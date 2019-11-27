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Хеведес: «„Байер“ высоко атаковал и заставлял нас ошибаться»

сегодня, 00:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о поражении от «Байера» в Лиге чемпионов.

Сёмин спрашивал мое мнение о нескольких футболистах «Байера». У нас был подробный анализ игры. Мы посмотрели наш матч, игру «Байера» против «Фрайбурга». Так что представление о сопернике составили.

Первый гол выбил нас из колеи. Мы имели моменты и пропустили такой нелогичный мяч. «Байер» высоко атаковал и заставлял нас ошибаться. Мы зарабатывали ненужные штрафные. Но шансы были. Если бы удалось забить гол, в конце смогли бы прибавить и, возможно, спасли бы игру.

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