воглавляет Канделаки - какие у нее успехи на этом поприще не время ли подвести итоги
Чист
Чист
   210 / 866
сегодня в 12:03
Ещё один деетель - не дадим в обиду -вы не давайте в обиду показывая достойную игру а не поведением на полле как разжиревшие коты -почему Дзьба нельзя освистать который всю игру пасётся у штравной а вся команда играет на него - так в футбол не играют а может вы уже Дзьюба сделали священной коровой и сейчас все органы и СМИ начнут поиск не благодарных болел - до чего дожили а мы ждём каких то результатов - отчего они должный играть если их так оберегают -они же и так уже согласились играть за Россию это уже подвиг
Морозовский
Морозовский ответил ФК РOСТОВ
   11 / 866
сегодня в 11:56
С Лейпцигом в гостях-доказал свою состоятельность. С Лейпцигом в домашнем матче ещё раз доказал. С Сан-Марино, с самой слабой сборной в Европе, ещё раз доказал, что без Карасёва, Вилкова, Еськова... Дзюба-полный ноль. Главная проблема Дзюбы, что в Европе Карасёвы не судят матчи Зенита. Главное достоинство Дзюбы, что в РПЛ рулит Газпром. В РПЛ-ДЗЮБА НЕ МОЖЕТ, СУДЬЯ ПОМОЖЕТ. ЗЕНИТ-НЕ МОЖЕТ, СУДЬЯ ПОМОЖЕТ!
Дзюба живёт в офсайде и, опираясь на плечи соперников, одновременно их отталкивая в этом офсайде, забивает "шедевральные" голы - Дзюбе можно, у него есть на это разрешение судейского корпуса. И рухнуть он от соперников в два раза ниже и на 50 кг меньше может в штрафной на пендаль очень запрвдышно! В Европе эти его финты не катят.
Миша Вилков
Миша Вилков
   9 / 866
сегодня в 11:50
1 декабря опять дерево будет послано)))
Морозовский
Морозовский
   11 / 866
сегодня в 11:43
Спортивный принцип в нашем футболе отсутствует, благодаря "Зениту".
ФК РOСТОВ
ФК РOСТОВ ответил bubble gum
   55 / 866
сегодня в 11:43
Дзюба каждой игрой и забитыми голами доказывает свою состоятельность.
С Лейпцигом в гостях-доказал свою состоятельность. С Лейпцигом в домашнем матче ещё раз доказал. С Сан-Марино, с самой слабой сборной в Европе, ещё раз доказал, что без Карасёва, Вилкова, Еськова... Дзюба-полный ноль. Главная проблема Дзюбы, что в Европе Карасёвы не судят матчи Зенита. Главное достоинство Дзюбы, что в РПЛ рулит Газпром. В РПЛ-ДЗЮБА НЕ МОЖЕТ, СУДЬЯ ПОМОЖЕТ. ЗЕНИТ-НЕ МОЖЕТ, СУДЬЯ ПОМОЖЕТ!
112910415
112910415
   71 / 866
сегодня в 11:28
но как ? как вы защитите обиженного юношу ?
Absinthe3
Absinthe3
   85 / 866
сегодня в 11:20
А мне нравится:)
Аpбитр
Аpбитр ответил bubble gum
   449 / 866
сегодня в 11:15
Почему такое до сих пор висит? Что ни пост, то провокации. Миша Вилков Сегодня 00:21 ответ пользователю Ген Геныч (раскрыть) За зенит стыдно болеть. За кого угодно можно болеть в еврокубках из российских команд, только не за этих. Газпром уничтожает российский футбол
Чем данный пост отличается от этого?: Ничем. Там и там провокация, на грани, но терпимо. Перестаньте нас провоцировать данными действиями.

Литейный 4 2 / 865 вчера в 13:19
Тодеску к зимнему окну выгонят. Тряпка ссаная на этого молодого физрука уже приготовлена. Вот и возглавит Лёня свиней. Гыгыгы
ildar_3871
ildar_3871
   27 / 866
сегодня в 11:04
Дзюбу опустили !
ildar_3871
ildar_3871 ответил Ravshan878
   27 / 866
сегодня в 11:03
Комличенко шестерка 🚗.)
Ну как шестерка , просто Дзюба попросил его заступится за него !
ildar_3871
ildar_3871
   27 / 866
сегодня в 11:01
кто такой Комличенко ?
Т34
Т34
   15 / 866
сегодня в 10:58
Это как не дадут никого в обиду? Еще один говорун?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   311 / 866
сегодня в 10:58
По делу: шумит будто он Мбаппе, а на деле среднее полено.
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   40 / 866
сегодня в 10:57
Комличенко шестерка 🚗.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 866
сегодня в 10:57
Гнать таких болел поганой метлой...
STVA 1
STVA 1
   123 / 866
сегодня в 10:55
ого, удивлён
bubble gum
bubble gum
   324 / 866
сегодня в 10:51
Дзюба каждой игрой и забитыми голами доказывает свою состоятельность.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100