ГлавнаяНовости

Сёмин: «Мы все разочарованы»

вчера, 23:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Байера» в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мы все разочарованы. Я разочарован тем, что после пропущенного мяча, хоть тайм был и неплохим в техническом плане, мы были очень слабы по части характера. Неожиданно стали проигрывать слишком много единоборств, после первого тайма потеряли уверенность. Надо посмотреть статистику, но мне совсем не понравился второй тайм. Не было характера. Хотя, если брать по моментам, у нас их было не меньше, а может, и больше. Но именно духа — нашего, локомотивского, — сегодня не было. 

Состав на игру формируется от предыдущего матча. Предыдущий матч оставлял желать лучшего от того или иного игрока. Вот и всё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хеведес: «„Байер“ высоко атаковал и заставлял нас ошибаться»
Сегодня, 00:05 Комментарии0
Рыбус: «Обидно, что проиграли»
Сегодня, 00:04 Комментарии2
Булыкин: «Алексею Миранчуку нужно попробовать себя в другом чемпионате»
Вчера, 21:47 Комментарии7
Министр спорта РФ: «Спокойно готовимся к проведению Евро»
Вчера, 20:28 Комментарии14
Караваев: «Какое место занял бы „Лион“ в РПЛ? Сложно сказать»
Вчера, 17:56 Комментарии25
Семак: «Жирков приехал с травмой после сборной»
Вчера, 17:45 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   72 / 863
сегодня в 02:45
Да ладно прикидываться, сам приказал слить, а теперь ноет. Это 1-2 матча может быть случайность, но когда всеп московские команды много лет всем подряд сливают - это намеренный слив ради чемпионата.
Морозовский
Морозовский
   12 / 863
сегодня в 01:52
Кишка тонка у наших мешков очки в Европе зарабатывать. Там нет привилегий и льгот, которые можно купить у нас.
Cremen
Cremen
   66 / 863
сегодня в 01:36
Надо же! А по игре не скажешь.
mangoх12
mangoх12
   36 / 863
сегодня в 00:49
"Неожиданно стали проигрывать слишком много единоборств, после первого тайма потеряли уверенность."
Наверно только вчера команду принял тренитровать. Эх Семин Семин одни понты...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   200 / 863
сегодня в 00:31
Завтра на очереди голубенькие ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   200 / 863
сегодня в 00:29
Последняя вечерняя новость - В зимнее трансферное окно Локомотив всем составом переходит в Ювентус ! Даже " вагонного" Сёмина берут ! ))))
GooSe25
GooSe25
   702 / 863
сегодня в 00:12
Я в шоке. Это ещё обиднее, чем с Ювентусом. Был на стадионе, и не забитые 2 момента + абсолютно неудачный гол - просто убили... далее - сплошное страдание, играли бесхарактерно.. кошмар.. игру с Атлетико даже смотреть не буду..
tuman960
tuman960
   232 / 863
сегодня в 00:04
Теперь еще и паровозный дух объявился-мало нам духа поросят!!А где про судьей или напряжённый график?Стареет Палыч ,перестал отмазки искать!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100